【專訪】《文學裡沒有神》作者沈眠：我想要用心活在無題的人生裡，完成自己的多樣性
我們想讓你知道的是
《文學裡沒有神》又是怎麼來的呢？沈眠笑言：「詩歌語言上也許我沒有突破和創新，但在詩集結構與內容編排，我可以有一些先前沒有看過的做法，《文學裡沒有神》就放了五種編碼系統交錯行進的方式，這是一本變奏詩集。」
文：林夢媧｜攝影：達瑞
獲得飲冰室茶集情詩大賞、時報文學獎等百多個文學獎的沈眠，於報章雜誌詩刊等發表了七百多首詩歌，詩評也累積了近兩百篇，創作力旺盛如他卻直到2022年2月方出版了第一本詩集《文學裡沒有神》（一人出版社）。是什麼讓沈眠邁向詩歌創作之路呢？尤其他曾宣告不出版詩集，而今為了什麼推出一本有奇異結構、詩名藏在紙頁邊角的詩集呢？諸多疑問，得要聽他細說從頭。
文學獎如天下武道大會，磨練詩歌技藝與能力
總是戴著各式紳士帽、把視線收藏在帽沿底下的沈眠，穿搭風格卻又極其張揚華麗，平常在群體中習慣性靜默，但談起文學時總能滔滔不絕，又低調又顯眼，整個人有一種奇妙的分裂感。
談到對文學的喜好，沈眠直言：「我童年的印象就是閱讀，弟弟或同學在玩的各種遊戲，記憶中都非常稀薄，因為我總是在讀書，對外界好像沒有興趣，享受一個人的時光，感覺書本跟我內在生活完美契合，更像我的真實世界。」
沈眠的原生家庭並沒有文學淵源，就是一個工人家庭，1976年生的他，成長在一個父母忙於生計、通常不太能有許多時間看顧、但小孩隨便放養隨便長大的年代。他笑說：「我雖然沒有文學的資源，但好處是爸媽完全不管我，尤其是我熱愛安靜讀書這件事，更是讓他們安心，所以就放任我讀，課業閒暇都泡在出租店、圖書館和書局。」
國中時期，父親甚至願意應沈眠的要求，買了海風出版社一整套蒐羅五四文學的中國新文學大師名作賞析叢書，包含魯迅、巴金、老舍、沈從文、茅盾等知名大家，其中也有艾青、冰心、郭沫若等詩人的精選作品。除國文課本收的席慕蓉、余光中、鄭愁予詩歌外，沈眠也從五四白話詩接觸、吸收詩歌的知識。但現代詩不過是他大範圍閱讀的其中一部份，最初沈眠更感興趣的都是小說。
直到大學時期，沈眠上阿流（張寶云）的現代詩課，當時她要求學生，必須挑一詩集做佳句摘選、短文解析的作業，沈眠選擇了朦朧派詩人北島的《零度以上的風景》（九歌出版社）。
沈眠搔著臉，尷尬地講著：「挑這本詩選的理由，我忘了，我依稀記得課堂上也有談夏宇、阿翁、顧城的詩作，所以可能就是剛好我常去的書店有北島的書。總之，我認真地完成功課，無形之中也很受北島意象技巧的影響，他寫的『道路追問天空╱一只輪子╱尋找另一只輪子作證』、『我的影子很危險╱這受雇於太陽的藝人』、『我坐在我的命運中╱點亮孤獨的國家』，當時是很匪夷所思的衝擊，原來語言可以這樣應用。那種把人生體驗凝縮到最小放進詞語裡，以至於詞語意涵就變得極大化的高超性，在很長的一段時間裡變成我的詩歌基調。」
另外，文學獎也成為沈眠大量寫詩的緣由，「我這樣有人際障礙、不太參與群體活動的創作者，在缺乏人脈、也無資歷的現實裡，唯一能夠突圍而出的機會可能就是參加比賽吧。」他臉上泛著苦味，一副無可奈何樣，「一來這可以賺取生活費，讓我繼續寫下去。二來還能夠不斷磨練自身，那就像比擂台，必須一直踏入修羅場裡，不斷將技巧、能力發揮到極致，尤其是大型文學獎，更像是天下武道大會，如何在強敵環伺的情勢下，被評審看見，完全就是寫作本事的考驗。」
2008到2014年，沈眠每年平均都會投一百篇作品——大大小小的競賽，他都不錯過，舉凡詩歌、小說、散文、劇本甚至廣告金句，無役不與。他嘴邊掛著一縷自嘲笑意：「我非常想要依靠書寫維生，而在台灣幾乎是不可能的，除非人際關係優良，總是有單位邀稿的名家，又或人氣極高以及暢銷作家，否則環境無法允許你依靠文字活下去，而獎金獵人就是僅有的出路。」
如今沈眠回想，覺得當時自己在走旁門左道，往往是為了利益而寫，對文學本身並不是那麼健康而完整。後來不太參加文學獎，正是因為沈眠意識到被比賽切割、零碎化了。沈眠誠摯地說道：「文學獎有它的限制和問題，甚至誇張點來說是原罪，讓創作者無法完成真正完整的作品。但對我來說，有這些競賽，我才能不放棄創作地活過來，而且磨練出各種文學技巧，即便現在要練習放棄那些年累積所得的華麗張揚技術，不過我仍舊對文學獎心懷感激。」
