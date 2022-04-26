2022/04/26,
醫療

8個QA一次看懂居隔「3+4」新制：採檢規定為何？自主防疫期間能否外出購物、用餐？

8個QA一次看懂居隔「3+4」新制：採檢規定為何？自主防疫期間能否外出購物、用餐？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

指揮中心25日宣布了密切接觸者居隔新制「3+4」天於26日上路，其中後4天為自主防疫期間，密切接觸者需每日進行快篩，陰性者可外出工作及採買生活必需品；到校上課經專家討論認定風險較高，因此以不到校上課為原則。

中央流行疫情指揮中心於昨（25）日晚間宣布COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確診者之密切接觸者居家隔離新制「3+4」天（3天隔離+4天自主防疫）新制於今（26）日起實施，回溯目前已居隔超過三天的民眾可自明（27）日開始解除隔離。

新制上路，《關鍵評論網》整理摘要新制的重點，以及民眾須留意之處。

Q1：居隔期間的居住條件為何？

前3天居家隔離期間，須待在家中以1人1室為原則，不得外出。

Q2：居隔新制期間採檢的規定為何？

依據指揮中心最新規定，密切接觸者在完成匡列後會安排1次快篩，如為快篩陽性則以PCR確認；隔離期間有症狀則進行快篩，陽性者需依衛生局指示前往指定地點進行PCR檢測，陰性者繼續隔離。隔離滿3天後進行4天自主防疫，每日都需進行快篩，第7天快篩陰性解除自主防疫。

身邊有人確診怎麼辦-0426更新二次

Q3：居隔或是自主防疫期間若快篩陽性，該怎麼辦？

指揮中心表示，居隔期間快篩若為陽性，請民眾主動告知「隔離通知書發送單位」或集中檢疫所工作人員，並依衛生局指示前往指定地點進行PCR檢驗。

自主防疫期間快篩陽性者，禁止搭乘大眾交通運輸工具，可透過自行開車、騎車、步行或家人親友接送（雙方全程佩戴口罩）等方式，前往社區採檢院所進行PCR檢驗，或依地方政府訂定快篩陽性就醫流程處置。

Q4：4天自主防疫期間能否外出購物、用餐？能否上班或上學？

4天自主防疫期間，密切接觸者需每日進行快篩，陰性者可外出工作及採買生活必需品，外出全程配戴口罩。上班期間維持社交距離，於自己座位上脫口罩飲食，不建議前往員工餐廳。

4天自主防疫期間，禁止於餐廳內用餐、聚餐、聚會、前往人潮擁擠場所及與不特定對象接觸。

至於到校上課，指揮中心指揮官陳時中25日在疫情記者會上答覆，經專家討論後認為到校上課風險相對高，因此自主防疫期間以不到校上課為原則。

Q5：若已確定需居家隔離，且與確診者同戶生活，該如何計算居隔天數？

與居家照護確診者同戶的居家隔離者，須以該戶最新個案的確診日後3天＋自主防疫4天。

Q6：非確診者若因必要的（被）照護需求得與確診者同室生活，該如何計算居隔天數？

非確診者需自最後同室接觸日（或確診者隔離期滿日）後再居家隔離3+4天。

Q7：若是在「3+4」天居隔新制前收到電子居隔書者，該如何計算居隔天數？

指揮中心表示，已隔離超過3天者，一律以4月26日作為隔離結束日。隔離未達3天者，會由系統自動計算接觸日次日起算3天。

Q8：需要居隔的民眾，該如何領取快篩試劑？

指揮中心說明，快篩試劑將由隔離所在地之地方政府發放（總計5支）。

指揮中心表示，在4月26日前已隔離滿7天者，解隔當天使用原發送的快篩試劑；4月26日前未隔離滿7天者，自主防疫第1天使用原發送快篩試劑，後續主動洽詢「隔離通知書填發單位」或由「隔離通知書填發單位」協助轉介「現居地」地方政府衛生局（所）領取。

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核稿編輯：楊士範


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