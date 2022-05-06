《聽，傷痕在說話》：小男孩全身燙傷找不到可下針打點滴的地方，這只是單純的疏忽嗎？

文：呂立、陳柏樺

到底是怎麼樣的人會對孩子做出這樣的事？

每當午夜夢迴時，總會突然被一些處理過的案例拖進對人性幽闇面的茫然中。我當然明白這樣的問題與感慨，對醫生的專業來說是過於情緒化的傾斜；我更知道，追求這個問題的答案，對於身處在兒少保護世界的我來說，實在太過奢侈。但我真的希望有人能告訴我，這一切是怎麼回事。

故事是這樣的。

醫院曾收治過一名年約8、9歲的小男孩，他全身8成的皮膚有「深二度」以上燙傷，因為我所屬的台大醫院有專責的燒燙傷中心，所以家防中心將孩子從其他醫院轉送過來救治。

孩子剛送來的時候，全身發紅、發皺、起大水泡，到處都是脫皮的痕跡，脫皮的部分露出紅色血肉。光是這樣形容讓人覺得很痛，遑論正在承受這一切的小男孩了。

找不到可下針打點滴的地方

因為大片皮膚燙傷後失去保護、防止體液流失的功能，會導致水分快速散失而引發低血壓、休克，有生命危險，醫療團隊立刻幫他緊急治療，但接下來的場景讓整個團隊寒毛直豎！你能相信嗎？孩子竟然會傷到全身沒有一處可下針打點滴，我們就只能從頸部放置了中央靜脈導管，才能幫他治療。

到底發生了什麼事？為什麼會如此嚴重呢？

家長說，事發前正準備幫小孩洗澡，平常都是用大賣場買來的移動式大澡盆坐浴，當天也不例外，只是在用澡盆接熱水的時候，短暫離開一下浴室去忙別的事情，回頭就發現孩子因為急著要洗澡而跌進澡盆裡，被熱水燙傷。

最基本的預防燒燙傷宣導都會提及洗澡水的準備程序，一定是先放冷水，再放熱水，放水時更是需要有照顧者在一旁，不能獨留兒童在浴室。宣導中也會提醒家長，要教導幼童水龍頭也可能燙手，所以不可以自己單獨進入浴室或自行轉開熱水的水龍頭，更不可以讓幼童自行進入澡盆。

傷勢堪比八仙塵燃事件嚴重傷患

所以這只是單純的疏忽嗎？

最初收治的醫院不認為這只是疏忽，所以通報家防中心。醫院並不相信的原因在於8、9歲的小男孩，身高有120公分左右，以移動式澡盆的高度、深度來看，要跌進去然後爬不出來，這樣實在太不合常理。此外，孩子身上傷勢較不嚴重的區域，很明顯就是有穿著內褲的地方，所以可以推論孩子是穿著內褲進澡盆的，家長的說法未免太不合常理。

醫療人員詢問家屬，當時澡盆中的水有多深？得到的回答是大概15公分高，這讓人更疑惑了；雖說15公分的水深也可能造成局部燙傷，但小孩子身高已有120公分，不可能出現8、9成這麼大面積的燙傷。

這一切顯然已經超出疏忽的範圍，因為孩子燙傷嚴重程度，甚至可以跟幾年前八仙塵燃事件嚴重的傷患相比，這是非常大面積受傷。

外科醫生模擬還原真相

面對一連串聽起來疑點重重的家長說詞，院內專治燒燙傷的整形外科醫生找了多位醫生討論，集合眾人見解，開始著手查證，甚至買來一模一樣的澡盆，模擬可能致傷的情況。經過實際模擬後發現。因為小男孩單側傷勢比較嚴重，推測小男孩被施虐者抓住右手、右腳，強制反覆浸到熱水中，且確知水深不只15公分，水溫也遠超過可以泡澡的溫度。總之，種種跡象都指向孩子是被人抓住、浸入高溫的熱水，雖然孩子試圖掙脫，仍多次被強按入澡盆，造成「虐待型燙傷」。

失控的大人、掙扎的男孩、濺開的熱水，還有從浴室流竄而出的哀嚎聲。這一幕，這一刻，這一切，如此不堪的想像，就這樣永遠定格在所有人的記憶裡。

後來根據檢察官偵查的結果，是媽媽的同居人所為，而令人感到悲哀的，是男孩的媽媽當時也在場，但卻沒有制止。男孩在調查過程中的陳述並不多，一如他住院時的安靜、沉默，但據說有提到媽媽曾在事發時在一旁幫腔：「讓你吃點苦頭，看你以後會不會乖。」而此案例令我印象深刻之處，也就在於治療期間男孩與媽媽的互動。

不願意看向媽媽

孩子的呼吸管被移除後，我們讓媽媽進到加護病房探視。她帶了食物，護理師提醒她，先不要餵孩子吃東西，要先和醫生確認一下孩子能不能進食。說也奇怪，媽媽明明聽到了護理師的叮囑，卻還是一言不發地拿出食物打算餵孩子吃，而就當護理師走上前阻止的時候，直接目睹讓人心碎的畫面：小男孩馬上別過頭去，完全不理會媽媽。

醫護人員遇過的燙傷小病人也不算少，通常小朋友看到媽媽的時候，大多會哭泣或是撒嬌，喊這裡痛、那裡痛，用各種方式表達情緒，希望媽媽給他疼惜「秀秀」。可是眼前這個小男生在看到媽媽來探望自己時，完全沒有任何反應，沒有什麼表情，甚至轉過頭不想理會媽媽。護理師說看到這一幕時，內心頗受衝擊。

我也曾在病房看過母子二人共處的情況，孩子一臉漠然，彷彿遺失了表情，空洞的眼神時而望著天花板，時而望向窗外，但就是不願意看向媽媽這一邊。母子沒有任何互動，蒼白的病房，蒼白的情緒，讓人以為來到了極地。

我可以理解孩子的心情，那是足以冰封一切感情的心寒。當孩子被人抓著手腳泡進熱水中時，在他大聲哀嚎求救之際，自己的媽媽不但沒有挺身而出試圖保護他，甚至還在一旁冷言冷語的幫腔！男孩有理由覺得自己遭到媽媽背叛，這比皮膚上的折磨更讓人痛不欲生。

這種椎心之痛，甚至可以說是恨，讓男孩整個治療過程，即使再痛苦，也拒絕向媽媽求援、訴苦。在他小小的心靈裡，否定了親情也否定了自己，沒有人值得信賴、沒有人可以依靠，男孩把自己內心封鎖起來。每一次換藥、治療，我們都覺得孩子很辛苦，但他就算是痛也完全不吭聲。

沒人陪伴的漫漫復健長路