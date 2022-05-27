台鐵公司化提升安全效率，未來挑戰除了財務黑洞還有人才斷層待彌補
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交通部長王國材將台鐵目前的組織型態形容是中央集權，並說公司化之後將改為地方分權，全台將有北、中、南、東4個營業處，由各營業最高主管統合運、工、機、電業務，具統一調度指揮的權力 。
（中央社）台鐵公司化相關草案日前在立法院交通委員會完成初審，專家學者認為，台鐵組織改革的挑戰不僅是財務面，更有監督機制是否到位、政府能否對台鐵董事會充分授權，還要正視專業人才斷層危機。
台鐵20多年前就研議公司化，但一直是紙上談兵，直到2018年的普悠瑪號與2021年4月太魯閣號兩起重大事故後，才終於真正動起來。攸關台鐵公司化的《國營台灣鐵路股份有限公司設置條例》草案，今年4月21日在立法院交通委員會初審通過。
根據初審條文，台鐵總經理人選需具運輸或經營實務及專業、配合政府政策造成虧損由政府補貼等，是按照行政院版本；但是設立清償短期債務基金、公司化後的資產取得方式、資產開發及職工福利等關鍵條文，台鐵工會在意的資產全保留、負債全清零（不用土地作價）等，皆未達成共識，交由黨團協商。
交通部在台鐵公司化報告中分析，目前台灣鐵路管理局本質上是公營事業機構，營運模式受行政法規層層束縛，日漸僵化，難以發揮企業經營所需的機動性，營運安全與操作效率受到拖累，難以因應市場競爭，加上歷史債務包袱及累積虧損，以致經營陷入困境。
內外交相迫 台鐵谷底翻身有賴組織改造
台鐵的安全及準點率遭人詬病，交通部歸納一大原因在於缺乏橫向聯繫，這要從台鐵主要工作項目分為運務、工務、機務及電務說起。
在現有組織架構下，這4個部門各自向台鐵局本部報告，台鐵整個運作是運、工、機、電環環相扣，但各部門卻各行其是，有些問題該哪個單位負責常常無法決定，還得個別請示。
資深員工舉例，在軌道旁的轉轍器故障需要維修，因涉及號誌系統，是由工務部門負責還是電務部門處理，都得各自通報局本部請示。
交通部長王國材將台鐵目前的組織型態形容是中央集權，並說公司化之後將改為地方分權，全台將有北、中、南、東4個營業處，由各營業最高主管統合運、工、機、電業務，具統一調度指揮的權力 。
在安全管理上，王國材在給台鐵員工的信中提到，未來台鐵總公司將成立營運安全處，董事會設立安全委員會，地方營業處則設營運安全科，另成立專責單位進行數位發展及技術研發，追上鐵道智慧化的潮流，從軟體和硬體兩方面徹底改善營運安全。
交通部借鏡國外案例指出，自1990年代起，包括德國、英國、法國、日本及韓國都採用公司體制進行國鐵改革，透過企業化經營方式，有效提升組織運作效能、旅客服務品質及列車準點率。交通部認為，台鐵面臨社會高度期待，加速推動公司化有必要性及急迫性。
監督台鐵安全 罹難者家屬或可參與
前交通部長賀陳旦認同公司化是改革台鐵的一個方向，但認為台鐵安全及效率要提升，重要關鍵在於如何建立共同監督機制及對公司董事會充分授權。
他指出，台鐵安全沒做好，往往是因為沒有落實標準作業程序，這個問題不是把組織變成公司並且多成立一些安全監督部門就能改善，重要的是每天工作時的安全是否落實，都要有人監督。
賀陳旦建議掌握契機，善用重大事故罹難者家屬的道德力量，邀請家屬與政府建立共同監督機制，藉由監督到位，讓台鐵的安全真正落實在平日的作業上。他並說，「這些現在就可以做，不必等到公司化以後。」
在提升效率部分，賀陳旦說，必須對未來的台鐵公司董事會充分授權，否則運作上和現在的台鐵沒有什麼不同，重大決策還是要呈報交通部。他說，從目前台鐵公司化條例草案看不出董事會將獲得這樣的授權。
票務個別化 台鐵提升經營效率工具
除了董事會權限的問題，賀陳旦認為也要給台鐵公司提升效率的工具，尤其在票價部分應有發展空間，例如在電子化業務上，藉個別化票務的設計建立忠實客戶群，觀光路線也可自訂票價。
消基會交通委員會召集人李克聰說，無論台鐵是否公司化，都面臨專業人才斷層問題，台鐵長久以來的師徒制現在形同虛設，尤其有好幾年未辦招考，後來的新進人員多半沒有經歷以往師傅帶徒弟的過程，缺乏學習對象，只能靠內部教育訓練，教育訓練又沒有外部力量帶來的新氣息，無法形成良性循環。
退休已15年的前台鐵局長陳峰男也認為，鐵路特考中斷影響非常大。鐵路特考曾在1999年到2007年停辦，主要是因為台鐵的組織定位無法確定。
師徒制式微 台鐵人才斷層待彌補
他說明，台鐵以往現場工作是由師傅帶著徒弟，讓新進人員在實務上有人從旁指點，技術基本功學得很紮實，但停招的8年期間，很多資深人員退休，技術無法傳承，加上人力缺乏，新人學習時間變短，估計還要很多年才能彌補專業的斷層。
