科學母職、育兒衛生與知識典範競逐：傳統強調「衛生清潔」，為何近年歐美吹起「髒養」風潮？
我們想讓你知道的是
從醫學專家與科學家對育兒「衛生」以及「清潔」的建議可看出：細菌與健康的關係，不是一成不變的，取決於不同的科學知識觀點與學門。
文：韓采燕（國家教育研究院）
家中有學齡前嬰幼童的父母，在育兒的過程中，往往對於處理髒污不陌生。從嬰兒時期處理孩子的吐奶、尿床、大便、流口水、清洗奶瓶、準備副食品；口腔期的小孩喜愛用嘴巴啃咬各式物體感受世界；到幼童時期學習拿餐具吃飯、喝水的杯盤狼藉、四處玩耍用手觸摸感受世界。照顧者時常花很多時間處理各式各樣的髒污，打掃清潔消毒，希望能降低孩子接觸病毒生病的風險。
與傳統強調「衛生清潔」的育兒建議相反，近十年歐美各地開始吹起「髒養」風潮，建議讓孩子弄髒，透過感官體驗，盡情在自然中探索世界。為什麼以往科學家建議保持衛生，現在卻有科學家建議讓孩子盡量弄髒？為什麼同樣是科學家做出來的科學研究，卻出現截然不同的育兒建議呢？到底該不該讓小孩在草地上爬？挖土？找蟲？玩沙？吃土？在泥巴中玩？究竟「清潔、衛生」、「細菌」、「泥土」與孩童健康的關係是什麼？讓我們進一步討論社會文化對於育兒的科學期待，多元的育兒流派對於育兒衛生的觀點，以及科學社群的知識生產與競逐過程。
一、現代育兒的科學母職期待
當家庭內有新生命加入時，不僅為父母帶來新成員的喜悅，也帶來許多嶄新的任務、角色與社會期待。傳統性別文化往往將照護嬰兒與養育孩童視為母親的天性與責任，期待女人生了小孩之後，應承擔「母職」。（請參考梁麗芳〈為母則強：母職作為改變社會的場域〉，對於母職的討論。）在傳統社會，親朋好友與婆婆媽媽口耳相傳的育兒經驗與習俗，往往是指引新手母親如何做好「媽媽」這個工作的重要參考，然而在現代社會，醫學與科學知識逐漸取代傳統長輩遺留下來的育兒經驗與習俗，成為當代育兒過程中最重要的資訊與知識來源。
研究指出現代社會期待媽媽應執行「科學母職」——媽媽應積極學習吸取最新的育兒醫學與科學知識，給予孩童妥善的照護。一個好媽媽被期待有能力安撫照顧小孩，具備正確的科學知識撫養、照顧、培育小孩，媽媽被期待須承擔起確保孩童發展良好健康成長的責任，尋求科學和醫學專家的建議，確保孩童能健康成長，健全發展。
二、多元的育兒流派與建議
蓬勃發展的育兒知識、觀念與建議派別林立，各立山頭，不同的育兒流派對兒童健康與成長發展有不同的理解與觀點，也發展出截然不同（甚至互相衝突）的育兒建議。不同育兒流派彼此競爭對育兒知識的詮釋權與建議的主導權，而母親做為育兒選擇主要決定者，往往承擔許多風險與責任。（請參考曾凡慈〈當幼兒發展成為母親的風險事業〉，對於母親面臨多元育兒建議與選擇的分析。）
例如，在嬰幼兒作息與互動上，「親密育兒派」與「百歲育兒派」對於該如何回應嬰幼兒啼哭、安撫與擁抱的頻率、調整作息等有截然不同的建議。在嬰幼兒餵食上，「寶寶自主進食派（Baby-led weaning, BLW）」與「湯匙餵食物泥派」對於該提供嬰幼兒何種食物？以什麼順序？什麼質地？分量多寡？如何進食？提出的建議大相逕庭。
近年來，在育兒衛生面向上，也出現兩種不同的科學理論觀點與建議。不同於傳統傳染病學家與公衛學家強調清潔與衛生，建議母親應打造乾淨衛生的育兒環境，讓孩童保持乾淨、清潔，注意消毒殺菌，確保兒童不會接觸病菌而生病，21世紀以來微生物學家提出新興的「髒養」理論觀點，建議母親應降低衛生標準，讓孩童盡量接觸自然，玩沙挖泥巴，吃土啃樹葉，提高接觸微生物菌叢的機會，降低未來過敏的風險。
三、育兒衛生理論與典範競逐
我們對於乾淨與衛生的理解很多時候是根源於科學家的研究所發展出的科學新知，為什麼會出現截然不同的育兒建議？如果不同的建議都是科學研究後的發現，那哪一種科學知識是比較正確或是比較錯誤的嗎？
孔恩指出科學知識的發展不是線性的累積，而是呈現非線性的典範轉移。科學研究仰賴共享同樣的價值、理念、技術、理論假設與科學方法的科學社群，在常態科學下，科學社群依據特定理論典範生產科學事實與知識。當科學社群在科學研究的過程中，遭遇到許多既有理論無法解釋的異例時，學者提出新的理論解釋與典範，學術社群內出現不同典範間的競逐，並可能出現典範轉移。
當我們從孔恩的觀點來理解不同育兒衛生的理論時，可以發現不同的學術社群（流行病學與微生物學）針對細菌（微生物）與嬰幼兒健康有不同的分析重點與理論假設，也生產出不同的育兒衛生定義、界線、範圍與育兒建議。
以下將討論細菌理論與衛生假說，以及立基於兩個不同理論典範的育兒衛生建議。並思考這兩個不同的理論典範如何定義髒汙與衛生、衛生的界線、意義、範圍以及對於維持健康的功能的不同觀點。
1. 細菌理論與育兒衛生實作（清潔、消毒、殺菌）
從 19 世紀後期開始，細菌理論開始成為致病的理論基礎。遵循細菌學說的人，認為接觸細菌就是致病的原因，殺死細菌和減少接觸細菌是預防疾病的最佳方法。髒污和灰塵被認為是攜帶和藏匿細菌的載體，因此，不僅是細菌，髒污也是對健康的威脅。流行病學與衛生學家所主導的兒童健康模型，認為越乾淨，接觸髒汙的機會就越少，接觸越少細菌，將越健康。
在細菌理論的典範下，細菌是有害的病菌，當嬰兒或幼兒接觸細菌時，這些病菌會侵入兒童脆弱的身體，提高生病的風險。因此，潔淨與衛生是父母在育兒時最重要的原則，可確保孩童減少接觸細菌的機會，健康成長。因為細菌無所不在，任何育嬰用品皆可能藏汙納垢，讓細菌增生，因此一個盡責的「好媽媽」必須時常打掃、清潔、消毒與殺菌。
Tags：
【影音】整理數十萬張空拍影像，就像一場馬拉松：看見・齊柏林基金會「數位典藏」計畫
我們想讓你知道的是
「透過影像為環境發聲」是齊柏林畢生在做的事，也是看見・齊柏林基金會要接力做下去的事。打造一座把台灣存起來的影像資料庫，讓齊柏林留下的影像資產得以傳承世代，「數位典藏」計畫需要你我一同支持響應。
2017年，《看見台灣》的導演齊柏林匆匆離開這個世界，留下無數珍貴空拍影像資產；這些跨越1990年代到2017年、長達25年台灣自然與人文地景變遷的真實紀錄，不只保留了台灣之美，更在學術研究、環保倡議和環境教育上有著無可取代的價值。然而，龐大的影像素材需要經過「數位典藏」才能被有效應用，因此「看見・齊柏林基金會」成立的初衷，就是為了承接數位典藏的使命，讓齊導畢生的心血，能夠世代傳承，發揮永續的影響力。經過兩年的摸索，基金會最終研擬出最合適的數位典藏計畫，不只將齊導作品數位化、分類歸檔，更要建置線上影像資料庫，並將繼續記錄台灣的使命傳承下去。
根據看見・齊柏林基金會統計，齊柏林導演在空中拍攝超過2500小時所累積的影像，約為10萬張空拍底片、50萬張數位照片，上千小時的空拍影片；要為如此龐大的影像資料建檔與整理，勢必耗費許多金錢、時間與人力。不過，只要能集結眾人之力，這一場數位典藏人員及專業志工接力的馬拉松，將會是美麗而撼動人心的一段旅程。
「數位典藏」做什麼？
數位典藏（digital archive），意思是將有保存價值的實體或非實體資料，透過數位化（諸如攝影、掃描、影音拍攝、全文輸入等）與加上屬性資料等詮釋資料（Metadata），建立數位檔案的形式，作為永久保管儲存。
而看見・齊柏林基金會的數位典藏計畫可分為三大工作線，分別為：
- 傳統底片組：挑選底片→掃描成數位檔案→建立屬性資料→歸檔
- 數位照片組：挑選照片→建立屬性資料→歸檔
- 空拍影片組：挑選影片→建立屬性資料→歸檔
除了要將齊導留下來的影像作品數位化歸檔，數位典藏計畫還包括改版建置「iTaiwan8影像資料庫」，也就是建設完整的線上影像資料庫系統，讓齊導作品更便於靈活運用，也能讓更多世人看見。
飛行2500小時累積的空拍影像，怎麼整理？
- 整理底片／數位掃描
數位典藏組專員詹宇雯的工作，是負責整理傳統底片。即便存放在防潮櫃中，傳統底片仍面臨逐漸老化褪色的壓力，需要與時間賽跑進行數位化保存；然而大多未經篩選的10萬張底片，有些因為直升機震動導致些微的畫面模糊，也有因飛行路線連續較重複的地景構圖，而詹宇雯的其中一項任務，就是拿著放大鏡一一檢視精挑，並標註定位和勘誤照片資訊。
「整理底片最常發生的問題就是人工出錯，因為以前留下的資料可能是齊導或其他志工整理出來、用手寫的，貼紙可能貼錯或資料寫錯。」詹宇雯說起某次經驗，當時有一張台北車站的照片被貼了很多年份，為了找出正確年份，她試圖辨識照片裡招牌跑馬燈上的氣溫、股市市值等資料，交叉比對推斷出正確年份。雖然偶有這種偵探辦案一樣的趣事，但大多數時候是耗費專注度與眼力的過程。
完成底片挑選的階段，接著進到底片掃描數位化。然而，這步驟並不容易，除了整體的影像品質控制與檔案管理，齊柏林導演留下的底片最遠距今至少11年，老化褪色的底片容易出現色彩偏誤，須進行色彩還原，再修掉畫面上的髒點、存成解析度高的數位影像才算完成。
- 建立屬性資料
所謂「建立屬性資料」，其實就是為影像添增各種描述紀錄的資訊，有了這些資訊，龐大的影像資料才能被有效率的搜尋、管理。數位典藏組副組長陳宣穎表示，以齊導拍攝的影像為例，包含：拍攝主題、地點及詮釋地景的關鍵字都屬於此範疇；而其中投入最多時間的便是「定位」和「建立關鍵字」這兩項任務。
「定位」指的是找出拍攝主體所在地點和座標，有時可透過既有的飛行軌跡紀錄來推測，但更多時候是在沒有軌跡紀錄的狀態下，憑藉地理知識及照片上的蛛絲馬跡判讀位置。如果影像拍攝年代久遠，或是地景變化很大，就需要運用更多歷史圖資或佐證資料去搜索、推論。
「我們要一張一張照片判讀，建立屬性資料。像是早期的傳統相機沒有定位功能，常常看到照片中只有一大片山稜線，此時我們就要仔細比對地圖、衛星影像，想辦法查找，盡可能貼近正確。」陳宣穎說。
「建立關鍵字」看起來似乎相對輕鬆，然而事實上，光是決定有哪些關鍵字可以使用，就是一門功夫。第一步必須辨認影像中的景物，例如一塊農田種植的是什麼作物，就必須蒐集其他資料輔助判斷；其次，由於空拍照片尺度不一，在畫面中佔比多大的景物需要設立關鍵字，也需要經過討論訂定規則；最後，還必須從使用者的角度思考，依據一般人的搜尋習慣設立關鍵字。
因此，在建立屬性資料的過程中，看見・齊柏林基金會也特別諮詢多位專家，共同研究規劃出適合台灣空中影像的關鍵字建置邏輯，並以此基礎進行分門別類、校正檢核，確保影像被妥善歸納及運用。
- 影音資料典藏
相較於照片整理，動態影片的典藏工程更為多元複雜。首先，要針對近千小時空拍影片進行盤點，接著進行特殊格式轉檔與備份，再逐步建立邏輯編碼、標示檔案管理方式，以推動後續屬性資料建立。
「影片整理最大的兩個挑戰，其一是影片內容橫跨的範圍很大，導演可能是台中起飛、屏東降落，因此要去判斷每個影片節點的地景定位；其二是飛機上升的垂直範圍很大、晃動又劇烈，有時候會遇到『果凍效應1』致使內容失真。」影音製作組專員鄭宇程說明，由於各時期的影片拍帶檔案格式、影像內容品質、影片時長都不同，大大增加了管理建檔難度。
加入數位典藏的馬拉松，傳承接棒台灣之美
從一步步定義操作流程、統一色彩管理語言、購置影像處理設備等，到培訓志工與實習生、讓人力支援一步到位、避免巨量資料的協作過程中出現錯誤，都是數位典藏計畫的範疇。多元內容創意部副總監王俐文表示，「數位典藏」四個字說來簡單，但過程繁複龐雜，需要所有人一致的專注、耐心、細心、以及熱忱。
「iTaiwan8影像資料庫」作為看見・齊柏林基金會數位典藏計畫的目標之一，改版上線只是第一步，接下來除了完成龐大影像資料的典藏，更大的挑戰是要繼續記錄台灣，讓影像不會只停留在2017年。
「透過影像為環境發聲」是齊導畢生在做的事，也是基金會要接力做下去的事。而數位典藏計畫，就是齊導生命的延續，也是基金會動力的源頭。要打造一座把台灣存起來的影像資料庫並不容易，看見・齊柏林基金會亟需各界的支持，共同建置屬於台灣最美的影像資料庫。讓我們一起守護齊柏林留下的影像資產，讓土地脈動的珍貴影像得以傳承世代，發揮更多價值。
註1：果凍效應（rolling shutter）是數位相機CMOS感光元件的一種效應，當使用電子快門來拍攝高速移動的物件時，原本垂直的物件拍攝出的畫面卻為傾斜甚至變形。（資料來源：維基百科）