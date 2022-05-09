馬提斯《學會領導》導讀：汲取美軍四星上將的軍事領導與組織管理經驗，打造你的強大團隊
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歷經多年的管理經驗，馬提斯對領導一個部門或部隊的獨到見解，全都融入在這本被《華爾街日報》形容是「四星將軍的五星級傳記」、兼具教育與趣味的著作當中。
文：郭力升將軍（陸軍第八軍團副指揮官）
《學會領導》導讀
個人對馬提斯的第一印象，要追溯到2007年初，當時我正在美國賓州卡萊爾營區陸軍戰爭學院（USAWC）進修，學校為國際學官安排的戰略單位參訪行程，來到了位於西岸加州聖地牙哥的陸戰第一遠征軍（1st MEF），而熱誠接待我們的，正是指揮官馬提斯本人。這位三星中將看來很蒼老，但講話中氣十足、精神奕奕，簡短寒暄後，他首先對在場國際軍官問道：對美國而言，若要持續發揮全球影響力，扮演關鍵強權功能，則歐洲、太平洋、南方、北方、中央、或其他的司令部，何者最為重要呢？（Which COM is the most important? Why?），理由又為何？
一時之間，來自不同國家的同學們很踴躍發言，馬氏亦耐心聆聽，接著他公佈了參考案：都不是，最重要的是「握手司令部」（HANDCOM）！問題是，美軍哪有這個司令部？看著大家狐疑的表情，他接著解釋說明，美國必須以德服人、而非靠強大的武力征戰，只有透過合作交流（Shake HANDs）與溝通（COMmunicate），才能共同維護世局穩定與繁榮，這就是他所提倡「HANDCOM」的意義。此番談話，讓在場來自世界各國學官印象非常深刻，幾個月之後，馬氏調任接掌聯合部隊司令部（JFCOM），晉升四星上將。
《學會領導》（Call Sign Chaos）是由馬提斯與老長官——越戰老兵作家韋斯特合著，可說是馬氏服務軍旅與公職四十餘年經驗談，目的在傳授領導與管理心法，啟發官兵智慧與熱忱，並期使社會大眾，能更加瞭解軍隊與國防事務。本書按照馬提斯個人生涯歷程，內容分別講述直接、行政與戰略等三種不同領導模式，非常適合高階軍事決策者、聯合部隊指揮官，乃至基層連隊官兵們參考閱讀。
如同眾所周知，馬提斯乃美軍近年來少見傳奇人物，他信奉天主教，至今仍單身無子女；打過兩次波灣戰爭，經歷過冷戰與反恐戰爭年代，軍中歷練非常完整，擔任過的重要職務包含陸戰隊地區招募中心主任（註）、野戰部隊指揮官、戰區司令官、建軍規劃與教育訓練單位主管、高司幕僚長等，也是美國繼馬歇爾（五星上將）之後，第二位曾任高階將官的國防部長。
馬提斯向來行事低調、謹守分際，並深受官兵愛戴，且被歸為軍中罕見的「唯智主義」將領。雖然下屬與媒體稱他為瘋狗、武僧、混亂，然而真實面反而凸顯——他是一位具有狂人般體力、意志與使命感的將領，能處處以身作則，讓部屬不得不兢兢業業、全神貫注以對；他信守本分卻從不墨守成規，又能出奇創新，導致敵人與對手，時常感到錯愕、痛苦乃至於造成混亂。
誠然，造就馬提斯傳奇人生者，實則為陸戰隊教育、美國政軍體制、以及馬氏人格特質。在美國成立太空軍之前，陸戰隊一直是規模最小的獨立軍種，基於人員有限、獲得不易，故格外注重人才養成、專長訓練與隊史傳承，也因陸戰隊長官識人拔擢，遂使這位美國西部偏鄉平凡家庭子弟，沒有傳統大學名校光環，出身非主流的候補軍官班（OCS，類似國軍從前的專修班），日後能從同儕間脫穎而出。
故馬提斯在書中，極力推崇陸戰隊對他的栽培，並鼓勵官兵終身學習、深研歷史的風氣，而在他提供美軍幹部進修研讀的25冊書單中，絕大部分為戰史與包含格蘭特（南北戰爭名將）、史林姆（二戰英軍將領）、鮑威爾（前四星上將、國務卿）、季星吉（前國安顧問、國務卿）、蓋茨（前國防部長）等名人傳記。
川普勝選後，馬提斯破例被延攬入閣接掌國防部，但仍不改其公正耿直不阿的個性，致使他在對北約盟邦態度、處理敘利亞撤軍、氣候變遷立場、參謀聯席會議主席提名等重大政策上，與總統出現歧見，最終只能選擇辭職求去。儘管當時川普刻意放出馬氏係被「炒魷魚」的說法，但他仍如以往保持緘默，未加入反對陣營，嚴詞批評他曾服膺效忠的三軍統帥，也成功塑造軍人從政的良好典範。
最後，個人認為本書除能汲取馬提斯豐富的軍事領導與組織管理經驗，亦可具體認識美國陸戰隊獨特軍種文化，有助於解析美國文人政軍體制及其影響力，俾能從中學習領導，打造屬於你的強大團隊，鄭重推薦。
註：：新訓教育班長、海外使館警衛、招募員為美軍陸戰隊三大榮譽職。
陸軍少將郭力升
