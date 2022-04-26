立院投票通過總統提名任檢察總長，邢泰釗：「有溫度的司法」是未來努力目標

（中央社）立法院會今（26）日上午進行檢察總長被提名人邢泰釗的人事同意權案投票，邢泰釗獲得65票同意票，將出任檢察總長。

最高檢察署檢察總長江惠民任期將於今年5月7日屆滿，總統蔡英文依《法院組織法》第66條第2項規定，提名現任台灣高等檢察署檢察長邢泰釗為最高檢察署檢察總長，咨請立法院同意。《法院組織法》規定，檢察總長由總統提名，經立法院同意任命之，任期4年，不得連任。

立法院程序委員會4月19日中午開會討論第10屆第5會期第9次會議議事日程，對於民進黨團提議於4月26日上午增列總統提名邢泰釗為最高檢察署檢察總長同意權行使事項，程序委員會現場委員無異議通過。立法院會今天上午9時起，進行人事同意權案投票，投票時間到11時為止。立法院有113席立委，今天共有65人領票。

投票進行的同時，國民黨立法院黨團總召曾銘宗等人在黨團記者室召開記者會，表達不會進場投票、不為邢泰釗背書的主張；曾銘宗說，期望邢泰釗能夠說到做到，要充分維持司法獨立性、提高全民對司法的信任度、維護社會正義，以及辦案要依法行政，不能有任何意識形態等。

開票結果，邢泰釗獲得65票同意，得票數超過出席立委過半數通過。會議主席、立法院副院長蔡其昌宣告，邢泰釗獲得出席立委過半數同意票，同意為最高檢察署檢察總長。

邢泰釗：有溫度、堅持獨立的司法是日後努力目標

邢泰釗為私立中國文化大學法律研究所碩士，1985年司法官特考及格，司法官訓練所24期結業，歷任雲林、屏東、高雄等地檢察長，後升任金門高分檢、花蓮高分檢檢察長、法務部政務次長、台北地檢署檢察長。

邢泰釗今天受訪表示，感謝立法院的信賴與託付，有關之前他在立法院委員會審查時報告所提「有溫度的司法」、「堅持司法獨立性」、「保持客觀義務」、「精進專業智能」，4個方向是日後努力目標，將全力以赴。

邢泰釗提及，於2021年3月曾為諸慶恩案聲請再審，深感冤錯個案的平反，亟需各級檢察機關「跨級跨轄」團隊齊力，研議未來就冤錯個案成立「跨級跨轄」縱向及橫向聯繫平台，統合檢察機關量能，適時結合非常上訴與再審不同救濟途徑，分從法律與事實層面進行糾錯，以保障被告權益。

外界矚目是否支持恢復最高檢察署的特別偵查組？邢泰釗指出，前提關鍵應是人民對司法的信任，對司法沒有信任，設再多的特偵組也沒有用，且回歸法律條文，當年設立特偵組的法源已經立法院三讀刪除了，現在並無法源依據可以設立；不過可參考國外作法，在大家都能接受的情況下，研究一個有公信力的機制，是可以考慮的。

「辦案悍將」邢泰釗是誰？

《中央社》報導，邢泰釗現年63歲，從事檢察實務工作30餘年，並長期擔任檢察長，為積極任事的行動幹才。在北檢檢察長任內，指揮偵辦樂陞收購詐欺案、遠雄集團弊案、第一銀行盜領案、中信金購地弊案、2016年12月查獲史上最大量古柯鹼運毒案等重大案件。邢泰釗也是這次中華民國檢察官協會推舉最高票者。具資深檢察實務經歷，領導能力備受肯定。

《中央社》報導，邢泰釗在北檢檢察長任內督軍偵辦樂陞案、永豐金弊案、遠雄集團弊案、共諜周泓旭案，並起訴前總統馬英九三中案；一名北檢檢察官說，邢泰釗不是動口指揮，而是親自研讀卷證、主持專案會議，展現辦案型檢察長風範，底下檢察官無人敢懈怠。

事實上，早在邢泰釗擔任基層檢察官時期，即展現優秀辦案能力，曾指揮偵辦2000年的北市警察擄妓勒贖案，也曾與查緝黑金行動中心合作偵辦前立委羅福助，即使在警政署政風室主任任內，也能帶隊破獲當時規模最大的百家樂職業賭場。2010年間，邢泰釗出任高雄地檢署檢察長，隨即率領雄檢在同年底的五都三合一選舉繳出全國查賄第1成績單。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範