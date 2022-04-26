2022/04/26,
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中國人再成目標！巴基斯坦喀拉蚩孔子學院職員遇害，包括院長3人死於自殺炸彈客攻擊

中國人再成目標！巴基斯坦喀拉蚩孔子學院職員遇害，包括院長3人死於自殺炸彈客攻擊
巴基斯坦喀拉蚩大學孔子學院一輛小巴發生爆炸後，窗戶玻璃被震碎。Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

這起事件由當地分離主義份子「俾路支解放軍」坦承犯案，中國與巴基斯坦簽署一帶一路計畫，在當地有許多大型基礎建設，俾路支解放軍對利潤豐厚的採礦和能源項目心懷怨恨，稱當地人看不到好處，攻擊中國項目、殺害中國工人。

巴基斯坦週二（26日）發生爆炸案，一輛載有喀拉蚩大學孔子學院職員的小巴遭到自殺式炸彈客攻擊，造成4人死亡，其中3人是中國人，包括孔子學院院長。這是自去年以來，在巴基斯坦針對中國公民再次的重大攻擊。

根據當地頻道播放的監視器畫面，一名女子站在喀拉蚩大學校園內的研究所大門附近，小巴停了下來，當小巴靠近約1公尺時，她轉身引爆綁在她身上的炸彈。喀拉蚩警方證實有4人死亡，包含小巴司機（巴基斯坦人）和孔子學院的3名工作人員，其中包括孔子學院的院長。

（影片內容可能會讓人不安，建議斟酌觀看）

巴基斯坦分離組織「俾路支解放軍」（BLA）坦承犯案，這也是該組織第一次由女性自殺炸彈客執行任務。

俾路支解放軍支持巴基斯坦的俾路支省獨立建國，曾表示中國在他們眼中是與巴基斯坦政府軍一道的「鎮壓者」。中國與巴基斯坦簽署一帶一路計畫，在當地有許多大型基礎建設，俾路支解放軍對利潤豐厚的採礦和能源項目心懷怨恨，時常攻擊天然氣建設、基礎設施和安全部隊，他們也攻擊中國項目、殺害中國工人，稱當地人看不到好處，正被趕出他們的土地。

巴基斯坦的中國人為何被攻擊？

近年來，隨著中國投資的大量湧入，俾路支省的緊張局勢加劇。中國投入540億美元進行「中巴經濟走廊」計劃，在當地升級能源和基礎設施，兩國都對這些項目的安全威脅持謹慎態度。

去（2021）年至今，巴基斯坦已發生多起針對中國人的爆炸襲擊事件。去年4月21日，巴基斯坦西南部俾路支省首府奎達市一間豪華酒店遭遇爆炸襲擊，導致至少4人死亡、12人受傷，中國駐巴基斯坦大使當時下榻該酒店，爆炸發生時正外出而逃過一劫。此事件巴基斯坦塔利班坦承犯案

去年7月14日，巴基斯坦北部一輛前往水壩發電站工地的公車發生爆炸，全案造成13死28傷，由於車上主要是中國工程師，造成9名中國人死亡、28名中國人受傷。巴基斯坦外交部第一時間聲稱是機械故障導致的「交通意外」，後來改口說是巴基斯坦塔利班所為，並指控印度與阿富汗情報單位涉案。

本日的公車爆炸案攻擊對象是中國孔子學院，巴基斯坦在2005年與北京語言大學合作開創巴國第一所孔子學院，根據《新華社》2019年報導，巴基斯坦有5所孔子學院和2所孔子課堂（孔子課堂是由中國國家漢辦管理，為了在外國中小學推廣中文和普及中國文化而建立的教育機構，過去一般設立在中小學校園中），目前在巴基斯坦有3萬名學生在學習中文。

截至2016年中國在全球162國家（地區）設立了541所孔子學院，不過近年來不少學校指責中國官方透過孔子學院滲透校園，包括美國、荷蘭、德國等國家紛紛關閉孔子學院。與中國友好的印度在2020年稱中國透過電信和高等教育領域「高度滲透」印度社會，讓印度當局決定審核與該國院校合作建立的孔子學院和孔子課堂。

中國駐巴大使：巴基斯坦要嚴懲兇手

中國駐巴使領館強烈譴責這一恐怖主義行徑，要求巴基斯坦對此次襲擊事件進行徹查，嚴懲兇手。中國駐巴使領館也提醒在地中國公民、企業、項目務必高度重視，提高維安等級，非必要避免外出。中國駐巴大使安全無恙。

巴基斯坦外交部痛批，「喀拉蚩的恐攻事件是對巴中友誼的直接攻擊，對中巴經濟走廊和巴基斯坦經濟發展的蓄意破壞。」

巴基斯坦新總理夏巴茲（Shehbaz Sharif）也立刻在推特上寫道：「我對今天在喀拉蚩發生令人髮指的襲擊事件中失去的寶貴生命，包括我們的中國朋友的生命深感悲痛。我向遇難者家屬表示衷心的哀悼。我強烈譴責這種懦弱的恐怖主義行徑。肇事者一定會被繩之以法。」

巴基斯坦前總理伊姆蘭・汗（Imran Khan）因治理不善，本月初遭國民議會發動不信任投票被趕下台後，夏巴茲才接任總理，解決好戰分子的死灰復燃將是他面臨的最大挑戰之一。

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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：吳象元


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