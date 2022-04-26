政變及疫情雙重打擊，緬甸少數民族孩童失學已成為日常

文：Glocal Action全球在地行動公益協會

緬甸於2021年2月發生政變後由軍方接管政權，一年來持續對邊境地區民族武裝掃蕩與屠殺，超過80萬人成為難民，當中多數為婦女與孩童。少數民族孩子除須躲避軍方追捕，失學也已成為日常。由台灣公益組織「Glocal Action」於今年4月發起募資計畫，期待透過台灣各界支持，協助緬甸少數民族克倫族推動《社區學校計畫》，該計畫過往已搭建數十間村落學校，然今年經費嚴重不足而面臨學校關閉危機，募集資金將用於教師津貼、學生營養補給、教材文具、物資運送等緊急援助項目。

政變及疫情雙打擊，緬甸全國淪為戰場

根據聯合國指出，政變後內戰爆發以來，緬甸約有80萬人成為國內流離失所者，有一成以上孩童失學，平均每3位孩童就有1位營養不良。而聯合國兒童基金會數據也呈現，政變後緬甸兒童正在經歷前所未有的人道危機，超過200位兒童因武裝衝突而喪生或受傷，約5百萬名孩子需要援助。在政變與疫情的雙重打擊下，過去10年累積的經濟成果大幅倒退，緬幣貶值、物價上漲，全國近半數人口生活在貧窮線下。

政變後緬甸人民發起公民不合作運動（Civil Disobdience Movement，CDM）抗議軍人奪權，但民眾一年來遭到逮捕、監禁及殺害，迫使反對軍方統治的人士成立民族團結政府（National Unity Government，NUG），並組成人民防衛部隊（People’s Defence Force , PDF），與少數民族團體合作，共同對抗軍方的侵害。然面對緬甸軍隊頻繁進行砲擊與空襲轟炸，摧毀許多學校、村莊及醫療設施，目前該國多數地區成為戰場。

台灣NGO伸出援手，呼籲關注與支持

根據來自緬甸邊境區域衝突地帶的青年艾達各表示，自己的村莊有一半被緬甸軍隊佔領，村民被迫離開，隨處可以聽到子彈伴隨著槍聲穿過學校附近，許多身邊同學都被嚇哭。

在泰緬邊境服務近20年、同時也是「Glocal Action」的負責人賴樹盛則觀察到，現階段國際、國內新聞媒體大量報導與關注烏俄戰爭，一個月內國內捐款已經累積近10億，從此可以看到台灣人對國際事務的關心，也展現出台灣人良善的一面。他也呼籲更多民眾能同時關注更多亞洲區域的衝突，特別緬甸與台灣的連結非淺，除了在緬甸境內有為數不少的台商，在國內也有許多緬甸移民形成的聚落，足見緬甸人民和台灣人之間的關係。

Photo Credit：Glocal Action全球在地行動公益協會提供 緬甸少數民族地區的學校，從一位老師、幾位學生、一塊木板開始

而「Glocal Action」成立至今已7年，幫助緬甸邊境地區建設12間學校，讓超過1300位孩子穩定上學，並持續培力在地青年，深耕當地自助能量。此次「Glocal Action」合作的《社區學校計畫》（Community School Program，以下簡稱 CSP），為緬甸少數民族克倫族人艾達波女士發起，在戰亂衝突區支援數十間村落學校，幫助戰火下的孩子，擁有安心學習的地方。CSP也針對想持續升學的孩子提供獎學金，培養族群及村落人才；而因應緬甸軍隊破壞耕地，致使村民無法農作維生， CSP提供基本糧食物資，協助貧困家庭渡過危機，此外也支持地雷受害者義肢，協助受害者自立更生。

Photo Credit：Glocal Action全球在地行動公益協會提供 孩子穿越叢林、徒步1小時以上才能到達學校

Photo Credit：Glocal Action全球在地行動公益協會提供 緬甸軍隊襲擊平民村莊，孩子再也不能安心玩樂

社區學校計畫點亮難民孩童希望

根據CSP報告指出，一名12歲的克倫族男孩海克爾，緬甸軍方空襲時，自己跑到附近叢林裡尋找山洞避難，沒有衣服、毯子跟食物，勉強待超過一週才敢回去原來居住的村子。而類似海克爾的孩子因為逃難、躲避戰爭，因此數月無法返回家園、從此失學，在政變之前就已經遍佈少數民族區域，尤以克倫邦、克耶邦、欽邦、克欽邦、撣邦等最為激烈。

Photo Credit：Glocal Action全球在地行動公益協會提供 克難搭建的木板學校，是緬甸戰亂下孩子的希望城堡

Photo Credit：Glocal Action全球在地行動公益協會提供 CSP_提供基本糧食物資，協助貧困家庭渡過危機

賴樹盛也強調，CSP辦學經費全數仰賴世界各地的善心支持，資金全數用於教師津貼、難民孩童營養補給、教材文具等緊急援助項目，這一年來隨著緬甸境內不穩定的政經局勢，緬軍攻擊少數民族村落的頻率愈發升高，難民孩童數量亦急遽攀升。「Glocal Action」與 CSP的支持與合作，僅僅是完成孩子的「上學夢」，後續其實有更多在地服務工作與社區發展項目有待延續，而如今經費在面臨極大缺口下，數間學校可能被迫中斷營運，孩子也將會失去唯一可以學習、成長的機會，因此希望更多民眾一起關注。

註：關於《不讓戰火奪去孩童的笑容－緬甸兒童援助集資計畫》，請點此

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