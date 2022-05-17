超越液態鋰電池的固態電池，將大幅改變「電動車」與「儲能系統」應用場景

文：李旭弘（一個理工門外漢，卻一路走在電動車浪潮的風口浪尖上。大跨度歷練消費電子、工業電腦、電動車、儲能等產業，見證臺灣車企自主品牌的由盛轉衰，最後投入電動車固態電池的市場開拓，冷靜剖析市場趨勢，熱情推動市場發展，現擔任輝能科技戰情室經理及綠學院綠色帶路人）

上一篇，我們談到電池賽局四局下半即將登場的固態電池，它將有機會解決動力電池產業的兩大根本痛點，即安全問題和能量密度。我們今天繼續討論固態電池在哪些應用場景有獲勝的機會。

固態電池有兩大潛在的應用場景

層出不窮的電動車火燒車事件，以及大家對儲能系統電池的擔心，都直指兩個最重要待解決問題的應用場景，也就是電動車及儲能系統。

應用場景一：電動車

對電動車而言，最重要也最昂貴的零件就是電池，其占總成本四成至六成不等，可以說，誰掌握了電池科技，誰就掌握了下一代的電動車科技。因此，大家都想要找到液態鋰電池的替代方案，在這機遇之下固態電池這顆新星誕生了，於是電動車成為固態電池潛在的應用場景。

這麼好的機遇，為什麼會掉到固態電池身上？主要原因有三：

不可燃、無腐蝕、不揮發、不漏液、耐高溫的固態電解質取代電解液、電解質鹽與隔膜，徹底解決電池自燃造成的火燒車問題 能量密度有很大機會突破500Wh/kg，此能量密度可將電動車續航力拉高至800公里到1,000公里，比鋰三元電池還高 固態電池可大幅為電動車驅動系統減重，由於固態電池電芯內不含液體，可大幅降低自燃的風險，故可先串聯再封裝，減少現有液態鋰電池外部串聯導致冗餘的機構設計；同時因其完全不可燃的特性，BMS溫控組件將可大幅度減少，進而提高續航力

應用場景二：儲能系統

相對於電動車來說，儲能系統有很多不同的電池選項，但鋰電池儲能系統能快速反應的優勢，對於參與電力系統仍為必要，在儲能市場的發展佔據一定的重要性。

雖然現階段固態電池應用到儲能系統仍為時尚早，但儲能市場早已開始關注固態電池技術的發展，為什麼固態電池有機會？主要原因有三：

不可燃、無腐蝕、不揮發、不漏液、耐高溫的固態電解質取代電解液、電解質鹽與隔膜，解決儲能系統因電池引起的火災問題 大部份的儲能系統不像電動車需要快充，固態電池在這裡發揮更加得心應手 若能大規模量產，因為固態電池電芯內不含液體，可大幅降低自燃的風險，故可先串聯再封裝，減少現有液態鋰電池外部串聯導致冗餘的機構設計；同時因其完全不可燃的特性，BMS溫控組件將可大幅度減少，進而降低殼體設計成本，在這兩種因素之下，達到簡化生產流程，提高成本競爭優勢

固態電池尚未量產，鋰電池仍將稱霸儲能系統一段時間，畢竟磷酸鐵鋰電池成本低、相對來說安全性高，且電池循環壽命基本3000次以上，可以用個八至十年，已可滿足現有儲能市場的需求。

這兩個應用場景商機這麼大，已經足夠讓投資人想摘這顆閃亮的固態電池星星了！下一篇，我們繼續來討論這條賽道已經有哪些公司搶得站位，以及未來趨勢預測。

本文經綠學院授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航