李克聰也提到，台鐵公司化之後若要提升效率，就應該要有清楚的營運定位。他說，長期以來，台鐵為了配合政策，在城際運輸上退讓給高鐵，短程運輸又面臨愈來愈多地方捷運的競爭，台鐵應該要讓員工在本業上有願景，因此確立未來的營運方向十分重要。
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責任編輯：李秉芳
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep1：氣候變遷引發飢餓浩劫，我們如何即刻救援？
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》直播節目，由李漢威、蔡尚樺聯手主持，與資深媒體人范琪斐對談，帶領觀眾一窺全球正面臨的嚴重氣候變遷、迫切的糧食危機，以及世界展望會在全球各地展開的救援任務。
於5月3日首播的《國際大風吹｜行動講堂》直播節目，由李漢威、蔡尚樺聯手主持，與資深媒體人范琪斐對談，除了帶領觀眾一窺全球正面臨的嚴重氣候變遷、迫切的糧食危機，也帶觀眾認識世界展望會在全球各地展開的救援任務，並邀請各界一同付出行動，與世界展望會一起集結眾人之力、力挽狂瀾，守護飢寒交迫的社區家庭與兒童，同時醫治急需挽回的自然環境。
人類生活正備受考驗，而此刻的我們仍有機會扭轉命運。
全球氣候變遷，引發嚴峻糧食危機
根據聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）的報告，目前全球約有40%人口受到氣候變遷的影響，且約有33～36億人正生活在極易受到氣候變遷衝擊的環境中。當全球氣候變遷日益嚴重，人類與其依存的生態系統所要承擔的風險也就愈來愈高。
而全球極速暖化、氣候變遷帶來的極端氣象，也引發物種滅絕、蟲媒傳染病、生態系統崩潰、致命熱浪、缺水和農作物減產等後果。事實上，在NASA最新的研究也表示，最快在2030年，氣候變遷就會影響全球玉米和小麥的生產；而這項結論，也呼應了聯合國IPCC發布的《氣候變遷與土地報告》。如果不採取有效的因應措施，到了2050 年，氣候變遷將導致全球糧食產能下降5～30%。
當家庭受困於飢餓，最大的受害者竟是兒童
氣候變遷導致乾旱造成農作物歉收，或是洪水沖毀農作物及房屋，導致資源更少，導致部落間及國家間為了爭奪資源而爆發衝突。更令人難過的事實是，兒童是對氣候影響最小的族群，卻是氣候變遷下的最大受害者。
由於在家庭生計捉襟見肘時，某些脆弱地區的家長，往往將童婚視為撫養子女的唯一辦法；此外，還可能迫使兒童從事危險的勞動工作以協助生計，卻讓他們處於剝削和虐待的嚴重危機。家庭暴力、人口販賣、童婚以及童工問題等，種種暴力不但嚴重影響脆弱兒童的身心狀況，也剝奪了兒童的基本權利與未來前途。
此外，來賓范琪斐也強調，氣候難民、飢餓危機已是現在進行式，且正在擴大蔓延中。當災難發生，首當其衝的是弱勢國家、弱勢人民，以及老弱婦孺等弱勢族群。這些處於社會底層的弱勢兒童，背負著悲慘命運，令人不忍卒睹。然而，除了感到悲痛沈重以外，我們也要知道自己是有能力做出改變行動的人。
世界展望會人道救援三大策略－緊急回應、調適、減緩
「一個地區的糧倉受到影響，生活在地球村的每一個人都必須共同承擔。」氣候變遷造成的毀滅性後果，迫使流離失所的人數創歷史新高，全球正在與本世紀最嚴重的飢餓危機抗戰，而你我都肩負起一定的責任。
例如：人道救援第一線的世界展望會，總是在第一時間搶救因遭受氣候變遷影響的區域和家庭，並針對緊急程度分別訂定短、中、長期的執行策略，恢復家庭與社區生活的韌性，提升居民災變的應變力與經濟彈性，以及促進兒童的長期福祉與發展。具體來說，世界展望會三大行動策略，包括：
- 緊急回應：世界展望會首先提供挽救生命的急迫性服務。例如：供給糧食、臨時居住所、乾净飲用水、簡單醫療設備，以及心理支持。
- 調適：世界展望會與當地社區一同尋求能有效減少氣候變遷危害的策略和措施，以事先預防的措施，減少損害、提升韌力，並開發有益當地生計的機會。
- 減緩：主要是針對溫室氣體減量，規劃長期措施。例如：透過減少排入大氣中的溫室氣體，或將溫室氣體以吸收儲存的方式，降低大氣中溫室氣體的濃度含量，以推遲、甚至避免氣候變遷發生，降低全球氣候變遷所帶來的衝擊。例如：在世界展望會的宣導下，當地居民改為使用低耗能爐具，取代傳統用大量燒木頭；或是運用生質沼氣煮飯系統，善用農業廢棄物、動物糞便產生沼氣，進而轉化成燃料，減少多於碳排。另外，世界展望會也會幫助地區建設太陽能等再生能源。
若不立即作出改變行動，災難將迅速蔓延至全球各個角落，別等到發生到我們身上時，才後悔莫及。
為孩子迎戰氣候變遷！飢餓三十救援專線：(02)8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。