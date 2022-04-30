沈默 X 劉芷妤對談：小說是編織的藝術，映射我們所處現實的生存樣貌

文：林夢媧｜攝影：李霈群

台灣創作環境的艱難，眾所皆知，而嚴肅文學與通俗大眾類型領域的對立，也是無解的問題。然而，二十一世紀以來，有不少創作者有志於跨界，破除兩者藩籬，並堅持走在類型小說深化的可能性上。

本場講座，由甫出版《超能水滸》的沈默，以及原本從事奇幻小說創作、後來寫出《女神自助餐》的劉芷妤，展開一場關乎類型小說的難處，與及如何以小說實踐編織的藝術，兼及對女性主義的探索。

創作者的困境，推進類型小說的決心

沈默在1999年出版了第一套長篇武俠，當時出版常態是每月必須交給出版社一本至少6萬字的小說，他往往一個不留神就會寫出10萬字的稿量，累積了兩、三年也就把自己逼到了絕境，身心俱疲。21世紀後，武俠市場復興的榮光快速消退，全面衰頹，沈默感覺低谷之外永遠都還會有更低的谷底，彷彿底下有無盡深淵。

「武俠類型蕭條式微，就是創作者最大的困境，像是末日。當市場決定不要你，你就會被丟棄到無人聞問的角落。我們都必須在矛盾跟掙扎的夾縫中，維持創作意願。當然，最艱難的是接受，尤其是面對無可逆轉的現實。」沈默無奈苦笑，但眼神始終堅定，「但我是有自覺成為一個類型小說者的，應該說我少年時期的創作養成都是由武俠小說來的，本來就抱著要寫武俠的心態去寫，而且有種野心，想要推進這個領域的疆界，破除舊有的格局、寫法，琢磨打造出全新的演化可能性。」

他舉推理小說史為例，從亞瑟・柯南・道爾、阿嘉莎・克莉絲蒂、約瑟芬・鐵伊、范・達因、艾勒里・昆恩等等的古典推理黃金時代，到達許・漢密特、雷蒙・錢德勒領軍的冷硬派推理興起，至如今的勞倫斯・卜洛克、詹姆士・艾洛伊、丹尼斯・勒翰等犯罪小說的大師群像。沈默說：「其他如科幻、奇幻小說也都有走向更嚴肅深沉那一面的探索。由此可見，類型文學是可以推進的，不僅僅是保持市場的占有，而是本身足以持續更新。」

和沈默立足於武俠史、充滿自覺的做法不同，劉芷妤並不覺得自己是奇幻或嚴肅文學作者，她提及自己直至研究所時期，才赫然驚覺原來有嚴肅和類型文學的區分，「大家在說喜歡的作品時，我講《哈利波特》，當時同學大多是文學創作者，他們討論的是楚浮、費里尼的電影，那時真的深受震撼啊我，就想自己是不是太俗氣了？所以去了學校附近的光南掃了大家說的電影，一部一部看完。從那時候開始，我就一直有這方面的創作焦慮，憂心於自己的作品別人看不上眼，上不了檯面，但我喜歡的東西就真的是這樣子，我想創作的，也應該是自己喜歡的東西，即使上不了檯面，不是嗎。」

2011年出版的《迷時回》被定位為奇幻小說，2020年的《女神自助餐》則是被多數人劃歸純文學領域，但劉芷妤認為，她並非事先想好自己是依據哪一種文學分類而寫，寫的過程也不希望因為分類受到局限。她誠懇地說道：「因為喜歡的作品多半是奇幻科幻題材，所以我就只是單純地想要寫出自己喜歡的東西。同樣的，《女神自助餐》最初也是因為出版社總編陳夏民想要我寫女性經驗，而我去寫出我理解的、想要寫的那些女性經驗，所以就自然長成這樣了，坦白說我創作《女神自助餐》的時候也不是想著要寫一本女性主義的書，女性經驗和女性主義之間還是有差異的。讀者或出版社要怎麼去定義我寫的書是屬於哪一類，我都可以接受，事實上根本也不是我能左右的啦。」

為什麼會成為女性主義者，但又為什麼不呢？

沈默自言，早在2002年他就寫過家庭主婦因為機緣、根基成為絕世高手，但卻因此葬送了婚姻與家庭的女性主義武俠，但他也坦承道：「當時，並不是真的在寫女性的體驗、處境，比較是異男的性幻想或意淫，又或者說我陰柔面的化身。我就是想要寫一個比所有男性都還要厲害的女性。」難怪沈默時隔多年後，在2019年寫出了以女性劍法宗師為主的《劍如時光》，乃至於今年將梁山泊108好漢全都化為女性的《超能水滸》了。

「我本來就很偏愛女性創作者的作品，總覺得她們寫出了更多男性所不能及、無從知曉的層次。」沈默旋即說出了一堆名單，如最喜歡的華文小說家是香港的黃碧雲，非華語小說家則鍾愛維吉尼亞・吳爾芙、艾莉絲・孟若、瑪格麗特・愛特伍，華語詩人方面自是台灣的零雨、夏宇，非華語詩人裡覺得艾蜜莉・狄金生是第一人，最好的科奇幻小說家非娥蘇拉・勒瑰恩莫屬，而最強大的吸血鬼小說家則是安・萊絲。

然而，真正讓沈默認為自己是女性主義者的原因是妻子、著有詩集《潔癖》的詩人林夢媧。沈默表示：「以前寫女性，都不是真的有所認識。但跟夢媧相愛以後，我常常感覺到夢媧身為女性的種種困境與艱難，這促成我成為了女性主義者。換句話說，我是想更完整、深入地理解她，才會想要變成女性主義者。再加上我們的女兒總是會受到女孩就是要像女孩之類的指教，就讓我更想要辨識、指認，究竟什麼才是女性主義，或者為什麼我們需要女性主義。」

「我其實到現在都還不確定自己是不是一個女性主義者。」劉芷妤劈頭說道，「因為我覺得我好像理論讀得還不夠，好像頂多就只能在網路上打打嘴砲，關心一些性別平權法案。但這樣就算是一個女性主義者嗎？」她認真反思地問：「如果《女神自助餐》是一本女性主義的書，為什麼這本小說集沒有幫助到這個世界、這些事多一點點呢？為什麼世界上還是有著數也數不清的女性，在遭遇各種性別歧視、性騷擾和性侵暴力呢？」