《聽，傷痕在說話》：孩子得了嚴重肺炎卻不願意接受治療，還說「氣功才能拯救世界」

文：呂立、陳柏樺

這是一個讓我印象非常深刻的案例！雖然它也是堅持要讓孩子接受民俗療法的例子，但到了後來竟變成孩子自己拒絕接受正規治療。

第一次見到這名孩子的時候，孩子大概7、8歲，是該上小學的年紀，不過父母卻選擇讓孩子寄宿在氣功教學的機構中。

拒絕配合治療的父母

孩子因為呼吸急促、喘不過氣，照顧者於是送他來醫院急診，他顯得氣喘吁吁，看起來非常不舒服。照了胸部X光之後，發現是很嚴重的肺炎，所以趕緊安排他到加護病房。陪同就醫的機構人員說，孩子幾天前開始發燒、咳嗽，起初以為只是小感冒，過幾天就會痊癒，但是症狀一直沒有好轉，仍持續發燒，而且呼吸聲很明顯、愈來愈沉，有點像是很費力但呼吸不到氣的樣子，他們擔心孩子病情惡化，所以帶來急診。

在加護病房，我們先用抗生素幫孩子治療，並安排胸腔外科會診，確認是壞死性肺炎合併肋膜積膿，就是肺臟跟肋骨之間的肋膜有膿水積存，因而壓迫到肺部。我們懷疑是肺炎鏈球菌感染，必須動手術清膿，於是通知家屬前來簽署手術同意書。

孰料，家長一到醫院，不僅拒絕動手術，還要求馬上幫孩子辦出院，這讓我們感到很意外，因為孩子當時還住在加護病房，而且孩子的血氧濃度低於90％，而且時有下降。正常的人體血氧濃度通常應高於94％，若是低於90％，就需要使用氧氣治療，低於80％則可能會損害器官功能，以當時孩子的情況來看，必須持續供給氧氣，所以無論怎麼看，都不覺得可以讓他立刻出院。

況且如果能馬上開刀，清除壓迫肺部那些膿液，孩子呼吸應該就會順暢很多，接著再用抗生素治療就應該沒問題了。積膿的病況通常都是這樣的治療流程，難度和危險性都不算高，而且都可以治癒，但孩子的爸爸完全聽不進去，只是反覆強調「不開刀」、「立刻辦出院」，現場的氣氛相當緊張。

術前溝通變通報家防中心

這位爸爸一再強調他不相信西醫、不認同這些治療方式，還表示他之所以把孩子送到氣功團體寄宿，就是覺得只有靠氣功，才能真正讓孩子的身體、體質變好，就不會生病了，所以他很堅持要帶孩子離院。作為醫生，我們認為應該治療，但照顧者卻拒絕的情況，已經符合兒虐項目中的「醫療照顧疏忽（Medical Neglect）」，於是原本應該是簡單的術前溝通，演變成最後得通報家防中心來處理的情況。

其實，我們醫療系統並不會完全排斥或拒絕宗教、民俗療法，很多家長會問說住院期間可不可以搭配一些民俗調理，像是靜坐、按摩，通常只要不傷身體、不妨礙治療、不會打擾其他病人，如果做這些療法能讓病人和家屬心安，我覺得都無妨。以這個個案來說，若家屬想要孩子在住院時繼續練習氣功，我覺得可以視術後復原情況而定，這都是可以討論的，但問題在於家長「只要」氣功治療，這就是完全不顧後果的嚴重性。

社工趕來以後，馬上徵詢雙方的意見，他很直接的問我們：「病情有急迫性嗎？如果離開醫院的話，孩子是不是馬上會死掉？」我也很實在的回答他：「不會馬上死掉，血氧80幾是還可以活一陣子，但『一陣子』是多久，我沒辦法確定。」

緊急安置茲事體大

後來社工告訴我，如果我的判斷是「馬上會死」，他就會採取「緊急安置」。但我的專業判斷是，血氧濃度80到90％的病人，確實不會有立即的生命危險，他出院後還可能撐一陣子。

《兒童及少年福利與權益保障法》第56條規定，有立即接受醫療之必要，而未就醫時，主管機關應予保護、安置或為其他處置，必要時得進行緊急安置。這當中該如何判斷接受醫療的時間點及必要性，有些解釋的空間。

如果將孩子緊急安置，等於是把監護權交到政府手中，會由社工代表行使親權，進而決定要不要幫孩子簽署手術同意書。代行監護權茲事體大，若家屬不服因而提出抗告，還有很多法律程序要走，要社工果斷下這樣重大的決定，確實很困難。社工評估後未提出緊急安置，但我們總覺得很不放心，進一步追問需不需要開病歷摘要、協助轉診，家長統統拒絕，撂下一句話說會去找中醫，醫院不用再過問。

病人和家屬本來就有權可以自行決定想就醫的地方，但我們重視的是兒童的最佳利益，希望孩子不要拖延肺炎的治療。於是我們只能拜託社工持續追蹤，了解孩子是否就醫，因為這個孩子所感染的肺炎，是可以經醫療而治癒的。

自責沒有練好功的孩子

後來社工告訴我，孩子離開醫院後，並沒有依約去看中醫，所以他們就時不時去關懷，探問：「孩子有好一點嗎？今天還有咳嗽嗎？」直到第五天，家長才帶孩子到醫院住院去接受治療，至此，我以為這個案例就會告一段落了。

時隔大約五年，這個孩子再次因為呼吸急促而被送來急診，這時他已經12、13歲，約當中學的年紀，仍是寄宿在氣功教學機構中，也還是同樣的症狀——嚴重肺炎。

我看了影像後，認為應該與五年前的病情有關，恐怕是延遲治療或療程沒有走完所留下的後遺症，我覺得很遺憾，若前一次有確實治療，理應完全不會留下任何肺損傷，但很不幸，他的肺功能看起來很差。

這一次，令我比較驚訝的是在家長抵達之前，孩子自己表達了「不願意接受治療」的意見，他一直喃喃自責：「沒有好好學氣功，所以身體不好。」言談中不斷貶低自我。這實在很弔詭，到底是誰讓孩子出現「生病是自己的錯」這種想法呢？而家長趕到醫院後，我原本以為又會有一番爭論，沒想到家長這回倒是沒吵著要辦出院。