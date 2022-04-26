2022/04/26,
健康

本土新增確診6295例，陳時中：只要曾接到隔離通知，都能依「3+4」進行隔離與解隔

本土新增確診6295例，陳時中：只要曾接到隔離通知，都能依「3+4」進行隔離與解隔
指揮中心提供

我們想讓你知道的是

針對指揮中心公布3+4政策後隔離中民眾產生的疑問，指揮官陳時中在記者會中做了詳盡的解釋，同時也透露了快篩實名制的規劃進度。

今（26）日國內新增6339例COVID-19確定病例，分別為6295例本土個案及44例境外移入（22例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。

有鑑於前一日晚間指揮中心公布最新的3+4政策，指揮官陳時中在記者會中針對相關配套做出答覆，並提及快篩試劑取得不易的問題。

只要曾經接到隔離通知，皆可依照3+4方案進行

根據指揮中心表示，目前全台居隔人數已達約9萬人，然而在放寬的3+4方案啟動後，有民眾表示自己接到居隔通知，或根據原本指揮中心公布之密切接觸者應該隔離方案隔離，但沒收到居隔單和關懷包，至今已符合3+4規範的解隔離時間，但不知道應該等待解隔單，還是可以自行解隔。

對此指揮官陳時中表示，如果民眾曾接到通知要隔離，那就可依照3+4的方式來進行：前3天強制隔離，第4天在快篩陰性後就可以出門，在避免密切接觸的情況下工作或進行其他事宜。而時間計算的起始時間為接到通知的時間，第7天再快篩一次，如果還是陰性就可以正式解隔。

0426縮短居家隔離天數為3+4天_V3_工作區域_1
指揮中心提供

記者會裡，陳時中也針對新北隔離期間0快篩的做法表示疑慮，指出雖然自己還沒看到公文的內容，但如果第0天快篩陰性就能外出，這樣「露出來的病人是蠻多的」，對社會的風險也相對的大。

何時能有快篩實名制？陳時中：很快、很快

針對居隔者表示快篩劑不足的問題，陳時中表示若有需要「這個直接跟衛生局來聯繫就可以了」。

不過被問到有民眾發生沒有領到關懷包，也沒有打通衛生局電話時，只能在家等不能自行外出的狀況，陳時中認為這是「假設太多的層次的問題」，並解釋居隔單是法律上需要的憑據，也會請地方衛生局盡速辦理。

此外，針對快篩實名制的部分，有記者問到今日總統接見藥師公會，是否有預計可在藥局用健保卡購買的時間，陳時中表示目前是在時序上面做最後的盤點，「應該是很快就要做了」。

身邊有人確診怎麼辦-0426更新二次

關於名嘴周玉蔻發現確診後有醫師到府進行PCR而產生的爭議，指揮官陳時中表示，已跟法務單位討論，檢視《醫事法》後判定並沒有違法之事實，而其他爭議事件的權責單位，則在地方的衛生局。

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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