促轉會主委葉虹靈再談林宅血案：關鍵證據監聽錄音帶被國安局銷毀，轉型正義工作來得太晚

（中央社）促轉會5月底解編，促轉會代理主委葉虹靈昨（25）日說，根據新檔案發現，林宅血案發生後幾天，國安局就將監聽林宅的錄音帶「沖掉（銷毀）」；促轉會曾想約談相關承辦人，但對方已因帕金森氏症過世，轉型正義工作來得太晚，相當遺憾。

林宅血案背後一定和政府有關

葉虹靈昨天接受媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪，她對「林宅血案」與「陳文成命案」兩大指標案件指出，這兩案自事件爆發以來，政府已查過許多次，林宅血案目前指向國家有嫌疑；林宅被24小時監控，竟還讓凶手跑進去，代表背後一定跟政府有關，但當時政府否認監控。

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葉虹靈說，後來有訪談到當時的警總人員，他們承認林義雄被抓走後，仍繼續對林宅實施監控，但弔詭的是，該名警總人員說案發當天，因為景美需要開庭，所以把監控林宅的人員都調去支援。

葉虹靈指出，

國安局有當時的監聽錄音帶，案發當天有一通電話從林宅撥到「金琴西餐廳」，這捲錄音帶此前已被證實存在；但根據國安局的新檔案發現，國安局在案發後幾天，就將錄音帶內容銷毀。 「當時調查推測，是凶手打去西餐廳報信任務完成，而這捲錄音帶為何會被沖掉？後續發現這件事，促轉會想去約談相關承辦人，但他已因帕金森氏症過世」。

葉虹靈指出，轉型正義工作來得太晚，相當遺憾，如果國安局檔案在10年前就出土，就有機會獲得真相。

她還提到，事發後的辦案風向，都把凶手身分轉向美籍澳洲大學政治學教授家博，且調查局也把大量資源放在盤查黨外，就像是在打造一名代罪羔羊。

陳文成案他殺可能性高

至於陳文成事件，葉虹靈指出，過去官方對此案的死因都抱持迴避態度，促轉會是第一次指認此案他殺機率比自殺機率高。

她表示，根據當時錄音帶，警備總部說法可謂破綻百出，警總雖宣稱陳文成平安離開，但後來逐一比對證詞，5個護送陳文成的人，離開時間點與護送的時間根本前後不同，完全兜不攏。

葉虹靈說，警總當時就是亂帶風向，一下說自殺、情殺等等，讓家屬、外界很難接受，且各種佐證陳文成有活著離開警總的證據、都是口證，經過比對後根本站不住腳。

葉虹靈指出，當時警總曾請物理學家進行研究，發現他殺可能性高，但未如實呈報；促轉會透過新的證據、法醫學者、物理學家作估量，他殺可能性確實高於自殺，且情治機關的嫌疑也不容排除。

《中央社》報導，葉虹靈也表示說，促轉會5月底前會將總結報告交給行政院，依法完成任務，報告約有100萬字，內容包括威權統治下政府做錯的事、迫害人民手段、軍法系統、監控體制運作、兩蔣作為等等。

葉虹靈指出，《促轉條例》要求促轉會最重要工作就是還原歷史真相，並針對檔案、不義遺址等後續工作提出完整規劃，且針對未來調查方式、國民黨黨史、移交後的政府機關作法等，也一併收錄在總結報告書。

葉虹靈表示，促轉會整理幾十萬頁檔案並進行名冊核對，總結報告會將犧牲的受害者名冊列出，大約有2萬多人，其中有很多不是知名人物，但他們也需要被記憶；另外，民眾申請調查，促轉會也都有幫助平反。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航