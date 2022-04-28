習近平千算萬算，就是沒算到他的個人崇拜包裝會被上海疫情撕毀

文：鄧聿文（政治評論員、獨立學者、中國戰略分析智庫研究員兼中國戰略分析雜誌共同主編）

距離中共二十大還有半年左右，地方黨委陸續在「造神」比賽中語不驚人死不休，其中以廣西區委的表態最為諂媚。其近期召開的第三次全會強調，要盡職盡責，以高度的政治自覺錘煉黨性、忠誠核心，永遠擁戴領袖、捍衛領袖、追隨領袖。

經歷過文革或熟悉文革歷史的的中國人，對上述話中的「永遠擁戴領袖、捍衛領袖、追隨領袖」定會感慨萬千，不錯，這是典型的文革語言，是專門用來對「偉大領袖」表忠的。

自習近平在十八屆五中全會成為中共核心後，官方雖始有意識地在全黨大搞個人崇拜，黨的文件開口閉口「習核心」、頌揚習對中共和中國的貢獻，但最肉麻的，也不過像浙江省委十四屆十次全會所說的這樣——學深悟透、對標對表，統一思想、統一意志、統一行動，充分展現省委忠誠核心、擁戴核心、維護核心、緊跟核心的鮮明政治態度，堅定不移做「兩個確立」忠誠擁護者、「兩個維護」示範引領者。

廣西區委的表態與之比起來，又創造了中共表忠文化的一個新高度。

然而，廣西區委的這個效忠絕不會是最後一個。隨著地方黨委全會的相繼舉行以及中共二十大代表遴選工作的結束，如果再有其他省市黨委和官員發出這種表忠，將一點都不奇怪。比如，日前在深圳主要領導幹部調整大會上，已經履新廣東省長的前深圳市委書記王偉中，一連用了五個「始終感恩感懷總書記」來表達他在深工作五年期間，習對廣東和深圳的「山高水長的關懷厚愛」，把習描繪成一個「慈父」般的領袖。雖然在表忠上沒有廣西區委那麼赤裸裸，可拍馬屁的技巧也是不輸後者。

權力腐蝕人，絕對權力絕對腐蝕人。在一人獨裁體制下，「腐蝕」有兩層含義：一是對官員來說，由於其晉升和政治前景取決於權力最頂端的那個「獨夫」的個人好惡，從而使得他們有動力去巴結討好奉承獨裁者，說違心的話，做違心的事，不惜扭曲自己，鮮廉寡恥，出賣靈魂。在這種官場文化中，一個正直的人要想不被逆淘汰，就得同流合污，加入表忠潮流。

二是對獨裁者而言，哪怕他開始有華盛頓（George Washington）那樣對權力的高度警覺，然而一旦嘗到權力的甜頭，便欲罷不能，難以抵禦權力的誘惑，被各種花言巧語包圍，從起初的排斥慢慢地適應接受，到後來的暗示和鼓勵，認為個人崇拜無傷大雅甚至搞點個人崇拜也沒什麼大不了。毛澤東就曾理直氣壯地說，共產黨應該搞個人崇拜。

集權與個人崇拜

習在政治上師法毛。雖然中共黨章明令反對個人崇拜，但是他的制度設計和政治宣傳，個人崇拜的味道非常濃厚。很難說習近平不知道他的下屬和宣傳機構在為他造神，把他塑造成中國人民的「英明領袖」，這即使不是出自他的指令，也是他默認的。

一般來說，集權和個人崇拜間的界限是很模糊的。也許習集權的目的確實想做點事，然而漸漸地，他會覺得權力不夠用，因為自我認為要做的事太多，這樣就需要集中更多的權力，這樣在做更多事的藉口下，集權的過程本身變成了目的，到最後大權獨攬。此時離個人崇拜只有一步之遙，但這個界限太難把握，很容易在集權的過程中滑向個人崇拜。事實上，事情到這個地步，獨裁者常常主動搞個人崇拜，以此來鞏固權力。

二十大不只是一次權力的重新洗牌，還是一次國家走向的選擇。習要確保他的政治路線在二十大後得到延續並強化，就不能推出代理人，而必須連任。因為推出一個傀儡總書記，鑑於總書記這個職位本身的正當性和權威性，習至少在形式上要屈居第二；另外，就算代理人是習的影子，兩者也無法做到完全同步，代理人會有自己的想法和盤算，不想長時間在身後有一個督軍，從而久必有異心。故對習言，最好還是自己在二十大名正言順地繼續掌舵，做總書記。

當然，習要二十大連任，不會在他上台初期就已規劃好，其時他的權力基礎非常不穩固，其目標和之前的胡錦濤一樣，應該是做滿兩屆交棒退休。可隨著權力穩固，他的政治野心也跟著膨脹起來，最晚在2015年十八屆五中全會成為核心，他已經把眼光瞄準二十大。之後所做的一切都是在為二十大順利連任做鋪墊和佈局。

大體說來，過去九年習執政還比較順當，雖有美國的圍堵，特別又加上疫情的爆發，對他的權力提出了挑戰，可在強力防疫下，有驚無險地渡過了過去兩年。北京冬奧會在部分西方國家的抵制下也順利舉辦。俄烏戰爭則至少現在沒對中國帶來直接的負面衝擊。社會的反習勢力特別是他的政敵，都被他清洗得無招架之功。在外界看來，他的連任沒有問題。

但是獨裁者始終難以放下一種不安感。習在過去九年中，將中國最有勢力的五股人馬都得罪了，將他們中的大部分推到自己的對立面：太子黨和紅二代、以平台經濟為代表的資本和資本家、落馬的腐敗官員、右派知識集團、堅持正統或原教旨馬列毛思想的極左。這五股力量，外加美國和西方的圍堵以及國內和海外的反共勢力，讓習每走一步都如履薄冰，戰戰兢兢，覺得有無數暗影躲在看不見的地方，伺機反撲和製造事端。

所以當局早早宣稱，今年要把維護政治安全放在第一位，為的就是防微杜漸，確保二十大如期順利召開，不出任何差錯和意外。

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