陸官五十六期步兵科，具備美陸軍突擊兵學校、步兵軍官初、高級班、陸軍指參學院、陸軍戰爭學院等學資，曾任駐美陸軍武官，特戰指揮官、步訓部指揮官、國防大學陸軍學院院長，並曾奉派至哈佛大學甘迺迪學院、北約防衛學院進修。
相關書摘
書籍介紹
本文摘錄自《學會領導：馬提斯從戰場與戰略規劃養成的管理學》，燎原出版
作者：吉姆・馬提斯（Jim Mattis）、賓．魏斯特（Bing West）
譯者：趙武靈
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這個時代最強大的戰略思想家之一！
44年的軍旅生涯參與過美國後冷戰時代的三次戰爭
造就他獨特及令人折服的領導風格
建立可媲美管理學大師的經營理念
美國戰力最強壯的海軍陸戰隊，他們的管理以及指揮領導模式是強大力量的基礎。在普魯士式外觀的短髮，整潔的制服與嚴格的標準之下，陸戰隊造就了一些最為特立獨行的怪傑，以及最具獨創性的思考家、戰略家。他們並未因軍事方面的傑出表現，而扼殺智識上的自由，或企圖以嚴格控制的思想來取代具有想像力的作為。撐起這個永垂不墜的根基與信念的，正是如馬提斯這種在前頭引領的軍官。
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俄烏戰火後的危機！台灣天然氣10%缺口 中油準備好應戰了嗎？
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天然氣被國際視為最佳橋接能源，台灣也計畫將燃氣發電佔比調升至50%、燃煤降至30％、綠能提高至20％，以完成2025年非核家園之能源轉型目標；然而台灣天然氣幾乎全仰賴進口，若要提高燃氣發電配比，勢必要增加氣源購置，並確保原料能穩定輸入。
氣候快速變遷、全球暖化劇烈，聯合國氣候變化綱要公約《巴黎氣候協議》主張各國政府應減少碳排、調整能源配比，以逐步朝向100%再生能源發電的綠色未來。天然氣被國際視為最佳橋接能源，台灣也計畫將燃氣發電佔比調升至50%、燃煤降至30％、綠能提高至20％，以完成2025年非核家園之能源轉型目標；然而台灣天然氣幾乎全仰賴進口，若要提高燃氣發電配比，勢必要增加氣源購置，並確保原料能穩定輸入。
經濟部統計台灣天然氣進口比例，分別是澳洲約32％、卡達約25%、俄羅斯約10%。適逢今（2022）年3月中油與俄簽約供氣合約期滿，也因俄國總統普丁宣布「不友善國家」須以盧布購買天然氣，中油表示將不會與俄羅斯續約，現貨氣將採機動性購買，由不特定國家作為供應替代方案；然而，不指定氣源又想隨時找到符合的供貨量、熱值與船期安排來購買，供氣真能唾手可得、穩定無虞？外界都在熱切關注。
綜觀國際天然氣進出口趨勢，澳洲東部新興煤層天然氣（Coal Seam Gas，簡稱CSG）出口量持續成長，70％輸出至日本、韓國、中國等亞洲多國市場，使澳洲仍坐擁世界最大液化天然氣供應國寶座。傳統天然氣是由不透水岩石覆蓋的多孔砂岩地層中取得，氣體透過浮力經氣井移動至地面，無需抽取，但隨蘊藏量下降，需要由非傳統天然氣來補足。過去CSG熱值低，且技術未臻純熟、用水量高、恐有污染風險而無法量產；如今技術革新，能夠利用壓力變化來取得吸附於煤質基中的天然氣，同時用水量少，不致消耗澳洲珍貴的水資源，且鑽井成本比傳統多孔砂岩層天然氣低廉許多。
為供應出口所需，澳洲東岸的傳統天然氣儲量面臨枯竭窘境，未來5-7年須倚靠昆士蘭州內超過85%的大型CSG庫存，來支持生產量能，轉換為液化天然氣（Liquefied Natural Gas，簡稱LNG）滿足外銷需與其國內市場需求。澳洲政府也正擴大天然氣運輸管道佈建與效能，將北部與東部市場連接，並開發更多氣田，強化天然氣現貨供應力。我國雖然與澳洲簽約購置天然氣，但大多與西澳地區供應商交易，未與東澳產業締結合作關係，少了對新興氣源的探索，十分可惜。
對於俄羅斯「斷氣」解方，亦有增加卡達進口之呼聲，但中東區域局勢不定，恐對氣源供應造成嚴重影響。美國於1984年將伊朗列為恐怖主義國家，而沙烏地阿拉伯等中東鄰近國家也因伊斯蘭教派立場分歧，與伊朗對立，其友好國卡達也遭受波及，與多國失去外交關係，被施以經濟與交通封鎖，天然氣出口風險極高。已有烏俄戰爭作為前車之鑑，中東長久以來政局動盪，只怕危機一觸即發，造成台灣氣源將出現更大的缺口。
當亞洲國家紛紛採買東澳LNG，台灣進口澳洲LNG卻僅限於西部、尋找隨機氣源現貨氣供發電使用，不僅錯過購置先機，更難保充足貨源。東澳天然氣在國際間炙手可熱，但中油是否已準備與東澳廠商發展堅實合作關係、入手穩定氣源未雨綢繆、深化與澳洲經貿交流？除了深思熟慮，也須儘速展開東澳天然氣採買計畫，才可確保燃氣供電原料充沛、穩健能源轉型進程。