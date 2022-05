馬提斯《學會領導》導讀：汲取美軍四星上將的軍事領導與組織管理經驗，打造你的強大團隊

文:郭力升將軍(陸軍第八軍團副指揮官)

《學會領導》導讀

個人對馬提斯的第一印象,要追溯到2007年初,當時我正在美國賓州卡萊爾營區陸軍戰爭學院(USAWC)進修,學校為國際學官安排的戰略單位參訪行程,來到了位於西岸加州聖地牙哥的陸戰第一遠征軍(1st MEF),而熱誠接待我們的,正是指揮官馬提斯本人。這位三星中將看來很蒼老,但講話中氣十足、精神奕奕,簡短寒暄後,他首先對在場國際軍官問道:對美國而言,若要持續發揮全球影響力,扮演關鍵強權功能,則歐洲、太平洋、南方、北方、中央、或其他的司令部,何者最為重要呢?(Which COM is the most important? Why?),理由又為何?

一時之間,來自不同國家的同學們很踴躍發言,馬氏亦耐心聆聽,接著他公佈了參考案:都不是,最重要的是「握手司令部」(HANDCOM)!問題是,美軍哪有這個司令部?看著大家狐疑的表情,他接著解釋說明,美國必須以德服人、而非靠強大的武力征戰,只有透過合作交流(Shake HANDs)與溝通(COMmunicate),才能共同維護世局穩定與繁榮,這就是他所提倡「HANDCOM」的意義。此番談話,讓在場來自世界各國學官印象非常深刻,幾個月之後,馬氏調任接掌聯合部隊司令部(JFCOM),晉升四星上將。

《學會領導》(Call Sign Chaos)是由馬提斯與老長官——越戰老兵作家韋斯特合著,可說是馬氏服務軍旅與公職四十餘年經驗談,目的在傳授領導與管理心法,啟發官兵智慧與熱忱,並期使社會大眾,能更加瞭解軍隊與國防事務。本書按照馬提斯個人生涯歷程,內容分別講述直接、行政與戰略等三種不同領導模式,非常適合高階軍事決策者、聯合部隊指揮官,乃至基層連隊官兵們參考閱讀。

如同眾所周知,馬提斯乃美軍近年來少見傳奇人物,他信奉天主教,至今仍單身無子女;打過兩次波灣戰爭,經歷過冷戰與反恐戰爭年代,軍中歷練非常完整,擔任過的重要職務包含陸戰隊地區招募中心主任(註)、野戰部隊指揮官、戰區司令官、建軍規劃與教育訓練單位主管、高司幕僚長等,也是美國繼馬歇爾(五星上將)之後,第二位曾任高階將官的國防部長。

馬提斯向來行事低調、謹守分際,並深受官兵愛戴,且被歸為軍中罕見的「唯智主義」將領。雖然下屬與媒體稱他為瘋狗、武僧、混亂,然而真實面反而凸顯——他是一位具有狂人般體力、意志與使命感的將領,能處處以身作則,讓部屬不得不兢兢業業、全神貫注以對;他信守本分卻從不墨守成規,又能出奇創新,導致敵人與對手,時常感到錯愕、痛苦乃至於造成混亂。

誠然,造就馬提斯傳奇人生者,實則為陸戰隊教育、美國政軍體制、以及馬氏人格特質。在美國成立太空軍之前,陸戰隊一直是規模最小的獨立軍種,基於人員有限、獲得不易,故格外注重人才養成、專長訓練與隊史傳承,也因陸戰隊長官識人拔擢,遂使這位美國西部偏鄉平凡家庭子弟,沒有傳統大學名校光環,出身非主流的候補軍官班(OCS,類似國軍從前的專修班),日後能從同儕間脫穎而出。

故馬提斯在書中,極力推崇陸戰隊對他的栽培,並鼓勵官兵終身學習、深研歷史的風氣,而在他提供美軍幹部進修研讀的25冊書單中,絕大部分為戰史與包含格蘭特(南北戰爭名將)、史林姆(二戰英軍將領)、鮑威爾(前四星上將、國務卿)、季星吉(前國安顧問、國務卿)、蓋茨(前國防部長)等名人傳記。

川普勝選後,馬提斯破例被延攬入閣接掌國防部,但仍不改其公正耿直不阿的個性,致使他在對北約盟邦態度、處理敘利亞撤軍、氣候變遷立場、參謀聯席會議主席提名等重大政策上,與總統出現歧見,最終只能選擇辭職求去。儘管當時川普刻意放出馬氏係被「炒魷魚」的說法,但他仍如以往保持緘默,未加入反對陣營,嚴詞批評他曾服膺效忠的三軍統帥,也成功塑造軍人從政的良好典範。

最後,個人認為本書除能汲取馬提斯豐富的軍事領導與組織管理經驗,亦可具體認識美國陸戰隊獨特軍種文化,有助於解析美國文人政軍體制及其影響力,俾能從中學習領導,打造屬於你的強大團隊,鄭重推薦。

註::新訓教育班長、海外使館警衛、招募員為美軍陸戰隊三大榮譽職。

陸軍少將郭力升 陸官五十六期步兵科,具備美陸軍突擊兵學校、步兵軍官初、高級班、陸軍指參學院、陸軍戰爭學院等學資,曾任駐美陸軍武官,特戰指揮官、步訓部指揮官、國防大學陸軍學院院長,並曾奉派至哈佛大學甘迺迪學院、北約防衛學院進修。

相關書摘

書籍介紹

本文摘錄自《學會領導:馬提斯從戰場與戰略規劃養成的管理學》,燎原出版

作者:吉姆・馬提斯(Jim Mattis)、賓.魏斯特(Bing West)

譯者:趙武靈

