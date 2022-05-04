《心靈地圖I》：人類只有放棄自我，才能領略到最大的人生喜悅

文：史考特．派克（M. Scott Peck, M.D.）

放棄的哲學

平衡被視為紀律的一部分，就是因為放棄某些東西一定會帶來痛苦。我不肯用放棄速度的快感換取轉彎時的平衡，結果發現失去平衡比某種程度的放棄更痛苦。人生歷程中，我透過其他形式一再重溫這一課。每個人通過人生的急轉彎時，都必須放棄自己的一部分。唯一逃避這種放棄的方法就是永遠留在原地，哪兒都不要去。

說來令人詫異，但大部分人卻真的選擇了這個變通的辦法。如果你認為他們的行為奇怪，那是因為你還不了解放棄的痛苦有多深。減緩下坡的速度、少發一頓脾氣都不過是次要的放棄形式，若換成放棄人格的特徵、放棄根深柢固的行為模式、意識型態或整個人生風格，就令人無法等閒視之了。但是如果要在人生旅途上不斷前進，早晚都會面臨這些重大的關頭，抉擇是否放棄。

有天晚上，我打算多花點時間親近我十四歲的女兒。她要求我陪她下棋已經好幾個星期了，因此我一提議下棋，她就欣然同意。我們棋力不相上下，但隔天她得上學，所以九點時，她要求我加快速度，因為她上床時間到了。我知道她自小養成準時就寢的習慣，但我認為應該由她做犧牲，所以我說：「急什麼？晚點上床有什麼關係。早知道下不完就不要下，何況我們正玩得高興。」

過了十五分鐘，她顯得愈來愈不安，最後哀求說：「拜託啦，爸，快點下啦！」我回答：「不可以。下棋是嚴肅的遊戲，要下得好就不能急。如果你不打算好好下，那就根本不要下。」她愁眉苦臉地又下了十分鐘，突然大哭起來，叫著她情願認輸，直奔上樓去。

我立刻覺得自己又回到九歲的時候，遍體鱗傷地倒在樹叢裡。顯然我犯了一個錯誤，又忘了下坡轉彎應該減速。我一開始是要陪女兒開心，但九十分鐘後，她氣得直哭，連話都說不出來。出了什麼差錯？答案很清楚，可是我拒絕正視它。我在痛苦之中踱了兩個小時，終於承認是自己允許贏棋的欲望壓倒逗女兒開心的念頭，搞砸了這個晚上。

我非常沮喪。我怎麼會如此失去平衡，鬥志過於高昂？我漸漸覺悟，自己必須放棄一部分贏棋的欲望，而這幾乎是不可能的事，我一輩子求勝心切，這種態度為我贏得很多東西。下棋不想取勝，這怎麼可能？我做任何事一定要全力以赴才安心。全力以赴地下棋，就不可能不嚴肅，不以求勝為目標。可是這必須改變，因為我知道自己的好勝心會使孩子跟我日益疏遠。如果我不調整自己的模式，不必要的眼淚與憎恨還會發生。我會繼續覺得沮喪。

現在，我的沮喪已經消失了。我已經放棄下棋必贏的欲望。那部分的我已經消失了，死了。它非死不可，是我把它殺死的。我用當一個成功父親的欲望殺死了它。還是個孩子時，求勝的欲望對我很有幫助，現在身為人父，它對我反而構成妨礙，非消滅不可。時機已經改變，我必須跟著調整。我本來以為會懷念它，但事實不然，我一點也不想念它。

沮喪是一種訊號

心理健康的人必須成長，而放棄過去的自我是心靈成長不可或缺的一部分，所以因放棄而感到沮喪是相當正常而健康的現象。只有當某些事情干預放棄的過程時，它才會變得不正常或不健康，使得過程無法完成，沮喪一直延續，無法化解。

一般人看心理醫師的主要原因，就是沮喪。換言之，他們考慮接受心理治療之前，已經開始了放棄（或成長）的過程。就因為這過程中出現困難，促使他們找醫師求助。因此，醫師的責任就是幫助他們完成這段成長的過程。

但是病人本身往往並不了解自己所處的狀況，相反的，他們經常渴望擺脫沮喪，「回復過去的老樣子」，卻沒想到「老樣子」已經不存在了。不過，他們的潛意識卻了解真相，在他們發覺之前，已經展開放棄與成長的過程。病人常說：「我不知道為什麼會覺得沮喪」，或者把沮喪歸咎給不相干的因素，因為他們意識上還不願承認：過去的自我和「老樣子」已經過時。他們還沒有發現，沮喪是一種訊號，代表為著追求成功與適應，必須有重大的改變。

三十年前，名心理學家艾瑞克森（Erik Erikson）曾列舉了八種人生危機，現在經常被提起的中年危機，就是其中之一。人生各個階段更迭時會發生危機，就是因為我們必須放棄過去倚重的處世與看事的方式，才能成功邁入下一個階段。很多人就是因為不能或不願承擔痛苦，不想放棄無法再保留的過去，以致無法度過危機，也不能經由成長享受重生的樂趣。以下簡單按照發生順序，把不斷邁向成熟人生的過程中，人必須放棄的生活環境、欲望與態度擇要列出：

嬰兒期，不需應付一些外在的要求；

無所不能的幻覺；

全然占有（包括性方面）父、母或兩者的欲望。

童年的倚賴；

父母經過扭曲的形象；

青春期自覺擁有無窮的潛力；

無拘無束的自由；

青年的靈敏與活力；

青春的性吸引力；

永生的錯覺。

對子女的權威；

各式各樣暫時性的權力。

身體健康能獨立自主；

以及，自我與生命本身。

上述的最後一點——放棄自我與自己的生命——在很多人感覺上，可能正是「天地不仁，以萬物為芻狗」的殘酷證據，它使人生變成不可忍受的拙劣笑話。今天的西方文化把自我奉為至高無上，格外把死亡視為非抵制不可的奇恥大辱。但事實就是如此，人類只有放棄自我，才能領略到最大的人生喜悅。生命的意義存在於死亡當中，這個「祕密」是一切宗教的核心。

書籍介紹

本文摘錄自《心靈地圖I（新版）：追求愛和成長之路》，天下文化出版

作者：史考特．派克（M. Scott Peck, M.D.）

譯者：張定綺

人生唯一真正的安全感，來自充分享受人生中的不安全感。

——獻給 默默在人跡稀少的心靈成長之路上行走的你