【專訪】《文學裡沒有神》作者沈眠：我想要用心活在無題的人生裡，完成自己的多樣性

文：林夢媧｜攝影：達瑞

獲得飲冰室茶集情詩大賞、時報文學獎等百多個文學獎的沈眠，於報章雜誌詩刊等發表了七百多首詩歌，詩評也累積了近兩百篇，創作力旺盛如他卻直到2022年2月方出版了第一本詩集《文學裡沒有神》（一人出版社）。是什麼讓沈眠邁向詩歌創作之路呢？尤其他曾宣告不出版詩集，而今為了什麼推出一本有奇異結構、詩名藏在紙頁邊角的詩集呢？諸多疑問，得要聽他細說從頭。

文學獎如天下武道大會，磨練詩歌技藝與能力

總是戴著各式紳士帽、把視線收藏在帽沿底下的沈眠，穿搭風格卻又極其張揚華麗，平常在群體中習慣性靜默，但談起文學時總能滔滔不絕，又低調又顯眼，整個人有一種奇妙的分裂感。

談到對文學的喜好，沈眠直言：「我童年的印象就是閱讀，弟弟或同學在玩的各種遊戲，記憶中都非常稀薄，因為我總是在讀書，對外界好像沒有興趣，享受一個人的時光，感覺書本跟我內在生活完美契合，更像我的真實世界。」

沈眠的原生家庭並沒有文學淵源，就是一個工人家庭，1976年生的他，成長在一個父母忙於生計、通常不太能有許多時間看顧、但小孩隨便放養隨便長大的年代。他笑說：「我雖然沒有文學的資源，但好處是爸媽完全不管我，尤其是我熱愛安靜讀書這件事，更是讓他們安心，所以就放任我讀，課業閒暇都泡在出租店、圖書館和書局。」

國中時期，父親甚至願意應沈眠的要求，買了海風出版社一整套蒐羅五四文學的中國新文學大師名作賞析叢書，包含魯迅、巴金、老舍、沈從文、茅盾等知名大家，其中也有艾青、冰心、郭沫若等詩人的精選作品。除國文課本收的席慕蓉、余光中、鄭愁予詩歌外，沈眠也從五四白話詩接觸、吸收詩歌的知識。但現代詩不過是他大範圍閱讀的其中一部份，最初沈眠更感興趣的都是小說。

直到大學時期，沈眠上阿流（張寶云）的現代詩課，當時她要求學生，必須挑一詩集做佳句摘選、短文解析的作業，沈眠選擇了朦朧派詩人北島的《零度以上的風景》（九歌出版社）。

沈眠搔著臉，尷尬地講著：「挑這本詩選的理由，我忘了，我依稀記得課堂上也有談夏宇、阿翁、顧城的詩作，所以可能就是剛好我常去的書店有北島的書。總之，我認真地完成功課，無形之中也很受北島意象技巧的影響，他寫的『道路追問天空╱一只輪子╱尋找另一只輪子作證』、『我的影子很危險╱這受雇於太陽的藝人』、『我坐在我的命運中╱點亮孤獨的國家』，當時是很匪夷所思的衝擊，原來語言可以這樣應用。那種把人生體驗凝縮到最小放進詞語裡，以至於詞語意涵就變得極大化的高超性，在很長的一段時間裡變成我的詩歌基調。」

另外，文學獎也成為沈眠大量寫詩的緣由，「我這樣有人際障礙、不太參與群體活動的創作者，在缺乏人脈、也無資歷的現實裡，唯一能夠突圍而出的機會可能就是參加比賽吧。」他臉上泛著苦味，一副無可奈何樣，「一來這可以賺取生活費，讓我繼續寫下去。二來還能夠不斷磨練自身，那就像比擂台，必須一直踏入修羅場裡，不斷將技巧、能力發揮到極致，尤其是大型文學獎，更像是天下武道大會，如何在強敵環伺的情勢下，被評審看見，完全就是寫作本事的考驗。」

2008到2014年，沈眠每年平均都會投一百篇作品——大大小小的競賽，他都不錯過，舉凡詩歌、小說、散文、劇本甚至廣告金句，無役不與。他嘴邊掛著一縷自嘲笑意：「我非常想要依靠書寫維生，而在台灣幾乎是不可能的，除非人際關係優良，總是有單位邀稿的名家，又或人氣極高以及暢銷作家，否則環境無法允許你依靠文字活下去，而獎金獵人就是僅有的出路。」

如今沈眠回想，覺得當時自己在走旁門左道，往往是為了利益而寫，對文學本身並不是那麼健康而完整。後來不太參加文學獎，正是因為沈眠意識到被比賽切割、零碎化了。沈眠誠摯地說道：「文學獎有它的限制和問題，甚至誇張點來說是原罪，讓創作者無法完成真正完整的作品。但對我來說，有這些競賽，我才能不放棄創作地活過來，而且磨練出各種文學技巧，即便現在要練習放棄那些年累積所得的華麗張揚技術，不過我仍舊對文學獎心懷感激。」

創作是對抗理所當然，完成一本變奏詩集

2015年後，沈眠開始編輯詩集，每年都試著做出一本詩集，這些年手頭上也累積了好幾本詩集文字檔案，然而他卻遲遲沒有動作，「一開始是因為我單純就是不想出版詩集，甚至說相當抗拒。這些年來朋友總會問什麼時候要出版詩集？我反而很搞怪地弄出一本短篇小說集《詩集》（角立出版），作為回應。」他摸了摸帽沿，眼裡精光四射，「不想出版的理由滿簡單，我寫詩是把前人留下來的遺產，將那些手法、形式和主題都發揮到極致，本質來說都是繼承，並非找到全新的詩歌路徑。」

那麼，《文學裡沒有神》又是怎麼來的呢？沈眠笑言：「詩歌語言上也許我沒有突破和創新，但在詩集結構與內容編排，我可以有一些先前沒有看過的做法，《文學裡沒有神》就放了五種編碼系統交錯行進的方式，這是一本變奏詩集。」

這十幾年來著迷於精品、手沖咖啡的沈眠，轉而提及2015年世界咖啡師大賽WBC的冠軍沙夏（Sasa Sestic）造成咖啡新風潮的厭氧發酵處理法，即是把咖啡果實密封於不鏽鋼桶，注入二氧化碳，排出氧氣，在無氧狀態裡發酵與分解，如此一來，便能對發酵過程中的各種因素，進行最有效的管控，從而產生豐富且精緻的風味。