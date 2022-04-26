二手唱片行的特殊屬性，為愛樂人的秘密基地

數位串流的盛行確實大幅影響了唱片產業，最大的衝擊是選購實體唱片不再是獲取音樂作品的唯一選擇，而導致實體唱片銷售量下滑。但樂虹二手唱片行（以下稱樂虹）老闆娘指出，二手唱片和全新唱片比起來，有更多不同的消費者輪廓， 更能因應這樣的衝擊。



二手唱片行的固定消費者源自於特別鍾愛某類樂風的客群。「有個客人特別熱愛舞曲，店裡一進舞曲專輯就會通知他，他也會以最快的速度趕過來。每次他都會把新入手的舞曲擁入懷中，臉上露出滿足沉醉的笑容。」樂虹老闆娘說。

photo credit:高雄流行音樂中心

更多的固定消費者是享受「逛唱片行」這件事。二手唱片行和全新唱片行的最大差別就是可以聆聽後購買，所以許多樂迷來逛二手唱片，是給自己一個享受音樂的午後。看看唱片介紹，接著試聽，如果在此時聽到一張完全契合的作品，就像挖到寶一樣喜悅。



四位二手唱片行老闆皆是資深樂迷，因為老闆豐富的聆聽知識而前來消費的客人亦不在少數。例如南方搖滾音樂的老闆因為長期研究搖滾樂，擁有許多音樂相關知識，也有許多樂迷是特地來請他推薦CD再進行購買。

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上述的族群並不會因為串流聆聽習慣的普及而消失，二手唱片行的生意也能因此穩定。話雖如此，對於四位經營者來說，開唱片行並不只是做生意賺錢，更多的是和愛樂人互動、交流音樂。每每有客人買到喜歡的專輯，露出大喜過望的表情，就會讓這些經營者油然升起滿足感，在心裡想著「唱片行真是開對了！」，也會因此有持續經營的動力。

「不只是播來聽」，唱片如何作為音樂人多方展現自我的載體

經歷過CD及錄音帶時代的人，往往有著翻閱歌詞簿的記憶；或是拿著CD在唱片行外面，等著給歌手簽名；也有歌手會另外舉辦握手會，買了專輯就能跟藝人握手及合照。由此可見，實體唱片所乘載的不只是聆聽，還撐起了一個時代的音樂產業文化。 同時，有別於數位串流幾乎只有聆聽的功能，實體唱片是歌手能夠多方面發揮創意的地方。歌詞簿上除了歌詞的呈現，也會有藝人照片、其它文字型態的創作，有的實體唱片也會隨附贈品；實體唱片甚至會有再版甚至紀念版本。隨著唱片公司的銷售方針，會有不同的藝人照片或是贈品在其中，甚至會多一兩首作品。 「很多喜歡CD的人，都是直接買兩張。一張聽、一張不拆封用來收藏。」南方搖滾的老闆說。

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實體唱片從未凋零，而是轉型

「黑膠從來就不只是唱片而已。」柯南二手唱片行的老闆拿起一箱「寶藏」解說道。這箱寶藏裡面，有過去紀錄總統演講的黑膠，在外面印刷著規訓，是當代用來傳達統治思想的宣傳品；還有收錄單首聖誕歌，並在唱片上直接印刷賀詞供人贈送，是名符其實的「音樂卡片」；柯南唱片的老闆說最特別的是在沒有影像的時代，還會用黑膠錄製用聽的色情片。因為影視娛樂的演進，這些色情黑膠聽起來頗有時代感，成為紀錄往日庶民日常的文化載體。

另一家在高雄頗負盛名的黑膠唱片行，是擁有無數的非賣黑膠藏品的艾比路唱片行。這家唱片行有從全台特地前來朝聖黑膠音樂的客人。老闆James提到黑膠不會因為時間長而變質脆化，所以更容易保存及保值；加上類比音色實在動人，所以不但不可能被淘汰，甚至預言黑膠的時代即將來臨。

確實，在艾比路消費的客人只增不減，且有年輕化的趨勢，艾比路唱片行有一位客人是專門蒐集鳳飛飛黑膠的國中生。訪談過程中亦有桃園的高中生來訪，特地利用畢旅短暫的的自由活動時間，趕緊跑來買一張黑膠唱片。

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「越來越多歌手出新專輯只上架串流和發行黑膠唱片就是這個道理，串流聆聽方便，黑膠擁有無可取代的藏值和音色。」James老闆拿起羅大佑的新黑膠專輯解說道。「所以黑膠不但不會消失，甚至即將迎來屬於它的時代。」



從四位經營者分享的經驗中，可以發現實體唱片經過數次的轉型與革命，牽動著當代的文化脈絡。無論是卡帶、CD還是黑膠，都正因為是實體，所以對歌手或是唱片公司來說，會有更多的發揮空間，也更具典藏價值。

即使在串流當道的現今，歌手仍然會以各種方式發行實體唱片。例如美秀集團新專輯就利用CD唱盤特有的雷射效果，打造了玻璃寶塔。或是越來越多樂團跨入發行黑膠的行列，例如《高流WAVES》第一期封面人物淺堤，本次新專輯「婚禮之途」亦有黑膠的發行。

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實體的存在有工藝品的價值。柯南老闆提到黑膠唱片行除了販售給樂迷之外，也會有固定收購滯銷黑膠，來打造手工藝品的消費者。諸如我們經常在咖啡廳、家具行看到用黑膠唱片做成的指針式時鐘，這類黑膠的手作品也廣受消費者喜愛。



「所以你說，唱片怎麼可能會消失呢？」James笑呵呵的說。



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