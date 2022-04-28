【關鍵專訪】《售命》傅孟柏：重新認識自己，不要把「可以成為優點的事情當成缺點」

你會如何定義傅孟柏？

國立台北藝術大學戲劇系導演組畢業，第一次主演電視劇，就入圍金鐘獎戲劇節目類最佳男主角，隔年旋即獲得金鐘獎迷你劇集／電視電影男主角獎，就連拍電影也入圍金馬獎最佳新演員獎，在台灣影視圈早已有成績的傅孟柏，坦白表示：「我覺得不需要定義傅孟柏這個人或演員，只要喜歡傅孟柏就好了，對你有期待就夠了。傅孟柏能夠被期許著，做不做得到，是另外一回事。」

外型高大、帥氣英挺，散發憂鬱的文青氣質，傅孟柏的男神形象與好演技是無庸置疑的，今（2022）年他則在黑色犯罪電影《售命》顛覆形象，挑戰平凡厭世的魯蛇角色，個性軟爛慵懶，做什麼事都提不起勁兒，連活下來都懶，逐漸成為亂髮蓄鬍、如同野獸般的原始人狀態，極大的反差令人印象深刻。

「因為我覺得它很有趣，黑色幽默的題材，看劇本的時候，我是蠻想經歷主角經歷的事情，感覺有很多想要玩的東西，可以一次在電影裡面完成。」傅孟柏接受《關鍵評論網》專訪時表示，《售命》在探討邊緣人與人類生命的價值，「嚴肅一點地探索生命存在的意義，這是我覺得大家都會思考的問題。」

Photo Credit: 威視電影提供 傅孟柏

感覺傅孟柏是個對事物極有想法的人，聽到問題他會先思考，之後再慢慢回覆，而不是制式的立即給出公關式樣板答案。他指出，片中主角不想自己的生命就這樣沒有了，並在售命尋死的過程中，發現生命意義。

「蠻想試著做做看邊緣人的角色，電影裡有不少挨打的動作戲，看起來很像日本社會寫實漫畫的感覺，既然台灣想要拍成電影，我就蠻想參與看看。」

傅孟柏學過八極拳，在武俠連續劇《成化十四年》飾演武功高強的錦衣衛，與成龍的成家班合作拍武打戲，身體反應更加快速敏捷，成龍更親自傳授他許多拍武打戲的訣竅，因此雖然電影中一直被打，但並沒有受到損傷。

「實際上拍的過程很好玩，尤其是享受被打的過程，你要演出如何被打，而且其實武術指導及動作演員們更辛苦，像是看起來在抓我頭髮，其實是用手在保護我的頭。」

電影角色為了某些原因進而出售自己的生命，如果真實人生也有類似狀況會怎麼做？傅孟柏倒是很快反應：「我不會售命。」傅孟柏停下來想了一會，才認真地表示：「首先，你要覺得自己是沒有價值的狀態，或是價值要從別人身上汲取嗎？我覺得我不是這個樣子耶！」

傅孟柏從大四開始拍廣告，出道10年，電影、戲劇、MV、廣告作品不少，外表樣貌看似世故成熟，又帶著純真無辜的特質，戲路寬廣、角色多元，熱愛攝影的他，還當過職業攝影師一段期間。「攝影師的經歷對我來說，從剛開始的干擾到現在，我覺得是幫助。」

既然有做過攝影師的經驗，通常都會認為傅孟柏拍戲時應該更能注意、了解到可以如何配合鏡頭與角度，怎樣揣摩表演與刻畫人物，才能呈現出理想或完美的狀態。「以前我會很在意這件事情，卻會忽略到我要投入在角色的狀態上。」

「演戲的時候總會意識到攝影師正在做什麼，會過度重視他會怎麼拍，是手持還是上軌道？就會想辦法調整我的表演來配合。但還沒進入角色時，這些東西對我來說只會是干擾。」就是因為太熟悉攝影的職務內容，太理解幕後的工作細節，反而讓傅孟柏無法專心演戲，容易跳出角色來。

「其實也有想過，要不要把這些感受都拋開，但是太專注在角色裡，又會忽略了服務攝影師。」傅孟柏希望能夠面面俱到的顧慮，反倒讓他陷入了演戲迷蹤。「有些導演會希望不要意識到攝影師，有的導演會希望多給攝影機一點，要怎麼調整到最舒服的狀態？」

Photo Credit: 威視電影提供 傅孟柏在電影《售命》中展現多變的演技

經過一段時間摸索，傅孟柏拿捏到其中訣竅。「後來，我覺得其實不要一直把『可以成為優點的事情當成缺點』，還是要重新認識自己擁有的經驗，其實它都可以幫助到工作。我就是會意識到攝影機、我就是對它有感覺，我先把自己的表演顧好，顧好之後我來服務它，遇到不喜歡強調攝影的導演，我可以調整，遇到喜歡意識到攝影師的導演，我就可以好好發揮。」

「我很開心我能看到沒有當過攝影的演員，所感受不到的細節，它可能只是跟攝影師默契上的簡單搭配，沒有必要刻意去說，但就是知道，會如何做事情，是因為理解攝影師要這樣子拍。」

「不過，我不會刻意跟導演說，『因為攝影師這樣拍我才特別這樣做』，也不會跟攝影師說，『你知道我剛剛怎麼樣了嗎？』」傅孟柏表露出某種「秘密同好會」、惺惺相惜的感覺。「我覺得合作過的攝影師會知道，我也很珍惜懂我在做什麼的攝影師，我很喜歡這種感覺，心照不宣的感覺。」

Photo Credit: 威視電影提供

雖然傅孟柏是導演科班出身，但拍戲時並不會嘗試以導演的角度看作品，也沒有想過若是我來執導、我來攝影，會是怎樣的電影，就單純當個演員，好好演戲而已。「雖然我是導演組，但是之前拍戲時，我並不會想要以導演的角度看待作品，畢竟它們是導演自己的創作結晶。」

對於演出的每個角色也是如此，傅孟柏只專注於自己的表演，從來不會想像或是好奇別人的角色若是由他來演，會不會表現的更好、更有深度。「我從來沒有限定自己演什麼樣的角色，即便以前演過的角色，現在重新再演也會不一樣。」

傅孟柏繼續說：「我蠻想挑戰以前我演過的所有角色，因為生命經驗已經不一樣了，對角色的詮釋、人物的理解跟狀態都會不一樣，一樣的設定現在去做，即便是複製當時的心情，也會略有不同，有了新的方式、新的感受，我覺得每個角色都會不一樣，我比較好奇這個部份。」