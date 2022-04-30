由MaaS領導的未來交通（上）：除了大眾運具和小黃，「回家的最後一哩路」有哪些新可能？

什麼是MaaS？是歐洲的男裝品牌嗎？我想，至今在台灣，甚至在日本，可能都不多人知道或聽過。

投入地方創生倡議與實踐多年，並長期關注趨勢發展，一直認為，地方創生的終點在於安居樂意，讓每個人可以在他嚮往的地方工作及生活，因此，城鄉之間生活支持系統的支援就更顯重要。

當人居住在非都會區，不良於行，或淪落為買物弱者，移動困難讓自由度成為困擾，將加速人口外流之情況，因而「MaaS」的推行及落實，即將成為關鍵，而在解釋之前， 先讓我用一個城鄉之間的交通差距情境為例來進行說明。

回家的最後一哩路，能有哪些可能？

某一天，住在台北陽明山近郊的你，因須一早前往台東知本演講，這時通常前一晚你就會打開手機中的App（Google Maps），熟練的鍵入所處位置及預計前往目的地，而後軟體就會推薦你多款行動決策方案。通常建議你可搭早班公車到捷運站，再轉乘到松山機場，或者呼叫小黃。

但就這兩個方案而已嗎？其實不然，如果你是大眾運輸族，或許會熟門熟路的想到，其實住家附近不時常停著GoShare或Wemo，而或許你不會騎車，而不遠處就設有YouBike 1.0及2.0，讓你代步完成前往捷運站前的一程。

反觀非都會地區就不是如此，我想許多家鄉在地方的朋友應都有相同經驗，尤其是採行搭乘大眾運具的方式，當你抵達城鎮中心之後，下一步就是要依賴「家人的溫馨接送」來完成最後一哩的接駁。雖然這樣的模式很溫馨，但試想如果是午夜，或是雨天是不是有那麼一點不方便，尤其當地方遭逢高齡化，少子化，人口過疏的襲擊日益加劇，會不會有機會到沒那樣的一天，交通的障礙，成為加速人口外地的最後一根稻草？

而從這個例子也讓我們看到城鄉的差距，還有移動便捷的重要性，而這也正是MaaS被提出的初心，

MaaS在世界上有哪些運用？

從1996年最早從芬蘭赫爾辛基所推出的Whim，嘗試整合旅行當中的所有移動過程並提出解決方案，到2014年瑞典也展開測試，而後該議題先進國芬蘭又提出名為Mobilleo的商旅移動整合平台，並引入英國。

可以說，從2015年開始MaaS就逐漸成為一門顯學，從歐洲，美洲甚至蔓延到亞洲，而造就這樣的區域，當然與行動通訊技術的日新月異有關，當邁入4G，甚至5G，隨著運算速度高數發展，才能讓訊息的即時性能即刻反應並進行服務的提供。

所以講了那麼多，到底MaaS是什麼？

從英文來看它稱為Mobility as a Service，移動化服務，簡言之就是一種具搜索、預訂、等多元化預訂，提供多元性組合及整合的大眾公共交通系統，以滿足每個當地居民或旅行者的出行需求。

一次性支付、透過與旅遊和醫療等目的地的交通以外的服務協調，已成為提高交通便利性和解決當地問題的手段，而2018年可說是目前被認為是「移動即服務」概念及機制形成最重要且關鍵的一個年份。隨著MaaS在英國發布變運用，讓英國許多城市逐漸轉變為所謂「智能城市」，而歐洲鄰近多處國家，如北歐的芬蘭、瑞典，中南歐的瑞士、英國、西班牙、德國、法國、義大利、奧地利、盧森堡等國也紛紛大舉進行推動。

Photo Credit: Shutterstock /達志影像

而亞洲部分，目前則以日本，台灣，以及新加坡，加上中國上海有在進行相關實驗，相關技術及應用至今仍有許多亟待改進之處，但從這樣改變也可看到人類急於透過科技來解決人生活問題的創新。

在日本福岡市的MaaS計畫

記得整整兩年之前，也就是Covid-19升溫前的最後一趟出國，我的目的地是九州福岡，而那一趟目的就是為了MaaS而來，在兩天的行程中，除了拜訪福岡市政府了解MaaS的實際推動情形，並透過演討會及工作坊方式，實際與當地公車業者及九州豐田汽車相關部門進行交流，進一步了解當地的作法，當福岡被視為是一個人口集中的中核城市（compact city），當MaaS能被有效導入，對於城市的機能，效能及人的生活必然會帶來很大的改變。

當然相對於福岡這樣的大城市，日本近年也積極針對許多中小型規模的城鎮，展開不同類型及模式的推廣，由國土交通省來制定政策並統合，展開許多實驗性示範專案，目標除了試圖減少現金使用，讓交通情報全然數據化，以解決最後一哩的困難。2020年即選定19處先行示範項目，並選擇36處區域執行先導實驗，而因應疫情的發展，生活型態的改變，快速對應「三密」政策的施行，期待建構後疫情時代的交通對應新可持續性模式。

而這波趨勢，早已從官方蔓延到民間，如日本最大的兩家鐵路公司，東日本旅客鐵道株式會社以及西日本旅客旅客鐵道株式會社，早已攜手合作展開許多以 MaaS為題的計畫，如各自所推出的APP，東JR 「JR East App」、西JR「WESTER」未來將統合雙方的系統。

藉此，就能為客戶創造更高的價值，減少移動的不確定性，以及等待時間，讓人可以安心地前往下一站，尤其解決地方最後一哩的接駁，這就是MaaS之所以被需要並存在的關鍵原因。

過去我們說「安全是回家唯一的路」，未來我們會再加上「讓安心移動成為一種基本人權」。MaaS的存在，是成就這樣結果的必然道路。

由MaaS領導的未來交通（中）：在日本岩手縣親自體驗，用一個App完成深度旅遊的可能

由MaaS領導的未來交通（下）：在日本，MaaS不只是交通移動解方，更是地方創生的希望

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航