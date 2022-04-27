【書評】《K-Pop征服世界的祕密》：不只是一本知識書，還是一本句句到位的「推入坑」教科書

文：濕氣

以少女時代為契機進入K-Pop的世界，到後來瘋狂迷戀BTS（程度上應該是我的第一次也是最後一次），讓我從只是單純享受K-Pop式旋律爽度及群舞視覺快感的「聽眾」，到逐漸了解整個韓娛產業及迷群文化的「粉絲」，就算現在對BTS的愛與初始相比稍微消淡了，仍會淺嚐關心一下韓國流行音樂目前的發展及新作，或是韓國獨立音樂與前者有什麼意想不到的合作碰撞。

《K-POP征服世界的祕密》作者金榮大，正是我每年必會關心的「韓國大眾音樂獎」評審之一，此獎項由公正的評比方式（而非人氣）選出當年的優秀音樂作品。在閱讀這本書之前，最吸引我的倒不是因為作者評論了哪些我喜歡的團體或歌手，而是我強烈好奇由專業樂評人寫出來的韓國主流音樂視點會是什麼模樣（來自同是撰寫音樂人的小小學習激情）。對於寫K-Pop我一直是望之卻步的，除了「懂者」太多（可惜的是「寫者」較少），也如同金榮大在書裡所寫，在主流音樂「創作者」及「演繹者」大部分脫鉤的情況下，少了原創性的故事為基點，某種程度減退了我書寫的熱情。

此書以「十組藝人」、「九類現象」呈現出現今K-Pop音樂界大致的輪廓，並將歷史脈絡及定義完善地整理羅列，包括說明了K-Pop偶像團體異於日本、歐美的源頭發展要素為嘻哈，以及所衍生出的街舞文化，這也是為什麼K-Pop團體如此重視舞蹈，像是BTS繁複炫目的群舞、少女時代早期為人所誇的華麗換位，那是對我而言在音樂之外，一個新的所謂「舞台上的發光發熱」姿態，在2017年的年末舞台節目，我是看見了Jimin舞蹈的景象，才一觸即發了對他們迷戀的滋長。

從韓國獨立音樂聽回主流，當時我為BTS深深著迷之處還有一點，便是知道他們的歌曲大多由成員創作（雖然那分工之細真的是有嚇到我的「聚生分死」程度），這讓我在面對他們的作品時多了份與「誠摯」聯繫的怦然，即使現在回首看這份怦然著實有點太自溺的鍾情了（簡單來說就是已暈船當然什麼都好）。我說不上來為什麼演繹者與創作者為同一對我來說仍舊是共感的重點，而在韓國競爭越發激烈的偶像界裡，這樣藝人親身創作的發展似乎也勢不可擋，像書上所寫：「偶像逐漸藝術化、進化成為兼具作詞作曲與製作能力的音樂人，也是一個自然且無可避免的進程。」近年在聽新歌時，探查製作人員也成了我的樂趣之一。

不只專屬於韓樂歌迷有興趣得到的知識，本書也條理式地科普歌曲製作的職務說明，更可藉此察覺台、韓兩地主流音樂的分工差異，以前者來說，通常詞、曲各一人便可完成產出一首作品，但K-Pop承襲歐美音樂工業的創作營模式，常常我去翻串流平台的製作名單，光是一首歌就能英文署名落落長一串。而書裡提及有些主流公司主要與瑞典、挪威、丹麥等地的作曲人合作，這使我想到在Netflix的紀錄片《流行樂本色》便有一章節剖析斯堪地那維亞為何總多產優秀的作曲家（有興趣的朋友可以搭配觀看！），沒想到這批音樂家早已跨足K-Pop產業。

作者強調，他所選來介紹的十組藝人並非K-Pop年度藝人，而是從不同風格、閃光點各異的標準來抉擇推薦，卻也非常剛好挑中了我最喜愛的男團、女團及solo歌手（分別是BTS、Red Velvet及金太妍），讀到書中好幾處命中我內心對他們曾有過的讚詞，實在是激動萬分，如：「當主唱成員的聲音收攏在一個音當中的那一刻，Red Velvet嫻熟的和聲形成與其他團體截然不同的獨特共鳴，也藉此讓我們再次確認，Red Velvet的本質其實是一個演唱團體。」以及分別繪寫BTS七位成員的特質與才能，都剛巧落在我對每人的感性痛點上。

這些書寫除了讓我看見作者做功課時投入的力道之大，也讓我確信——這不只是一本知識書，還是一本身為母（粉）親（絲）想誇孩（偶）子（像）若總覺得誇不到位，能拿著它四處頌揚的教科書了。

「我在寫這本書的過程中，經常感覺自己在與這些藝人的歌迷競爭。我認為或許我對藝人的了解並不如他們深入，但我還是必須以專家的身分，挖掘他們沒能發現或沒能表達出來的部分。」說實在，看作者寫這樣容載著自己的苦惱並類似野心的後記我竟然有點想哭，一瞬間夢回2017年SUGA在演唱會上抽咽著說道，經歷了五年的現在才讓他們的音樂展現在更多人面前，而現在的他們早就成為拆解一道道偏見高牆的存在了，我甚至因為他們現在的成就、游刃有餘的姿態，壓根就將幾乎必寫的這個句式「這本書將消除你對K-Pop音樂的偏見！」拋諸腦後。

對K-Pop偶像抱持偏見想法的人真的會願意讀這本書嗎？我的想像是悲觀的。但，這本書激勵了我去成為如作者那樣的存在，正因他全書的筆調是如此客觀、誠心，雖專業卻又不會使粉絲覺得是「表面式了解」的疏離——舒服的書寫，將本可能激躁的苦口婆心，蛻寫成一份自然而然的愛之宣言。

相關書摘

書籍介紹

本文摘錄自《K-Pop征服世界的祕密：從BTS、IU、NCT到太妍，韓團十大「偶像藝術家」深度解析》，網路與書出版

作者：金榮大（김영대）

譯者：陳品芳

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此時此刻的偶像藝術家，流行文化的意念與容顏。