香港外國記者協會停辦人權新聞獎，會議紀錄揭頒獎《立場新聞》涉風險

香港外國記者協會（FCC）主席昨（25）日發表聲明稱，該協會已暫停其年度人權新聞獎，以免不小心觸犯法律。

FCC主席里奇堡 （Keith Richburg）在聲明中表示：「過去兩年間，香港記者在新『紅線』下工作，要考慮什麼是被允許、不被允許，但一些領域仍存不確定性，而我們不希望無意間違反法律。就此，我們決定暫停這個獎項。」

人權新聞獎自1995年起舉辦，原先由國際特赦組織、FCC、香港記者協會聯合舉辦，特赦組織去年撤出香港後，由FCC獨立籌辦。

《路透社》報導，據他們取得的會議記錄，會上里奇堡解釋該決定是為了保護新聞工作者免受法律風險，也說明了《立場新聞》被提名可能造成的風險。里奇堡提到，向《立場新聞》頒發近十個獎項，可能對外國記者協會、員工、會員及評審帶來風險。

《立場新聞》是一個自由派的網絡媒體，去年（2021）底幾名高層編輯因涉嫌發布煽動性文章被捕，《立場新聞》隨即宣布停運。

《路透社》報導也提到，FCC董事會完成評審手續並決議停止該獎項後，FCC新聞自由委員會有3名委員在其Twitter表示已辭職，包括美國《華盛頓郵報》東南亞及香港分社社長Shibani Mahtani及美國《大西洋》、《華盛頓郵報》等特約作家Timothy McLaughlin。

《明報》報導，人權新聞獎已完成評審，原定於5月3日「世界新聞自由日」公布得獎名單。《立場》得獎報導包括「智慧監獄」，及有關支聯會和民主派初選案報導，而「智慧監獄」報導曾被香港保安局局長鄧炳強點名批評妖魔化執法部門。FCC主席里奇堡昨回覆《明報》，承認部分中文得獎報導「可能引起問題」，但不評論所涉機構。

FCC的聲明中沒有提及什麼時候會復辦人權新聞獎。FCC前主席Steve Vines（韋安仕）表示，人權新聞獎本來象徵香港是亞洲區內少數可報導人權新聞的地方，形容香港如今淪為沒有新聞自由的地方。他慨嘆如果香港局面持續，相信日後無法舉辦人權新聞獎，「這就是終結」。

親中媒體《文匯報》報導，指人權新聞獎是不少「黃媒」（意指支持香港反對派或泛民派立場的媒體）趨之若鶩的特殊獎項，獲獎報導經常涉嫌抹黑中國，且反共反中題材的得獎率非常高。《文匯報》又指，去年多個獲獎作品抹黑警察及中央政府，點名《報導者》發表台灣學者吳叡人撰寫的評論——《致一場未完的革命》——為台獨份子一篇鼓吹港獨的「毒文」。

香港特首林鄭月娥今（26）日對人權新聞獎的停辦回應。林鄭月娥認為，有關比賽由私人機構舉辦，政府官員不會作評論，而應由相關機構自行解釋停辦原因。她重申，新聞自由受《香港基本法》保障，但不時有個別事件引起關注，尤其一些對憲制保障有誤解者。她強調行使有關自由時必須守法。

人權新聞獎的停辦也在網路上掀起討論，有媒體工作者表示，在已經評選出結果、臨門一腳才取消獎項的情況下，FCC應公開說明停辦原因，而非僅以「不希望誤墮法網」含糊帶過，

「如果在當下香港，一個外國記者協會的恐懼去到此種程度，FCC 是否更應該將這種恐懼、擔憂和風險評估向社會公開？更應該為此事帶來更多國際關注？」

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責任編輯：陳禹蓁

核稿編輯：Alvin