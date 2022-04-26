人民銀行降準4碼阻資金出逃，CNN：3大關鍵因素威脅中國未來經濟發展

中國資金外逃嚴峻，投資機構正以前所未有的速度拋售各種投資組合，逼得人民銀行連日公告，自5月15日起，下調金融機構外匯存款準備金率1個百分點（4碼），釋出100億美元（新台幣2900億元）需求，阻止人民幣貶值，而外界直指中國疫情爆發、俄烏戰爭還有美國升息是3大關鍵因素。

上海新增死亡病例擴大2倍，北京病例開始增加

上海的疫情仍然在發展當中，根據中國官方公佈的數據指出，上周六上海新增本土病例2萬1058例，自3月1日爆發疫情以來，已經累計49萬例。

根據《華爾街日報》披露，上海市東海老年護理醫院，病毒在院內傳播後，截至4月6日，至少有40名住院人員死亡。另根據中國官方數據顯示，上海市周日公布死亡病例51例，相較之前是翻倍成長。

雖然從各國的標準來看，中國公布新增感染人數仍然很低，但是報導稱已經對習近平的「動態清零防疫政策」構成挑戰，也造成某個程度的政治危機。

而隨著上海仍在封控和解封間努力時，北京朝陽區的某一中學也傳出感染病例。北京市委書記蔡奇到該校現場檢查，並要求朝陽區所有中小學加密核酸檢測頻次。

他說：「這輪疫情來勢洶洶，呈現傳播隱匿、來源不明、發展速度快等特點。」目前，北京將強制性新冠檢測範圍擴大至11個區，正在努力遏止疫情向上海一樣爆發，避免重蹈工廠停工損在經濟的問題再次發生。

暗助俄羅斯加上美國升息，中國資金外逃嚴峻

受到疫情影響，3月份上海規模以上工業總產值，相較於去（2021）年同期下降7.5%，這是2年來首次出現月度下降。顯示中國經濟趨緩，然而疫情、烏俄局勢變化、美國升息等隱憂，又惡化中國未來的前景

牛津大學中國中心助理、瑞銀前首席經濟學家George Magnus告訴《CNN》中國支持俄羅斯的入侵行為，顯然是國際資本離開中國的催化劑。報導稱，由於中國在烏克蘭上的態度模糊，很可能掃到颱風尾，成為歐美各國制裁的對象。

根據國際金融協會（IIF）最新數據，中國3月美元有175億美元（新台幣5130億元）的投資組合流出，包括112億元的債券、股票，創下了歷史新高，《CNN》描述此種資本外逃是「史無前例」。

再加上，美國升息幅度驚人，吸引大筆國際資金回流境內，造成中國熱錢流出明顯。根據美國銀行預計，到明（2023）年初，聯準會的政策利率將從目前的0.25%至0.50%，一舉拉升至3%。

美元指數漲勢持續，昨（25）日指數衝破101.9點，創2020年3月24日以來的新高；反觀人民幣兌美元在岸價、離岸價自上週以來雙雙急跌，離岸價一度跌破6.6元整數關口。

逼得中國人民銀行連續出手維穩，昨晚閃電宣布自5月15日起，下調金融機構外匯存款準備金率1個百分點（四碼），釋出100億元美元需求，有利阻貶人民幣。人民銀行公告一出，離岸價立刻跳漲300多個基點，回到6.57元附近。

然而，這些經濟隱憂正對中國房地產造成壓力，匯豐銀行首席財務長埃文史蒂文森（Ewen Stevenson）接受《彭博社》表示：「我們已經看到了最壞的情況。」

他指出，中國在2020年開始打壓房市，遏制過度擴張的過度借貸和投機行為，已經導致至少有17家公司出現離岸債券違約；如今，中國房地產行業又受到流動性緊縮的打擊，房市銷售下滑帶來壓力。

國際貨幣基金組織（IMF）在3個月內兩次下調對中國經濟成長的預期，實實在在凸顯了中國領導層正面臨日益嚴峻的挑戰。

不過，IMF也向中國當局提出建議，包含拉抬財政赤字，使政府可以對企業減稅，或者將政府資源轉向家庭部門，進而緩解經濟惡化的問題。

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核定稿件：翁世航