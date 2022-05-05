馬提斯《學會領導》：即使我們努力表達想合作，2009年我們已預見到——俄羅斯將會成為新的威脅

文：吉姆・馬提斯（Jim Mattis）、賓．魏斯特（Bing West）

如同馬歇爾計畫、聯合國和布列登森林協定（Bretton Woods），北大西洋公約組織（North Atlantic Treaty Organization）是將北美與歐洲的安全結合在一起的黏著劑。依照過去「最偉大的世代」的遠見，為了預防如二十世紀前半兩度發生的大規模戰爭的慘劇，北約在二戰之後創立，目的是嚇阻蘇聯對西歐民主國家發起攻擊。各創始國誓言團結一致：對任一盟國的攻擊，將被視為對全體的攻擊。

蘇聯紅軍的威脅，隨著柏林圍牆的倒塌和蘇聯的解體而消退之後，西歐國家仍想維持以美國為核心的北約，並使既有的安全承諾得以延續。此外，那時一批東歐紛紛獨立的前蘇聯衛星國家，也很快提出加入北約的要求，並隨即被接受。到二○○七年，北約已經從原先的十二個創始國，增加到了二十六個會員國。

一次在華府舉行的午餐會，澳洲大使金．畢茲利（Kim Beazley）評論說，繼二戰之後，美國寧可讓一億美國人民死於熱核戰爭，也要保衛歐洲的作法，可說是人類歷史上唯一最願意犧牲自我的誓言。對我來說，那正正觸及了我在華府最常聽到關於北約的批評。無論我們是否欣然接受，美國就是世界的一部分。為了彼此的利益，我們需要盟友，因此我決定在接任新職後，讓這樣的同盟關係能更進一步提升。

我還要考慮如何準備這個需要新技巧上場的工作。有句話說，軍隊不會接受以「困難」作為任何事情失敗的藉口。我也還記得裴瑞和柯恩兩位部長，為了維持有效的同盟關係，是如何地努力。我已經來到以純軍事框架作為為參考基準的分界線，我不再是個軍事事務的操作者，而是身處政策與軍事因素交互影響的位置。除了要了解政治，我還必須掌握各個會員國塑造其軍事力量的動機，清楚他們依此運作的不成文規範。這些規範不僅是軍事性的，也蘊含著文化性，都是源自於每一個國家的歷史。我必須界定未來威脅的型態，如此在危機發生時，我們才不至於悔不當初。轉型意味著每個會員國能夠一起調整其軍事力量，共同因應未來的威脅。

我向熟稔軍事轉型的一流專家討教，如柯林格雷教授、威廉森．莫瑞博士（Williamson Murray）、法蘭克．霍夫曼博士（Frank Hoffman），以及澳洲陸軍中校大衛．柯庫蘭（David Kilcullen）。除了閱讀他們的著作以外，也徵詢他們的意見，最後決定以二十二本書作為指引。

我還接觸那些實踐過戰略領導的人物，當中最重要的包括幾位將領，如鮑威爾（Colin Powell）、安東尼．辛尼、約翰．阿比薩德、蓋瑞．勒克（Gary Luck）和喬治．喬爾萬（George Joulwan）；其他還有如亨利．季辛吉、喬治．舒茲（George Shultz）、紐特．金瑞契（Newt Gingrich）等人，以及一些前任的國防部長。他們充分提供時間來幫忙。這三條努力路線使我能夠建立起一個架構，在未來幾年處理轉型問題時，我得以在這個架構內運行。

我曾經對一件事情感到奇怪，我集中心力研究的這些將領與政治家都已經退休了。在美國，除了幾所大學之外，都沒有軍事歷史的相關課程，以上的情況也就不足為奇了。這導致我當時必須克難地應付當今外交、軍事甚至政治圈中，缺乏戰略性思考的現象——這個領域實在需要來次「復興運動」。

轉型事務最高聯合指揮官位在諾福克的總部，是北約在美國的唯一一個指揮部。這裡，我從前司令手上承接了一批來自北約各國的優秀軍官，以及四十多個來自其他國家與北約有合作關係的代表。SACT的工作，是要促進各國軍隊的適應與整合——它們當中的每一個，都有獨特的軍事文化與準則。目標是讓彼此能在未來的戰鬥中合作無間。

在重新檢視我安排給自己的閱讀清單時，關於那些成功轉型，最後得以維持其優勢的軍隊，有一個事實不斷被點了出來。任何有待解決的特定問題，通常都會找到清楚確認和界定至完美等級的答案才肯收手。如果將那個要解決的軍事問題界定出來，將會佔用掉我相當多的心力。

歷史一再表明，戰爭不會等你準備好才發生。源自於我的養成教育，認為每一週的承平時期都是讓人準備投入戰爭的最後機會，因此那種要讓二十六個有主權的會員國家尋求一致性的必經過程，那種緩慢到使人感到挫折的決策循環，著實是令人對此感到不安的體驗。

任何軍事聯盟都有兩個方面：政治與軍事。就目的上達成政治協議，絕對是最優先的。信任讓聯軍得以協同運作。戰場上，戰力源自共同付出的努力，以及高度意願的合作。我常提醒手下的美籍軍官，即便他們身上具備因戰場指揮與卓越能力而得來不易的自豪感，但不是所有好的想法，都源自於那個擁有最多艘航空母艦的國家。此外，在包括我所在的各個北約總部當中，必須通過維持彼此尊重的氛圍來促成整體的戰備，這並非總是能達成的事。

在北約裡頭，當一名高階美國軍官表現不佳時，只消打幾通電話，以及私底下溝通，我就可以把他送回原軍種的某個工作崗位。但如果是外籍軍官，事情就會有些複雜：因為他們代表各自的國家，而你必須維繫這種在政治上的角色。我就遇見過一位來自歐洲某國的精明海軍上將，他不僅在外表與舉止上是位十足的領袖，而且總是明快、才識出眾且有說服力。只是他往往過度強勢，不僅會咆哮、在他人面前訓斥軍官，還公開嘲笑那些他認為膚淺的報告，卻不明說自己的要求。他對來自其他幾個國家的軍官，都表現得有些粗魯且不近人情。