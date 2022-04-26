70 如金、經久彌新！金門酒廠建廠 70 週年慶

「金門高粱酒」如今已是國際上中式白酒最具代表性的品牌之一 ! 但是很多人不知道，金門酒廠竟是 70 年前從一紙戰地命令而成立的酒廠。如今金門酒廠已經成為台灣「酩」揚國際的百億級企業！從資源貧瘠的蕞爾小島到成為白酒界 的釀酒巨擘。金門酒廠始終堅持古法釀造，不僅有單醇的底蘊，並且不斷與時俱進，致力釀造出最高品質的金門高粱酒，才能在多變的市場環境屹立不搖，將屬於台灣的高粱酒文化推廣到國際上。

從 2016 年參與世界烈酒大賽，已連續數年獲獎累計超過 200 多個國際獎項，成為世界白酒新標準。今年更再次勇奪 2022 年舊金山烈酒大賽四面雙金獎、四面金牌獎，以及一面銀牌獎，成績斐然。為慶祝建廠 70 週年，金門酒廠特別在 4 月 26 日於台北 101 大樓 5 樓双融域(AMBI SPACE ONE)舉辦別出心裁的 70 週年紀念發佈會。同時，以「70 如金 經久彌新」作為里程碑，進而推進一系列品牌躍升計畫，跨越時代的金門酒廠更以「轉烈」的決心，走入新世代讓年輕人接受更為醇厚的烈酒，讓單醇的經典風味破圈創新，打破年齡的界限，連結不同的世代。

金門縣長楊鎮浯也以大家長的身份出席金門酒廠七十週年發佈會，他特別感 謝當年胡璉將軍 70 年前以「高粱換大米」的政令，改善金門人的生活，從此翻轉小島命運，成為全台名列前茅的幸福城市。而金門酒廠扎根於金門，也深耕在金門，自營收獲利後，長年回饋金門地方公益建設，包括每年三節的配售酒，目的即在於「藏富於縣民」。

在防疫期間捐贈酒精物資，守護金門鄉親，更推出振興金門方案，使金門的在疫情期間仍然保持穩固的經濟基底；在體育推廣上，長年贊助優秀的羽球選手李洋以及金門相關運動基金，支持在地年輕運動選手發展，從而為台灣摘下首面奧運羽球金牌。此外，捐贈醫療院所鋼琴改善醫療環境，更與台灣本島農會簽約省水耐旱的高粱契作，作為釀酒原料來源。不僅能讓台灣農民受益於降低成本、保障收入，更有助力於在經濟發展及環境保育間取得平衡。楊縣長也期許金門酒廠能持續發揚創始人胡璉將軍精神，追求企業與縣民「同好」為目標，積極拓展海內外市場，期盼全台灣人民繼續相挺，讓金酒邁向下一個 70 年。

金門縣長楊鎮浯與金酒公司董事長黃怡凱與出席貴賓共同合影留念。photo credit : 金門酒廠

焠鍊製酒工藝，標準如金、堅持單醇、不變初心

金門酒廠為慶祝建廠七十週年，推出「70 如金」紀念珍藏酒款，除了選用頂級醇釀的陳年老酒，更邀請到台灣當代藝術家董陽孜揮毫，為酒款倍添收藏價值。董陽孜老師也特別為金酒 70 週年題寫「一年香 三年醇 五年陳 八年綿 七十如金」。這 16 字箴言將作為金門高粱酒風味的最佳詮釋，而紀念酒瓶身更委由文創界的領軍品牌「春池玻璃」生產，有別於機械式自動化製程，擁有超過半世紀工藝技術的老職人們，透過手工玻璃技藝賦予瓶身獨有的紋理與溫度，使每一支瓶身都獨一無二。酒液選用 5 年陳年金門高粱酒，更特別添加食用級純金箔， 輕輕晃動金輝奪目、口口甘醇酒體溫潤，兼顧視覺與味覺感受，更彰顯「70 如金」紀念酒之不凡價值，目前規劃在五月於全家通路及金酒門市開放訂購。未來金門酒廠也將延續與知名藝術家跨界合作的概念，規劃一系列值得收藏名家珍藏酒款，無論是品酩收藏，或供藝術鑑賞，勢必引發酒類市場與收藏家高度關注。

讓 KKL 不再 LKK 品牌「烈」變更創新、更貼心

面對酒類市場的高度競爭，年輕族群已經成為兵家必爭之地，而品牌的轉型在酒廠成立 70 週年後，也成為相當重要的一環。金門酒廠表示，在品牌年輕化的戰略佈局上，也將從新產品、新通路、新媒體，來與年輕人溝通。例如這次70 週年紀念酒即採用兩種限量款式，一種為精裝收藏款；另一款則是針對年輕族群推出，以時尚、潮流的方形瓶身設計、搭配小容量、中低酒精度的紀念款，希望能讓更多年輕人接觸並喜愛金門高粱酒。

此外，金門酒廠也將於七月推出讓台灣名揚奧運的「麟洋配」奪金週年紀念酒，同樣透過創意包裝，吸引喜愛運動的年輕族群收藏。在通路活動方面，今年夏天將推出 KK Bar 期間限定酒吧，並搭上餐酒風潮與知名餐廳聯手舉辦品酩會， 將目標鎖定酒吧及餐酒館等新市場；並透過社群媒體粉絲團運營與 KOL合作，期待讓金門高粱酒融入年輕族群，走進年輕人的生活中。

金門酒廠也因應時代趨勢及消費者需求不斷推陳出新，提供更多新服務模式，近期推出的「儲酒銀行」包罈服務，消費者可依喜好選購 3 年、5 年、8 年酒基，由酒廠繼續儲放於窖藏坑道中持續陳化，無論將來何時取出，每一罈都是獨一無二的原漿酒液。不僅大幅降低藏家需投入的儲藏成本與風險，也能讓金門高粱酒像威士忌一樣成為投資理財標的。

金門縣長楊鎮浯與金酒公司董事長黃怡凱手持「70如金」紀念酒合影。photo credit : 金門酒廠

金酒彌新、七十奪金！帶領台灣白酒走向世界烈酒市場

展望下一個七十年，金門酒廠自許將以青壯之姿，承襲創辦人胡璉將軍精神，帶領金門高粱酒攻入世界烈酒市場！在國際推廣方面，金門酒廠近年來不斷在海外世界級賽事中嶄獲佳績，逐漸打開國際知名度，因應海外市場對金門高粱酒的需求擴大，目前已積極洽談海外業務，未來將積極拓展外銷市場，讓金門高粱酒名揚國際。

金酒公司是地區的龍頭企業，在全球 SDGs 的浪潮下，金門酒廠持續改善製程、裝瓶、物流等流程，致力降低每瓶金門高粱酒送到消費者手中的 碳足跡，至今已獲得 15 個碳足跡標章。未來也將持續參與及贊助社會各項公益領域，納入環境保護、社會責任及公司治理，積極打造一個從台灣走出去的世界品牌與百年企業。