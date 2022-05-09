馬提斯《學會領導》導讀：汲取美軍四星上將的軍事領導與組織管理經驗，打造你的強大團隊

文：郭力升將軍（陸軍第八軍團副指揮官）

《學會領導》導讀

個人對馬提斯的第一印象，要追溯到2007年初，當時我正在美國賓州卡萊爾營區陸軍戰爭學院（USAWC）進修，學校為國際學官安排的戰略單位參訪行程，來到了位於西岸加州聖地牙哥的陸戰第一遠征軍（1st MEF），而熱誠接待我們的，正是指揮官馬提斯本人。這位三星中將看來很蒼老，但講話中氣十足、精神奕奕，簡短寒暄後，他首先對在場國際軍官問道：對美國而言，若要持續發揮全球影響力，扮演關鍵強權功能，則歐洲、太平洋、南方、北方、中央、或其他的司令部，何者最為重要呢？（Which COM is the most important? Why?），理由又為何？

一時之間，來自不同國家的同學們很踴躍發言，馬氏亦耐心聆聽，接著他公佈了參考案：都不是，最重要的是「握手司令部」（HANDCOM）！問題是，美軍哪有這個司令部？看著大家狐疑的表情，他接著解釋說明，美國必須以德服人、而非靠強大的武力征戰，只有透過合作交流（Shake HANDs）與溝通（COMmunicate），才能共同維護世局穩定與繁榮，這就是他所提倡「HANDCOM」的意義。此番談話，讓在場來自世界各國學官印象非常深刻，幾個月之後，馬氏調任接掌聯合部隊司令部（JFCOM），晉升四星上將。

《學會領導》（Call Sign Chaos）是由馬提斯與老長官——越戰老兵作家韋斯特合著，可說是馬氏服務軍旅與公職四十餘年經驗談，目的在傳授領導與管理心法，啟發官兵智慧與熱忱，並期使社會大眾，能更加瞭解軍隊與國防事務。本書按照馬提斯個人生涯歷程，內容分別講述直接、行政與戰略等三種不同領導模式，非常適合高階軍事決策者、聯合部隊指揮官，乃至基層連隊官兵們參考閱讀。

如同眾所周知，馬提斯乃美軍近年來少見傳奇人物，他信奉天主教，至今仍單身無子女；打過兩次波灣戰爭，經歷過冷戰與反恐戰爭年代，軍中歷練非常完整，擔任過的重要職務包含陸戰隊地區招募中心主任（註）、野戰部隊指揮官、戰區司令官、建軍規劃與教育訓練單位主管、高司幕僚長等，也是美國繼馬歇爾（五星上將）之後，第二位曾任高階將官的國防部長。

馬提斯向來行事低調、謹守分際，並深受官兵愛戴，且被歸為軍中罕見的「唯智主義」將領。雖然下屬與媒體稱他為瘋狗、武僧、混亂，然而真實面反而凸顯——他是一位具有狂人般體力、意志與使命感的將領，能處處以身作則，讓部屬不得不兢兢業業、全神貫注以對；他信守本分卻從不墨守成規，又能出奇創新，導致敵人與對手，時常感到錯愕、痛苦乃至於造成混亂。

誠然，造就馬提斯傳奇人生者，實則為陸戰隊教育、美國政軍體制、以及馬氏人格特質。在美國成立太空軍之前，陸戰隊一直是規模最小的獨立軍種，基於人員有限、獲得不易，故格外注重人才養成、專長訓練與隊史傳承，也因陸戰隊長官識人拔擢，遂使這位美國西部偏鄉平凡家庭子弟，沒有傳統大學名校光環，出身非主流的候補軍官班（OCS，類似國軍從前的專修班），日後能從同儕間脫穎而出。

故馬提斯在書中，極力推崇陸戰隊對他的栽培，並鼓勵官兵終身學習、深研歷史的風氣，而在他提供美軍幹部進修研讀的25冊書單中，絕大部分為戰史與包含格蘭特（南北戰爭名將）、史林姆（二戰英軍將領）、鮑威爾（前四星上將、國務卿）、季星吉（前國安顧問、國務卿）、蓋茨（前國防部長）等名人傳記。

川普勝選後，馬提斯破例被延攬入閣接掌國防部，但仍不改其公正耿直不阿的個性，致使他在對北約盟邦態度、處理敘利亞撤軍、氣候變遷立場、參謀聯席會議主席提名等重大政策上，與總統出現歧見，最終只能選擇辭職求去。儘管當時川普刻意放出馬氏係被「炒魷魚」的說法，但他仍如以往保持緘默，未加入反對陣營，嚴詞批評他曾服膺效忠的三軍統帥，也成功塑造軍人從政的良好典範。

最後，個人認為本書除能汲取馬提斯豐富的軍事領導與組織管理經驗，亦可具體認識美國陸戰隊獨特軍種文化，有助於解析美國文人政軍體制及其影響力，俾能從中學習領導，打造屬於你的強大團隊，鄭重推薦。

註：：新訓教育班長、海外使館警衛、招募員為美軍陸戰隊三大榮譽職。

陸軍少將郭力升 陸官五十六期步兵科，具備美陸軍突擊兵學校、步兵軍官初、高級班、陸軍指參學院、陸軍戰爭學院等學資，曾任駐美陸軍武官，特戰指揮官、步訓部指揮官、國防大學陸軍學院院長，並曾奉派至哈佛大學甘迺迪學院、北約防衛學院進修。

相關書摘

書籍介紹

本文摘錄自《學會領導：馬提斯從戰場與戰略規劃養成的管理學》，燎原出版

作者：吉姆・馬提斯（Jim Mattis）、賓．魏斯特（Bing West）

譯者：趙武靈

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這個時代最強大的戰略思想家之一！

44年的軍旅生涯參與過美國後冷戰時代的三次戰爭

造就他獨特及令人折服的領導風格

建立可媲美管理學大師的經營理念

美國戰力最強壯的海軍陸戰隊，他們的管理以及指揮領導模式是強大力量的基礎。在普魯士式外觀的短髮，整潔的制服與嚴格的標準之下，陸戰隊造就了一些最為特立獨行的怪傑，以及最具獨創性的思考家、戰略家。他們並未因軍事方面的傑出表現，而扼殺智識上的自由，或企圖以嚴格控制的思想來取代具有想像力的作為。撐起這個永垂不墜的根基與信念的，正是如馬提斯這種在前頭引領的軍官。