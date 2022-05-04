《心靈地圖II》：我愛上死亡，最大的作用就是讓我覺得此生充滿意義

文：史考特．派克（M. Scott Peck, M.D.）

生命意義的賦與者

這麼說對嗎？人生毫無意義可言——即使有意義，也會被死亡席捲而去？真是如此空虛？我不以為然。死亡跟我們所想像的正好相反，它不僅不剝奪生命的意義，反而是意義的賦與者。

我愛上死亡，最大的作用就是讓我覺得此生充滿意義。如果你正為虛無感或倦怠感所苦，我所能提供的最好出路，就是嚴肅考慮結束自己的生命。死亡是很棒的情人，跟所有偉大的愛情一樣，它充滿神祕，帶來許多興奮與刺激。在跟自己的死亡之祕搏鬥的過程中，一定會發現人生的意義。

當然，很多人對於使自己死亡這觀念毫無興趣，他們連想都不願想。他們把它排除在知覺之外，以致意識也受到限制，變得狹隘。就像桑德堡的詩，那名男子的知覺非常有限，他只知道自己要去奧馬哈市，卻沒有想到人生旅途的終點其實是死亡。

你還會發現，不那麼受限的人——諸如傑出的作家和思想家——都早晚會開始對死亡著迷。史懷哲寫道：

人必須熟悉死亡，才能發展成為真正善良的人。死亡是我們應該時時刻刻思索的課題。當人生的道路帶我們到視野開闊之處，可以極目眺望地平線的盡頭時，千萬別閉上眼睛。讓我們停一下腳步，欣賞遠方景致，再繼續前進。思索死亡，愛生命的心情就會油然滋生。熟悉死亡後，我們會把每一天、每一週、都當作禮物。唯有用這種方式接納生命，才會一點一滴理解生命的珍貴。

這種死亡觀很少見。我從事心理治療工作多年，發現至少半數病人需要我逼他們面對自己終究會死亡的現實。事實上，規避的心態似乎就是他們疾病的一部分，他們覺得生命既令人厭倦，又教人害怕。他們盡量不去醫院探望朋友，看報一定跳過訃聞版，老是忘記寫信安慰遺族，夜裡常滿身冷汗地驚醒，夢見自己淹死了。除非我能使他們突破這些自殺的意識限制，否則他們就不可能完全痊癒。除非我們能坦然面對自己的死亡，否則就永遠不可能在生活中找到勇氣和自信。要是世界上沒有一件我們願意為之犧牲生命的事，生命就不完整。

坦然面對死亡

對意識設限有時會使生命殘缺不全。我剛開始執業時，有名男子慌慌張張地來找我，他的小舅子三天前才舉槍自盡，他害怕得甚至不敢自己到我診所來，是他太太牽著他的手來的。他一坐下就說個不停：「你知道，我的小舅子，他開槍打自己的腦袋。他拿那把手槍，我是說，就這麼簡單，一下子就死翹翹了。要是我有一把槍……我是沒有槍的，可是要是我有槍，而且我想死……那就只要——不是我想自殺，可是，只要——那麼簡單。」

我耐心聽他說，並告訴他，很明顯的，他的慌亂不是因為對小舅子之死感到哀傷，而是這次事件使他接觸到自己生命有限的事實與內心真正的恐懼。

他立刻反駁說：「哼，我才不怕死呢！」

他的妻子插嘴說：「親愛的，也許你該把靈車和殯儀館的事告訴派克醫師。」

接著他向我解釋，他對靈車和殯儀館有種特殊的恐懼症——甚至每天上、下班途中，他都會刻意多繞三條街，只為了避免經過一家殯儀館；只要靈車駛過，他一定會掉過頭去，或鑽進附近的建築物，最好是能躲到商店裡。

我說：「你真的對死亡很恐懼嘛！」可是他仍然堅持：「不，我一點都不怕死。只是靈車和殯儀館讓人看了不愉快罷了。」

就心理層面而言，恐懼症通常是「替代作用」（displacement）的機制所引起。這個人對死亡極端害怕，他無法面對自己的恐懼，所以就把它轉移到殯儀館和靈車上。

因為我常引用心理病人的情況舉例，讀者可能會以為這種人比較膽小、容易害怕，事實上並非如此；來接受心理治療的人，其實是我們當中最聰明、最勇敢的人。每個人都有困擾，可是人們往往偽裝問題並不存在，藉酗酒或其他方式對問題視若無睹；唯有既聰明又勇敢的人，才會接受治療，踏上自我檢討的困難歷程。

事實上，我們生活在一個否定死亡的「懦夫文化」裡。我曾聽說有某個小鎮，在一個高中生死於血癌，另一個高中生死於車禍以後，所有二、三年級的學生要求校長開一門討論生死學的選修課。一位牧師甚至自告奮勇為這門課設計講座、課程，安排講師，並代付授課費用。

可是所有新課程都必須經由校董會批准，校董會立刻以九票對一票將此案加以否決，理由是開這種課很「病態」。有三、四十人寫信到報社，對這項決案表示抗議，報社編輯也發表一篇社論，討論此問題。在一片要求校董會重新考慮的呼聲之下，校董會再次開會，再次以九票對一票否決了新課程。

所有寫信給報社的人、寫社論的編輯、校董會中唯一投票支持這門課的董事，都是正在或曾經接受心理治療的人。在我看來，這絕非巧合，這也足以證明接受心理治療的病人非但不比一般人膽怯，有時反而更勇敢。

書籍介紹

本文摘錄自《心靈地圖II（新版）：探索成熟與自由之旅》，天下文化出版

作者：史考特．派克（M. Scott Peck, M.D.）

譯者：張定綺

我在曠野中摸索前進，學到減輕生命旅程艱辛的訣竅，

希望能幫助你從多元化的角度思考，崇揚生命的神祕與矛盾，

安心欣賞生命的複雜多變吧。

——史考特．派克

繼《心靈地圖I》自我成長的真摯書寫，

派克醫師續寫《心靈地圖II》，更深入探索自我靈性的啟發。

★如果要在人生旅程中選擇一個時刻，當作將來的永恆，在千百萬種選擇裡，你挑的是感到游刃有餘、滿足自在的一刻嗎？隨著心靈的成長，人格日趨成熟，愈來愈能面對危機，感受愈多快樂，那一刻將近在咫尺。

人生困難重重，人生卻也變化無窮。

每個人都必須自己摸索人生的路，

沒有自助手冊、公式或簡單明瞭的答案可以憑藉。

唯一的路，是越過人生的沙漠，度過乾涸荒蕪的大地，

一步步踏入更深的意識層次。