野性關係：動物世界裏千奇百趣的關係

文：吳家亮（香港中文大學通識教育基礎課程講師）

圖：香港電台

人是群居動物。我們跟其他個體有著千絲萬縷的關係——夫妻、父母子女、兄弟姊妹、同學、同事、朋友等等。這些關係有時讓我們甘之如飴，有時也讓我們煩惱到失眠。關係其實並不是人類獨有，在動物的國度裏，不同的物種也有著各式各樣的關係：有些只會作一夜的情人，有些則是至死不渝的夫妻；有些兒女由父母共同撫養，有些則在單親家庭中成長。港台最新一集外購科普節目《野性關係》，就帶領我們一探動物世界裏千奇百趣的關係，有些讓人悲嘆莫名，有些讓人大吃一驚，或許大家還能從中借鑒，有所啟迪。

喜愛孤獨

有些人喜歡獨來獨往，海中的扁鯊也是如此。牠的身體扁平，顏色跟海床差不多。牠經常伏在水底，絕佳的保護色讓牠如同隱了形。牠以守株待兔的方式等待獵物游近，然後出奇不意地張口緊緊咬住。

棲息於南美的美洲豹無獨有偶，也是獨行俠。牠正在河邊巡邏，找尋凱門鱷的蹤跡。有發現！有發現！牠覷準時機，伸出利爪插進鱷魚的頸項，使其癱瘓，繼而再拖到岸上享用這豐富的大餐。

在一年中的極少時間，獨行俠也會與其他同類同行。那就是交配繁衍的日子。牠們會找到一個期間限定的伴侶，把自己的優良基因傳到後代。經過一輪翻雲覆雨，扁鯊和美洲豹便跟一夜伴侶告別，再次過上一整年思考人生的日子。

獨樂樂不如眾樂樂

不過，獨自生活那有甚麼樂趣？有些生物就發展出群居的生活方式。西域禿鷲和塘鵝就是其中之二。西域禿鷲不單會和家庭成員一起生活，還很享受跟其他同類的相處，牠們還會相約一起到河邊飲水呢！塘鵝就更懂得社交之道。牠們在懸崖邊密密麻麻的聚在一起，為自身的小劏房感到滿足。

不過，群居的生活也不常是樂也融融。當禿鷲爭奪食物時，和平的相處便暫告一段落，取而代之的是張牙舞爪的攻勢。牠們會展開翅膀，展示力量；跳躍和踏大步，恐嚇同類；伸出利爪，毫不留情地攻擊。

可愛的塘鵝也有兇殘的一面。牠們是一夫一妻的忠心伴侶。但總會有一些獨身的塘鵝，妄想拆散別人的家庭。這時，塘鵝大戰就會展開。牠們會用啄攻擊對手的眼睛。當雙方各不退讓，戰爭可以維持超過一小時，直至其中一方戰死為止。為了保衛家庭，牠們是賠上了性命也在所不計！

誰打擾了我的家庭樂？

重視家庭的又何止是塘鵝，灰熊媽媽也是費盡心力養育自己的子女。兩隻熊寶寶正要開始加固，熊媽媽便到河裏捕捉肥美的三文魚，怎料卻被一隻公熊盯上，想要跟牠有肌膚之親。公熊為求達到目的，便先要不擇手段地把熊寶寶殺死，讓母熊能專注在自己身上。熊媽媽帶著寶寶跑上山，竭力避開公熊，怎料公熊還是發現了牠們的行蹤，熊媽媽奮力擊退公熊，可是公熊還是殺害了其中一隻熊寶寶……

家庭樂除了會被同類破壞，異類的行徑也是令人髮指。小靴雕媽媽剛誕下一隻雛鳥，父母分工合作，一隻負責看顧寶寶，一隻負責出外覓食。可惜好景不常，狡猾的蒼鷹夫婦在旁虎視眈眈，趁著雕爸爸離家的時間，一隻對雕媽媽展開攻擊，引開其注意；另一隻則伺機叼走雕寶寶。就這樣，小靴雕經歷了喪子之痛，但牠們活得正面，並沒有灰心喪志，也沒有影響夫妻關係，只是又要等待下一年才有機會孕育新生命了……

不過，靴雕尚能跟寶寶有短暫的美好時光，接下來的主角就真的是慘絕人寰。小家鼠剛在中空的樹幹誕下小寶寶，怎料卻被小斑獛發現了，牠知道自己已經別無選擇，只可以獨個兒逃走，小寶寶不是凍死就是成為小斑獛的大餐。家鼠媽媽作出了令人吃驚的舉動，自個兒把剛誕下的小寶寶吃掉……這是另類保護孩子的方法嗎？

動物世界的關係，有時讓人摸不著頭腦，有時則為牠們扼腕。通過觀察牠們的行為，對人類社會的關係又有何等啟示和反思？鑽研動物的特徵讓我們發展出仿生學，得出不少改變世界的發明；那鑽研動物的行為又會否有相若的效果，為人類族群的關係帶來革命性的改變？

〔野性關係，港台電視31，2022年4月26日晚上11時播出）〕

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex