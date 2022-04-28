【紀錄片】《神秘塗鴉客：誰是Banksy？》：我們真的需要知道藝術家的真實身分嗎？

文：鋼哥

符號？

在傳播理論的研究中，有一個領域稱為符號學（Semiotics）。從字面上的推敲就能得知，這是一門處理符號（sign）的學問，包含符號如何被建構、如何（被）互動以及如何在人類社會中演進，甚至賦予舊符號新的意義。

單一符號具多重解讀，若我們需要解讀一個符號，經常會需要放到特定情境裡才能正確解讀；事實上，越是模糊的符號意涵，其解讀的空間也就越大。

符號的能指（signifier）以及所指（signified）之間並沒有固定的用法，因此，會因該符號在不同的社會情境或語言脈絡下，被給予不同的意義。

例如，「搖頭」此一動作在台灣經常被解讀為否定的意涵；然而，同樣的動作在印度卻是「認同」的身體語言[1]；或者是，同樣對著一個人比中指，你可能會解讀成「F*CK YOU」，但是懂手語的人就能理解，這是哥哥或弟弟的意思（手語的英文就是Sign Language ）

符號的詮釋

換言之，符號的模糊性，反而帶來多重的解釋性。在2020年的記錄片《神秘塗鴉客：誰是Banksy？》，就試圖揭開全世界最神秘的塗鴉藝術家班克斯（Banksy）的面紗。只要班克斯一出手，作品經常成為全球媒體關注的焦點，更是藝術拍賣會上高價售出其作品的常客。

然而，出道將近30年，班克斯到底是誰？至今他從未公開過真實身分。該紀錄片採訪可能認識他的人，一步步窺探他對難民、環境、政治議題、媒體生態的觀點，嘗試推敲他的廬山真面目。隨著劇情的推演，也開始敲響了該紀錄片的叩問：

我們真的需要知道藝術家的真實身分嗎？

這並非是以羅蘭・巴特（Roland Barthe）所提出「作者已死」的觀點作為回擊，相反地，對我而言則更像是諾蘭（Christopher Nolan）在《黑暗騎士》三部曲中對於超級英雄的詮釋：

我要讓蝙蝠俠成為一個象徵，讓人人都能成為蝙蝠俠。

如同電影裡永不脫下面罩的蝙蝠俠，班克斯也從來不公開他的真面目。身分的指稱一旦被模糊化後，即可讓人人皆可使用該身分；因此，將一個身分符號化，反而開啟了共享的可能。在蝙蝠俠以及班克斯的例子中，都展現了共享化身分後的公共性：

可以使用，但不可擁有。

面具、口號、標語都蘊含了這層隱喻，特別是在面具上會依循著這個路線衍生出一個獨特的現象，我稱為「面具人格化，人格面具化」。

在2005年的電影《V怪客》中，便出現了將物件人格化的劇情。電影裡的主要象徵物是蓋伊・福克斯面具（Guy Fawkes mask），在歷史上，這個面具的原形「蓋伊・福克斯」原為17世紀一位策畫推翻政府的男子，後來因計畫露餡被捕而處以死刑。電影裡，主角V便戴上了蓋伊・福克斯面具，象徵著V極力想要推翻極權政府的決心。

蓋伊・福克斯這個看似曇花一現的抗議行動，不僅在電影裡獲得重生，也成為反法西斯主義（anti-fascism）、抗議威權政府的象徵符號。這一切都來源於1980年美國繪師大衛・洛伊德（DaVid Lloyd）將其形象繪製成面具，並與英國漫畫家艾倫・摩爾（Alan Moore）共同創作的漫畫小說《V怪客》，也正是同名電影的前身。

佔領華爾街

在2011年佔領華爾街示威遊行（ Occupy Wall Street protests）中也能看到有參與的群眾戴著蓋伊・福克斯面具，而大衛・洛伊德同時也參與了該示威遊行。在接受BBC採訪時他回應：「蓋伊・福克斯面具已經變成一個常見的品牌、和一個用於反抗暴政的易得標語。」

此外，他還提及：「這一群參與遊行的匿名團體需要一個全效的形象（all-purpose image）以掩蓋他們的身分，並且形象化他們對於個人主義（indiVidualism）的支持。」

在大衛・洛伊德的回應中，我們可以發現蓋伊・福克斯面具這個被創造的物件，被注入了一股反抗暴政的靈魂，將該物件化身成一位領導眾人抗議的領袖；同時，參與反抗運動的群眾只需要戴上面具，即可讓參與遊行的人知道你也是一份子，彷彿你也是當年揭竿起義的蓋伊・福克斯。整個遊行並不需要有實際的領導者，靠著一個象徵的標語便能集結各地的群眾。

美國福坦莫大學社會學教授海瑟（Heather Gautney）投書《華盛頓郵報》，海瑟描述佔領華爾街運動為一個沒有「官方一套指揮的無領導者運動」（leaderless moVement）。該運動沒有特定的結果、沒有底線、也沒有指揮大權的上位者，在這場運動中，人人都是領導者。如同《黑暗騎士》三部曲的精神，讓人人都能成為蝙蝠俠，讓人人都能成為高潭市希望的象徵，讓這個精神可以超越肉體而永存。

循著這個脈絡看待班克斯，彷彿能推敲為何他始終不公開露面，身分的模糊性對於班克斯，以及追隨他的群眾而言反而是種保護；就如同在各個示威遊行中戴上蓋伊・福克斯的群眾，面具對他們而言不僅是表明自己的態度同時也在保護自己的身分。

倘若今天有人在社群媒體宣然詔告天下：「我就是班克斯，我就是那個藏匿幾十年的街頭塗鴉藝術家！」如此大膽的宣告肯定會引來媒體大肆報導；然而，弔詭的地方也在這：

你無法承認他是班克斯；也無法否認他是班克斯。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

備註

[1]嚴格來說是「晃頭」，詳細解讀可參見此篇文章〈點頭，搖頭，晃頭，到底印度人要說什麼？〉

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航