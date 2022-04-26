SteelSeries賽睿推出地表最輕Aerox系列電競滑鼠，及手遊輔助神器Stratus+，讓你在戰場上所向披靡

全球遊戲和電競週邊領導品牌SteelSeries賽睿推出全新跨世代電競周邊，3款超輕量型電競滑鼠包含有線/無線Aerox5及無線Aerox9，還有專為Android設計的遊戲控制器Stratus+。Aerox系列電競滑鼠不僅擁有超輕量設計，還有精準無比的軌跡追蹤，給你極致流暢的震憾體驗；Stratus+遊戲控制器則擁有穩定的連線技術及高效續航電池，全面升級你的手機遊戲體驗。SteelSeries賽睿居於電競產業的領導地位之實，肩負起藉由研發頂尖裝備，讓遊戲更具競技性及趣味性的責任，大力協助整個電競產業蓬勃發展，也幫助玩家找到屬於自己的勝利與榮耀。

全球遊戲及電競領域領導者共同推出極輕量電競滑鼠，壯大Aerox家族系列。Photo Credit : SteelSeries賽睿

全新超輕量電競滑鼠Aerox系列，讓重量不再成為你獲勝的絆腳石

SteelSeries賽睿本次一共推出3款高端電競滑鼠，包含極致輕盈的有線/無線電競滑鼠Aerox 5系列，以及終極性能的Aerox9無線滑鼠，結合多個可自訂按鍵、強效的續航電力、精準的軌跡追蹤及耐用設計，為玩家帶來真正的多功能性能滑鼠。

Aerox 5 電競滑鼠 – 重量僅有 66 克，讓你快如閃電。 地表上最輕量的遊戲滑鼠，能適用於多種遊戲，尤其是MMO/MOBA類型。Aerox 5的超輕量設計結合9個編程按鈕，為玩家提供真正的多功能性，並能迅速適應任何遊戲類型。TrueMove Air遊戲感應器和100% PTFE (virgin-grade) 滑鼠腳墊，能精準追蹤軌跡且毫不費力，而 Golden Micro IP54按鍵讓玩家每一次的射擊都精準執行。PrismSync Lighting 提供 3 個華麗的RGB照明特效，並同時擁有IP54防水安全等級，讓您盡情馳騁戰場無需多餘牽掛。

地表上最輕量的遊戲滑鼠，能適用於多種遊戲，尤其是MMO/MOBA類型。Aerox 5的超輕量設計結合9個編程按鈕，為玩家提供真正的多功能性，並能迅速適應任何遊戲類型。TrueMove Air遊戲感應器和100% PTFE (virgin-grade) 滑鼠腳墊，能精準追蹤軌跡且毫不費力，而 Golden Micro IP54按鍵讓玩家每一次的射擊都精準執行。PrismSync Lighting 提供 3 個華麗的RGB照明特效，並同時擁有IP54防水安全等級，讓您盡情馳騁戰場無需多餘牽掛。 無線 Aerox 5 電競滑鼠 – 讓你自由定義你的遊戲體驗。 重量僅有74 克，可提供長達 180 小時的電池續航力，充電 15分鐘即可使用40多個小時。9個可編程按鈕和 TrueMove Air遊戲感應器提供無可匹敵的精準度，給你獨特且專屬的遊戲設定。Quantum 2.0 無線藍牙技術讓玩家可以在不同設備上，不受拘束盡情遊玩。

重量僅有74 克，可提供長達 180 小時的電池續航力，充電 15分鐘即可使用40多個小時。9個可編程按鈕和 TrueMove Air遊戲感應器提供無可匹敵的精準度，給你獨特且專屬的遊戲設定。Quantum 2.0 無線藍牙技術讓玩家可以在不同設備上，不受拘束盡情遊玩。 無線Aerox 9電競滑鼠–終極MOBA/MMO專用電競滑鼠。重量僅有89克，但規格卻一個都沒少，有12 個可編程按鈕讓玩家自行設定、採用Quantum 2.0無線藍牙連接、新世代 Golden Micro IP54 按鍵經測試可高達8,000 萬次點擊、TrueMove Air 遊戲感應器和 IP54等級 AquaBarrier™ 具備高規格的防水保護。為了讓玩家更長時間遊戲不斷電，可提供長達 180 小時的電池續航，並支援快速充電。

地表最輕的Aerox5電競滑鼠，重量僅66克，讓你快如閃電。Photo Credit : SteelSeries賽睿

跨時代手遊輔助神器Stratus+問世，隨時隨地你都能稱霸戰場

無線遊戲控制器將突破前所未有的操作感受，讓你隨時隨地都能體驗最真實的遊玩體驗，玩家可透過低功耗藍芽將任何Android或Chromebook設備無縫連接到Stratus+，也可透過USB連線將Stratus+接至任何Windows電腦，你將會獲得精準度與舒適度的最佳結合，擺脫一般的手機螢幕操控，大幅升級行動遊戲體驗。

針對Android手機推出最強輔助神器，全面提升遊戲操控體驗。Photo Credit : SteelSeries賽睿

超強90小時續航力搭配超精準設計，給你前所未有的遊戲體驗

90小時的超高續航力，僅需充電15分鐘即可提供超過12小時的遊戲時間；獨特的可拆式超薄支架可迅速進行手機裝卸，隨時隨地進行遊戲。ALPS類比搖桿可支援大幅度操控，具有可點按的 L3/R3 按鈕，能在多款遊戲中支援更多輸入選項。無論是小心瞄準還是瘋狂擊毀，Stratus+皆為了百分百精確而專業設計。新的霍爾效應磁性感測器提供更好的觸發感覺，給予玩家正確的力感回饋以及精準一致的流暢度，讓手機跟家用主機的距離不再如此遙遠。

SteelSeries 在每一個細節都經過精心設計及反覆測試，簡約設計及超高性能滿足每一位玩家的不同需求，只為讓你在遊戲中百戰百勝。

Stratus+將大幅升級你的遊戲體驗，感受前所未有的精準與舒適。Photo Credit : SteelSeries賽睿

*Aerox5官方建議售價為$2,790

*無線Aerox5官方建議售價為$4,690

*無線Aerox9官方建議售價為$4,890

*Stratus+官方建議售價為$2,390

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