【TIDF專訪】《島・國》導演江偉華：國旗幾乎是我這部片唯一要講的事，疑惑為什麼我們叫Chinese Taipei？

採訪：梁嘉軒、廖淯淇、王雅平

撰稿：廖淯淇

攝影：王雅平

318運動五年後，學運領袖之一陳廷豪選擇遠離台北喧囂的街頭，來到馬祖從事地方文史與政治工作。他重新佈置勝利堡、策畫活動與展覽。勝利堡積水，他便著手抽水，勝利堡停電，他便等待復電，然後再次積水、抽水、停電、復電……。

始於野草莓運動的《廣場》，從而走上318運動的《街頭》，長期關注社運圈的導演江偉華這次帶著攝影機遠渡馬祖，在昔日的戰爭前線下，勾勒出《島・國》這部紀錄片。試圖記錄陳廷豪於馬祖的日常庶務以填補「人的樣貌」，同時亦穿梭於碉堡、標語及國旗之間，辯證國族認同。

《島・國》入圍第13屆台灣國際紀錄片影展（TIDF）台灣競賽，此次採訪邀請導演江偉華分享本片的拍攝過程與構想，當學運領袖離開了社運現場，鏡頭要往哪對焦、故事要如何講。

Q：為何選擇陳廷豪作為本片的被攝者，或者說為什麼陳廷豪的選擇會促使你動念跟拍？

關於陳廷豪，還是要回到前一部作品《街頭》來談。《街頭》完成版以張勝涵為主，還有一些周邊人物，但其實更早的構想有點像是群戲，那時候就包括陳廷豪。後來真的太繁雜了，所以去掉一些支線，陳廷豪也因此被刪掉，並沒有特別想說再把這些角色做回來。

一直到有一天，陳廷豪跟我說他要去馬祖工作了，我才覺得好像可以當作一個支線，或是我起初想像是一個小品，它可以補足《街頭》這部片關於不同（運動）參與者的個人面向。

我覺得《街頭》整部片比較聚焦在「人跟事件的關係」，人在事件裡面會做什麼樣的選擇，有什麼樣的情緒等等。若脫開事件，「那個人是怎麼樣的人」這部分有點欠缺，如果講陳廷豪，某方面可以把這個東西再描繪得清楚一點。

當然，最重要的契機還是陳廷豪做了這個選擇！偏偏他就是要到一個離中國很近的地方，這個島本身就有屬於它自己的性格，而且這個場所又跟他們這樣的人有蠻強烈的衝突關係。我覺得應該可以是一個故事吧，才這樣決定的。

Q：《街頭》和《島・國》都是從被攝者的個人視角出發，可否分享為什麼採用微觀的角度切入議題，而非更宏觀的敘事方式？

從個人的角度看事情、觀察這一切，我覺得是很自然的事。這麼說好了，我自己喜歡的紀錄片是比較從個人出發的、編制非常小的，有某種粗糙的、更奔放自在的質感，很個人情緒的，而不是那種面面俱到、百科全書式的議題式紀錄。那種勢必要做得比較精準、技術性要夠、動員力夠強、觀點夠全面，那樣的東西其實一直沒辦法吸引我。

通常我拍自己的作品時，覺得對方就是一個「人」，所以當然是角色先決。從角色去想的故事往往較能看到「人的樣貌」，呈現人的樣貌就有機會看到議題，我也可以選擇要或不要談到議題。如果是議題先決，拍一個大的題目，很容易忽視人的樣子。

我還是相信故事在個人，不是在一個很大的局面。

Q：本片的主軸與架構何時成形？

說故事的架構可能要到中期的時候比較明顯一點，反而是我沒有在拍陳廷豪的時候，才會去思考到底要講什麼樣的故事。我後來每次去（馬祖）可能都待不到一個禮拜，拍他的部分只有兩天，我覺得可能拍到我要的東西了，就自己亂晃，有時候真的不知道要拍什麼。

我記得山​​隴──馬祖南竿上的小鎮，那邊半山腰上有一個小小的圖書館，不想拍也不想見到人的時候我就會躲到那裡面看書，然後才會去想我到底在這裡幹嘛……有什麼東西想講。

剛去馬祖的時候，他（陳廷豪）會帶我到很多碉堡、戰地遺跡，有些很觀光，有些很隱蔽。慢慢地，我才覺得要在這裡講「國族認同」，而那其實就是我自己很在意的事。這時才開始更有效率地去拍我想拍的東西。當然，我還是習慣在剪接的時候做最後的架構，抓一個軸線。

Photo Credit: 台灣國際紀錄片影展提供 《島・國》導演江偉華

Q：相較於《街頭》採取現場聲音和對話為主，《島・國》的聲音設計加入更多效果，請問為何選擇如此呈現？

拍《街頭》的時候是現場的東西最重要，我盡可能把觀眾拉進那個現場，把我在現場感受到的轉換給觀眾；拍《島・國》，我有更多的時間思考還可以怎麼做。

在剪接的時候，我希望有另一個東西是我自己的、一個觀察者的感知，所以我用了蠻多空景。光是空景還不夠，我跟聲音設計──他叫卡五盎，我跟他討論在聲音上還可以做得更不一樣、更不寫實，提示觀眾這是另一個情緒，可能是屬於作者的，或是屬於觀察者的情緒。除了處理成觀察者的情緒之外，我也有點刻意地讓它跟角色結合，這個在敘事上就是鋪在更底層的。

馬祖島上的碉堡也好、戰地也好，那些景色、物件會給我各種暗示，我會感受到某種魔性，有種奇怪的訊息，我覺得那些東西很強烈、很巨大。當然，最後是回歸到「認同」，所謂的中華民國。我這次想要嘗試的是除了在影像上，我覺得還能加到聲音，更強烈地提示這個東西。

Q：國旗的符號貫串整部片，可否談談片中國旗的重要性？尤其陳廷豪剪旗桿頭的片段幾乎被完整記錄，這樣處理的用意為何呢？

國旗幾乎是我這部片唯一要講的事，對我來說可能比講陳廷豪的故事還重要。我小時候是看電影會起立大聲唱國歌的那種小孩，到一個年紀才發現我在幹嘛。近期一點，比如說每四年看一次奧運或是一些國際球賽，會疑惑為什麼我們叫Chinese Taipei。

真的是很剛好，我第一天跟陳廷豪去馬祖，沒多久他就到勝利堡，那時勝利堡的旗桿是空的，那邊的長官跟他說要拿一面旗升上去，幾乎可以說他到馬祖的第一份工作就是把旗升起來。但是他又隨便搞搞，把另外一個旗桿的頭也一起升上去，然後就被罵說一定要把那個頭鋸掉。

這一連串的事情讓我覺得，分明是要我講一個關於這面旗的故事！當他要把那個頭剪下來的時候，我當然認為這會是很重要的場面；可是我怎麼樣也沒想到，他去找一把看起來就很難用的工具來剪。我就心想：看你要用多久，我要全部都拍下來！