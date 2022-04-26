2022/04/26,
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富邦產險突發公告「殺個大家措手不及」，防疫保單續保爭議申訴專線被打爆

富邦產險突發公告「殺個大家措手不及」，防疫保單續保爭議申訴專線被打爆
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

金管會表示，產險防疫保單為一年一約且不保證續保，保險公司對是否同意續保有主動權；不過，目前富邦產相關爭議為民眾反應業務員先前有允諾續保、承諾卻跳票，針對相關招攬爭議，已請富邦產查明並盡快回覆金管會。

隨著國內疫情升溫，許多防疫保單進行止損，但是否與民眾溝通清楚也成問題，富邦產險的防疫保單便出現續保爭議。

（中央社）富邦產險保戶控訴，辦理信用卡自動扣款的防疫保單，遭富邦產通知不續保，有違先前業務員續保承諾；金管會晚間表示，針對相關爭議，已請富邦產查明並盡快回覆。

本土COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情急速升溫，富邦產險4月18日傍晚緊急宣布，原有防疫保單收件至當天傍晚5時30分為止，今（2022）年5月到期的續保件則收件至今年4月20日傍晚5時30分為止，並同時宣布自18日起，今年6月以後到期的續保件將不予受理。

不過有網友質疑，富邦業務員原通知辦理信用卡自動扣款的續約件沒問題，不受4月20日最後期限限制，卻在近日收到富邦產險簡訊通知無法辦理續約並會寄送不續保通知書，富邦產險官方臉書被灌入大量抱怨留言。

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《蘋果新聞網》報導，不少網友在《爆料公社》、PTT等社群發文，抱怨富邦明明4月都已經向去年5月的承保戶發出續保簡訊，讓大家以為在家中坐等信用卡扣款就能續約。沒想到又突然發公告「殺個大家措手不及」，變成有收到續保通知提早用現金繳費者，獲得續約資格，但錯信可以直接用信用卡扣款者，卻收到的是「不續保通知」，讓不少網友氣到跳腳。

《經濟日報》報導，除了富邦產險外，包括泰安產險突然通知保戶舊版防疫保單不接受續保、若續保僅能選擇新方案；旺旺友聯產險的防疫保單5月16日起到期的自動續約信用卡扣款件，將不進行信用卡續保扣款等，也引起許多網友討論。

《ETtoday新聞雲》報導，評議中心董事長林志潔表示，最近中心因防疫保單的議題諮詢、申訴量倍增，「尤其1998專線被打爆」，以昨天早上9點到下午1點來說，就湧進將近600多的來電，與平日一天200多通相比，簡直3倍起跳。

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金管會官員昨（25）日晚間受訪表示，產險防疫保單為一年一約且不保證續保，保險公司對是否同意續保有主動權；不過，目前富邦產相關爭議為民眾反應業務員先前有允諾續保、承諾卻跳票，針對相關招攬爭議，已請富邦產查明並盡快回覆金管會。

富邦產險昨天上午曾發布聲明回應，由於防疫措施持續調整，原防疫商品危險發生率大幅上升，且國際再保市場條件緊縮，防疫商品已達風險胃納量，相關作法是到最後一刻作出的不得已調整。

富邦產險表示，先前已於21日發布新聞稿對外說明，4月20日（含）收到公司寄發續保通知書且公司已收取保戶保費者，保險契約即為成立，除此之外，其餘續保案件均停止受理，因此公司須於保險到期前儘速通知客戶。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：楊士範


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