是暴徒還是暴政？——分析外國新聞

看外地新聞，想了解誰是誰非，並不是易事。

試想一個對中國毫無認識的德國人，大半生沒出過國，只會德文。一天認識了香港的朋友，跟他說那裡近年發生的社會事件，並與他一起看《時代革命》紀錄片。看畢後，他對香港示威者有所同情，也覺得他們的訴求有道理。

不久後，這朋友認識另外幾位中國人，給他看中央電視台英文台的紀錄片。裡面的中國非常先進，人民團結、英勇和熱愛和平，政府有效率，他開始懷疑那個香港朋友說的話。香港朋友說示威者都是爭取民主，反對暴政，然而另一方告訴他根本沒有暴政和警暴，那些所謂示威者全是暴徒，收了美國資金破壞中國繁榮。加上中國友人反問他，假如有暴民放火和汽油彈焚燬慕尼黑和柏林，難道德國警方不會鎮壓和拘捕嗎？聽著又很有道理。這時德國人會想，究竟哪一方才對。

事實上，這個德國人未必有足夠資料判斷。一來他不會中文，不能看到一手資料，包括兩方的新聞報導和網媒記載；而更重要的，他不清楚事件的前因後果。要了解香港問題，必先了解從1841年鴉片戰爭到現在的歷史，還有中英兩國近代發生的事。一般人不會花這麼多時間去看一些毫無認識的議題，正如要亞洲人看智利近代史和非洲塞內加爾的發展史一樣，不知從何入手。所以要是問到外國人對香港議題的看法，也應追問他們的資料從何而來，是基於甚麼資料作出判斷。

有時在社交場合上聽不同國家的人講及他們國家的時事，不論是蘇格蘭獨立議題、英國脫歐、芬蘭加入北約、南非種族隔離結束後的民族衝突，我都是聽的多，表達意見少，但我總會問幾個問題，了解雙方的立場。不表態的原因就是不熟悉，沒足夠資料判斷。很多時候，我都沒有在這些地方住過，就算作判斷，都是基於在中德英文媒體上看到的資料。而與當地人討論，不同立場的人可以有兩個不同的版本，連「事實」也不一樣。

當然，要是有基本分析力，資訊量較多，就是很多傳媒都有報導，你可以大概知道哪方較有道理。比如俄烏戰爭上，俄羅斯是基於甚麼理由進軍烏克蘭，而以「反納粹」和保護俄裔人為由轟炸一個主權國家又是否合理。所謂北約東擴，又是否構成出兵的理由。大是大非的問題上，縱然對事件的分析各有不同，也不代表完全認同某一方，但理智的人都應有相若的取態。

世上每天都有萬千事件發生，就算在我們身邊發生的事，我們都未必知道來龍去脈。然而多聽不同人的看法，用能力範圍內的資源了解前因後果，是很重要的思想訓練。

本文獲授權轉載，題目由編輯稍作修改，原文可見於作者Facebook。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin