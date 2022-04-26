兒童肝炎全球病例激增，英國學者：新冠病毒降低免疫力造成擴大感染

全球11個國家正面臨兒童急性肝炎疫情，世界衛生組織（WHO）表示迄今已通報169例病例，多數在英國，近日傳出在日本有1名確診個案。目前有1名患者死亡與17名兒童需要肝臟移植，而致病機制尚不明，仍在調查中。

世界衛生組織發布聲明稿，截至4月21日，累計169例確定病例，其中英國114例、西班牙13例、以色列12例及美國9例，另丹麥、義大利、荷蘭、愛爾蘭、法國、挪威、比利時及羅馬尼亞等國亦報告類似病例，且鄰近國家日本近期亦報告有1例疑似個案。WHO指出，很可能會在確定原因並實施更具體的控制和預防措施之前發現更多病例。

病例年齡為1個月至16歲。其中 17名兒童（約10%）須要進行肝移植； 至少有1人死亡。確診病例具肝酶顯著升高的急性肝炎（肝臟炎症）。症狀包括腹痛、腹瀉、嘔吐、黃疸等腸胃道症狀，大多數病例沒有發燒。 個案在實驗室檢測上排除了A、B、C、D、E型肝炎病毒，而在部分病例檢測出新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）或腺病毒，惟致病機制調查中，尚無發現明顯流行病學關聯性，亦需充分調查其他感染症、化學性或毒性因素。

英國《每日郵報》指出，傳染病專家認為急性重症肝炎不是兒童 COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎） 的症狀，因此不太可能解釋這種狀況，而 腺病毒不太可能在健康兒童中引起急性重症（肝炎），目前需要進一步研究感染是否和腺病毒和新冠病毒的合併感染，或是新冠大流行期間的隔離導致兒童免疫系統脆弱有關 。

學者分析後表示，這場兒童肝炎多數是由腺病毒引發的，且可能是因為新冠病毒降低了兒童免疫力，才造成腺病毒擴大感染。

世界衛生組織聲明稿指出，由於絕大多數的兒童未接種COVID-19疫苗，目前研究不支持肝炎和疫苗副作用相關。

至於日本的案例，《NHK World》報導日本厚生勞動省表示有一名確診個案，症狀和其他國家的兒童類似，厚生勞動省表示該童年齡在16歲以下，厚勞省並未透露這名患者的年齡、住址、性別等資訊。但這名患者的冠狀病毒和腺病毒檢測結果均為陰性。

厚生勞動大臣後藤茂之（Shigeyuki Goto）表示，他將監測其他國家的感染情況，並收集日本涉及兒童肝炎的病例數據。

世界衛生組織要求，各國如果發現非罹患A到E型肝炎、年紀在16歲以下的急性肝炎病例，可能是罹患病因不明急性兒童肝炎，呼籲通報WHO。

疾管署今（26）日也發病新聞稿，呼籲各位醫師提高警覺，如有兒童患者出現急性肝炎症狀且實驗室檢驗排除A、B、C、D、E型別肝炎病毒感染時，至傳染病通報系統加強通報「急性病毒性肝炎未定型」。

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核稿編輯：楊士範