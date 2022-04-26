2022/04/26,
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印尼宣布棕櫚油出口禁令、部分原料挪作生質能源，預計將進一步推升全球糧食、化妝品與清潔劑價格

印尼宣布棕櫚油出口禁令、部分原料挪作生質能源，預計將進一步推升全球糧食、化妝品與清潔劑價格
Photo Credit：oneVillage InitiativeCC BY SA 2.0

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印尼政府除了禁止原料出口外，還計劃擴大棕櫚油品項出口，暫停散裝及包裝精製軟質棕櫚油的運輸，但粗製棕櫚油和相關產品暫時仍允許出口。

受到俄烏戰爭影響，全球通貨膨脹飆升。印尼政府為了穩定國內物價，宣布將於4月28日禁止出口所有棕櫚油產品，並和日本企業合作將部份棕櫚油挪作生質能源，預計將進一步推升全球糧食、化妝品還有清潔用品的價格。

印尼宣布棕櫚油出口禁令，部分原料挪作生質能源

棕櫚油是從油棕樹上的棕果中搾取出來，含有50%的飽和脂肪，也被稱作飽和油脂，常常被當成是天然食品使用，由於它是植物油的一種，在食品工業上廣泛被應用。

1980年開始，棕櫚油的產量已經和大豆並駕齊驅。主要產地為馬來西亞、印尼，種植地集中在赤道附近，一年四季均可收獲。

其中，馬來西亞是最大棕櫚油生產國及出口國，佔全球50%出口量；其次則為印尼約佔40%。不過，本來食品上主要原料的棕櫚油，因為近日國際油價高漲，成為了替代能源的選項之一。

然而，印尼政府為了避免國內棕櫚油遭到掏空，將於4月28日宣布棕櫚油出口禁令。

根據《日經亞洲》報導稱，日本工程JGC Holdings、日本石油和天然氣勘探公司Inpex等公司，正在與印度尼西亞國家能源公司Pertamina合作，將棕櫚油原料及生產中產生的甲烷轉化為生物燃料。

俄烏戰爭影響葵花油無法出口，擾亂了全球食用油市場，使得棕櫚油成為替代品，價格連帶水漲船高。如今棕櫚油除了要補足各類植物油缺口外，還必須挪作生質能源。

商品顧問公司LMC國際董事長佛萊（James Fry）表示，印尼政策將牽動全球植物油市場，尤其全球最大植物油進口國印度的棕櫚油價格已在上周末上漲5%。

植物油、化妝品上漲2成，清潔用品走揚

然而，印度則是受影響最大的國家。印度溶劑萃取協會執行董事BV Mehta告訴《日經新聞》，印尼的棕櫚油出口禁令間接導致印度和其他主要消費國產生嚴重影響。

目前棕櫚油常被加工成起酥油、人造奶油、煎炸油和專用油脂等；工業上則可以做成脂肪酸、酯、脂肪醇、含氮化合物及甘油等，這是化妝品到清潔用品的主要成分。

實際詢問化妝品業者表示，部分化妝品在年初已經起漲約2成，而未來仍有調漲的可能。諮詢公司貝恩諮詢（Bain & Company）公司統計，除了棕櫚油上漲外，包材、運價還有紙張均推動價格攀高。

聯合國糧食及農業組織（FAO）3月匯總食品價格指數顯示，從穀物到糖的所有食品價格全面大幅上漲，推動全球加權平均價格比2月份上漲12.6%。植物油價格走勢尤為陡峭，上漲23.2%，創歷史新高。

隨著糧食價格飆漲，印尼正計劃擴大棕櫚油出口禁令。《路透社》報導指出，印尼政府除了禁止原料出口外，還計劃擴大棕櫚油品項出口，暫停散裝及包裝精製軟質棕櫚油的運輸，但粗製棕櫚油和相關產品暫時仍允許出口。

不過，野村（Nomura）東協經濟學家帕拉奎勒斯（Euben Paracuelles）表示，印尼政策舉棋不定，這些沒有經過良好溝通的政策公告，又再加劇了國際市場上不安情緒。

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核稿編輯：翁世航


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