《我的朋友安娜》：安娜給我的每個入帳時間都是假的，她卻覺得自己不是騙子

文：瑞秋・德洛奇・威廉斯（Rachel DeLoache Williams）

換檔前進

七月七日上午，是我們在基窪島的最後一天，尼克同意替我父親無償拍攝一些用來參選的宣傳照。我也幫忙安排。我們在島上一間會所發現有閒置的會議室，那裡採光充足，加上中性色調的牆壁背景，配起來非常合諧。我盡力溝通拍攝細節並提供意見，同時也忙著跟安娜傳訊息。

我：能不能請妳打電話要匯款的資訊？？

安娜：妳有讀我的訊息嗎？我打電話跟他們問了不下百萬次。

安娜：我現在很多事要做，兩支手機都有無數的保留通話在線上等。

我：……我不在乎妳多忙！我不能一直替妳著想。我只需要妳還錢！……如果妳明知錢還沒到位，我何必多費心力，不停打電話給大通銀行檢查帳戶。這已經浪費我太多時間。

安娜：不然這些資訊怎麼來的？我說很多次，已經完成撥款。

我：那我不明白為什麼還沒收到。這讓我恐慌無助。我在一個很糟糕、緊張的困境，看不到盡頭！！！

我：妳能向父母求助嗎？感覺妳好像沒辦法處理。妳還好嗎，安娜？

安娜：我不知道。

安娜：我被說好的事跳票，結果讓自己看起來很糟。

安娜：過去幾個星期，我一直忙著處理這件事，但好像沒有進展。

隔天，安娜還好意思問我家有沒有人。我忘記我今晚應該在酒店退房一晚才能再續住，她說。

那天我的公寓沒有人，尼克跟我那天很晚才會回紐約，但尼克打算到他在布魯克林的公寓過夜。基於各種原因，我不想讓安娜在我家過夜。

沒有人，但我沒有備用鑰匙，也沒有警衛，我告訴她。這都是事實。如果是真正的朋友，那我會想辦法，但為什麼我還要繼續幫安娜想辦法？我已經受夠了。

她真的無處可去嗎？她何時才會跟家人坦承？我想，如果她告訴父母，他們會讓她回家。但如果他們願意，我不確定他們是不是也願意還債？

回紐約之後的星期一，我在辦公室裡過了一天，準備星期三拍攝的細節，攝影師加斯帕・特林格爾（Gasper Tringale）將會拍攝女演員凱莉・庫恩（Carrie Coon）。海灘假期讓我重振一點精神，但只要提到安娜，我還是心力交瘁。

每次跟她聯繫，我的精力就會驟降，事後都需要休息一段時間。我傳訊息的長度與頻率也有變化。尤其是這一天，我話很少。我試著延長度假的放鬆，下班後，我買了一顆水蜜桃，沿著西側公路（West Side Highway）向北邊步行，邊走邊吃。我坐在水邊的一處草地，讀著安娜的訊息。內容都差不多。

一個小時後，我回到公寓。手上的東西都還沒放下，就接到安娜的電話。她聲音沙啞且尖銳。「我現在沒辦法獨處，」她啜泣。我說我可以到她住的酒店跟她碰面。「我必須退房了。」她說：「可以去妳家嗎？」我說不行，然後掛斷電話。然後，我的良知戰勝理智，安娜顯然有麻煩。我打電話給她：「妳可以來我家，但不能留下來過夜。」

不到一個小時，安娜就出現在我家門口，憔悴、眼神渙散、垂頭喪氣。這是她第一次來我家。我沒有精力跟她交涉，所以話很少。我的小公寓亂七八糟，反映出精神狀態，成堆的文件、盒子、衣服和其他東西散落各處。我為雜亂道歉。「妳不需要道歉。」安娜說。她說得沒錯。然後她坐在沙發上開始哭泣。「我把一切都搞砸了。」她忿忿地說。安娜告訴我，她欠她的銀行家和律師150萬美元。

「妳得告訴妳的父母，安娜。」我懇求：「妳需要求助。」

安娜比平時更安靜，看起來傷心至極。她衡量著，就像是我建議她跟小精靈求援一樣，但她發現我眼中的真誠之後，回答：「我只確定，他們會強迫我找一份普通的工作。」

我告訴安娜，這很合理，但她依舊自艾自憐，再哭第二輪。我起身離開，大步走進我的小廚房，帶著兩杯水回到客廳。安娜嗚咽地說，她去紐約上城（uptown）想拿回留在朋友家的行李箱，而對方假裝不記得。之前有聽安娜提過。她當時告訴我，那裡面有她母親給她的戒指。

「妳母親給的戒指呢？」我問。

「哦。」安娜大口喘氣，喝了一口水來恢復平靜，「我忘記這件事了」。接著是更多眼淚。我不禁為她難過。我們兩個人都需要好好休息一晚。短時間內，我有意識地決定了接下來的對策。我從街上的餐館點了兩份沙拉，播放《BJ單身日記》以避免談話。

安娜一直到午夜，才開始心不在焉地「尋找」住宿的酒店。雖然我已經告訴她不能在我家過夜（早在她來我家之前），但當她要求睡在沙發時，我並不驚訝。我太累了，不想爭論，我心軟了。我家沙發很小，就算是小孩也很難躺直。我看她試了一分鐘想找到舒服的姿勢，然後告訴她：「妳可以睡床上。」我借她睡衣，黑色棉褲和T恤。沒有交談就去睡覺，兩個人背對背，面向床緣保持距離。

接下來的幾天裡，安娜不時傳來訊息，比如：讓妳身陷困境，我覺得很糟，希望妳知道我很感謝妳的幫助，不是每個人都會這樣。我欠妳很多時間，如果未來有什麼我幫忙的地方（除了處理好這個問題），請務必讓我知道。

這種攻勢牽動了我的心，讓我放慢跟她討錢的步調。她是我的朋友，對吧？她顯然不壞，但她拒絕給我明確的答案或是合理的解釋，也確實令人抓狂。我該怎麼做？

我：安娜？？？

我：美國運通每天打電話給我說信用卡的事。