創作是對抗理所當然，完成一本變奏詩集
2015年後，沈眠開始編輯詩集，每年都試著做出一本詩集，這些年手頭上也累積了好幾本詩集文字檔案，然而他卻遲遲沒有動作，「一開始是因為我單純就是不想出版詩集，甚至說相當抗拒。這些年來朋友總會問什麼時候要出版詩集？我反而很搞怪地弄出一本短篇小說集《詩集》（角立出版），作為回應。」他摸了摸帽沿，眼裡精光四射，「不想出版的理由滿簡單，我寫詩是把前人留下來的遺產，將那些手法、形式和主題都發揮到極致，本質來說都是繼承，並非找到全新的詩歌路徑。」
那麼，《文學裡沒有神》又是怎麼來的呢？沈眠笑言：「詩歌語言上也許我沒有突破和創新，但在詩集結構與內容編排，我可以有一些先前沒有看過的做法，《文學裡沒有神》就放了五種編碼系統交錯行進的方式，這是一本變奏詩集。」
這十幾年來著迷於精品、手沖咖啡的沈眠，轉而提及2015年世界咖啡師大賽WBC的冠軍沙夏（Sasa Sestic）造成咖啡新風潮的厭氧發酵處理法，即是把咖啡果實密封於不鏽鋼桶，注入二氧化碳，排出氧氣，在無氧狀態裡發酵與分解，如此一來，便能對發酵過程中的各種因素，進行最有效的管控，從而產生豐富且精緻的風味。
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不看履歷、還能挑主管面試？七、八年級幕僚談布爾喬亞公關顧問育才之道
我們想讓你知道的是
作為深受新生代喜愛的公關顧問公司，布爾喬亞打著「擁抱青年、創造時代」的旗幟，透過組織設計、文化形塑，發展了一套獨特的「用人戰略」，也在市場上雕塑出新型態的公關顧問產業想像。
多數公關業者位居幕後，想方設法幫助企業客戶贏得鎂光燈，但鮮少反思公關公司本身。 布爾喬亞公關顧問公司選擇一條有別於同業的路子，創立八個年頭以來，一直嘗試革新市場對「公關」的定義，為的就是想號召更多商業人才加入，藉「人才密度」刷新「產業高度」。
布爾喬亞從流程制度的硬底子、到企業文化的軟實力，都能與市場行銷的招募戰術環環相扣，並逐年培育出一批批優秀的顧問新秀戰隊；就連一般雇主感到頭疼的「白紙菜鳥」，在布爾喬亞二～三年的培育下，幾乎都成了同業或獵頭爭相挖角的人才。為了更進一步探索布爾喬亞獨有的「用人戰略」，我們特地前往採訪，一探這家公關公司的育才秘訣。
坐落台北市一級商務蛋黃區，走進布爾喬亞辦公室，即可感受到敏捷、高度目標導向的氛圍。為了促進創新，座位區選擇無隔板的設計，團隊密切討論交流的聲音此起彼落，會議室則以國際城市命名，揭示插旗海外的決心。
令人驚訝的是， 與我們分享育才秘訣的對象，竟然不是公司高管，而是三位負責顧問招募發展計畫的七、八年級生幕僚團隊。帶著炯炯有神的目光與專業熱情的語調，她們分享著布爾喬亞如何以破壞式創新的用人戰略，打造公關產業商業人才的育成加速平台。
經驗模組化＋組織數據化，布爾喬亞打造人才戰力資訊平台
「布爾喬亞不怕人走，只怕人做不好。」
面對近年企業最關心的人才荒議題，策士事業群協理Alice泰然地表示，與其以消極被動的態度防止人才離開，布爾喬亞更積極於與每一位顧問共創具伸展性的職涯發展路徑。
作為一間數位原生的企業，布爾喬亞不僅在公關服務面落實數位創新，也將「數據驅動」的DNA內化於組織治理，並梳理出「個人化、差異化、遊戲化」的人才發展三大核心策略。
也就是為了更精準快速地運用人力，布爾喬亞結合資訊平台打造獨家的「顧問資源配置最適化系統」（Capacity & Capability System），彙整歷年營運數據、顧問專案表現等資料，將每位顧問的「能力」、「經驗」、「特性」等抽象描述標籤化，搭配量化統計，藉以運算出該顧問最適合的發展定位。
「如同電玩中的遊戲角色，不僅能在客戶提出服務需求時，依照任務類別分派最適合的顧問團隊，也能落實適才適所，讓顧問能在定期的績效考核中，參考客觀數據，規劃晉升到下一個階段前需要累積哪些能力值，適性調整職涯發展對策。」Alice分享。
當然，布爾喬亞內部數位化不止步於此。事實上，公司從創立之初便開始佈局累積「資訊資產」。開業以來，布爾喬亞已執行超過2,500多件專案，這些專案經驗到目前都持續進行數位化建檔， 並已經形成一套布爾喬亞內部知識庫，記錄了每一次客戶賦予的任務內容、72段專案流程中顧問解題的歷程，以及最後執行的成效。
藉由「經驗模組化」的流程管理，布爾喬亞讓「白紙菜鳥」得以適得其所、站在前人的肩膀上高速學習，並從菜鳥逐步成長為得以翱翔天際的大鵬。
堅實的制度＋流程，給予新手顧問紮實的工作基礎才能勇於創新
而布爾喬亞又是如何將產業新手訓練成能獨當一面的公關顧問呢？負責帶領初階公關顧問團隊的營運事業群經理Lily分享：「文化是關鍵，流程制度是底氣。」
Lily坦言，直到來了布爾喬亞才感受到「制度」與「流程」的價值。多數人提到規章，就不免感受到束縛，但健全的制度規範就像防呆裝置或是保險絲，新手只要按圖索驥、不牴觸基本原則，也能勇敢嘗試與挑戰創新。
以客戶開發與經營為例。在布爾喬亞不需要等到晉升管理職，才有接觸客戶高階經理人、或是獨立經營客戶的機會；把資深顧問當成智囊團，初階顧問親自拿下客戶的案例不勝枚舉。
「我們不怕年輕顧問砸招牌，最怕連犯錯的勇氣都沒有！最有效的訓練絕對是實戰（On-job Training），絕對不是手把手的填鴨式教育（Spoon-fed Education）。」
然而，曾在前線擔任公關顧問的Lily也直言，自己過往在傳統公關業待了七年，觀察到公關產業的業務往來經常還是靠人脈關係，初出茅廬的年輕顧問想要殺出重圍，就得找到自身的「打擊甜蜜點」。
在布爾喬亞，每位新人都有六個月的「適性評估期」，這期間新人們會被要求大範圍的嘗試各種屬性的專案任務，藉此找出個人勝率最高的攻守範疇，以產業見解、服務專業等優勢，替補暫時的人脈空白。
以流程打天下，靠團隊定江山。布爾喬亞不仰賴單一的明星員工，而是打造人人都能創造最大貢獻的明星團隊，實踐「一群人能走得更遠」的理想道路。
布爾喬亞創造時代的心法：擁抱青年世代、打造青年友善職場
負責年度雇主品牌計畫的策士事業群經理Yvonne，接著分享了一段校園徵才期間的故事。曾有一位求職者詢問：「布爾喬亞自許成為公關產業的旗手，是用什麼指標來衡量？」當時Yvonne回答，企業能否贏得世代青年的青睞，正是關鍵指標。
布爾喬亞從2017年開始，每年都會舉辦大型初階公關顧問招募會《快閃公關霸》，每屆收到的應徵數量、質量逐年提升，這就是贏得青年青睞證明。何謂「青年友善」，布爾喬亞為何投資大量心力在青年族群的溝通？Yvonne進一步解釋，布爾喬亞追尋的不是讓青年一帆風順、輕鬆自在的舒適圈，而是有助於青年持續成長、不斷在職涯道路上有所收穫的青年友善環境。
這意味著，布爾喬亞除了敢提供遠高於同業的薪資待遇，更要建立一個不單只看背景、學歷、文憑、資歷的管道，讓年輕人靠實力發聲、爭取事業的舞台。尤其，現今的七、八年級生是在台灣濃厚的創業氛圍中成長的，也是見證自媒體崛起、渴望影響力並樂於發動改變、勇於拿回主宰權的世代。而青年世代所擁抱的價值，正與布爾喬亞的企業文化、組織精神不謀而合。
以今年邁入第六屆的《快閃公關霸》年度招募會為例。布爾喬亞挑戰產業常規，第一階段不收履歷，在除去學經歷條件對第一印象的影響後，面試官僅從應徵者的觀點進行篩選；甚至在團體面試現場，應徵者可以自行決定，要接受哪位主管的面試。
「一個擁抱青年的團隊，才有機會創造時代。」
作為今年《快閃公關霸》主要承辦人，Yvonne胸有成竹地表示，隨著商業環境的演進，公關與顧問產業的價值越來越受企業重視，公關無疑是門值得人才投入的好生意。 在薪資待遇、企業文化、市場競爭力、中長期發展空間等面向，布爾喬亞有自信成為青年的最佳選擇。
如果你是嚮往公關顧問產業、追尋影響力的新世代人才，布爾喬亞2022年第六屆《快閃公關霸》初階公關顧問招募會，已於3月29日青年節開放應徵，預計於5月24日進行團體面試。