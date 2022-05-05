《軋空風暴》：GameStop會成為電玩遊戲界的亞馬遜，還是百視達那樣的懷舊實體商店？

文：班．梅立克（Ben Mezrich）

第二十九章 隱身幕後的真正贏家

麥迪遜大道五百四十號三十二樓。

距離普洛特金的梅爾文資本不遠，大概是五棟建築以外的距離，也比梅爾文資本高出十層樓。

這間辦公室也採用類似風格，以玻璃與不鏽鋼作為主要裝潢材料；同樣空無一物、悄無人聲又陰暗。這是空蕩摩天大樓汪洋裡的另一艘鬼船，如舷窗般的觀景窗外，盡是一片冰冷死寂的景色。另一個了無生氣的中樞，猶如死屍的心臟，不過和梅爾文資本一樣，屍體的循環系統仍勉力運作，血管、微血管如輪輻般，連向世界各地的臨時辦公室與別館。

Senvest管理（Senvest Management）執行長理查．馬沙爾（Richard Mashaal），位於其中一間臨時辦公室或別館裡，他看著電腦，往後靠坐，終於放鬆臉部、肩頸的肌肉。他的外表通常打理得時髦而整潔，不過此時有些不修邊幅；頭髮一團亂，襯衫上有一顆鈕扣鬆開了，左袖捲到手臂上方，而原本披在椅背上西裝外套也掉落在地，但是他一點也不在意。他看起來彷彿剛打完一場硬仗，這也難怪，因為他剛經歷一場金融大會戰。

這是影響深遠、改變職涯的一次經驗，不過不像五棟建築物以外的普洛特金，馬沙爾是勝利的一方，他大獲全勝，這次戰績將列入華爾街史上數一數二優秀的一場交易。

和其他眾多華爾街基金公司執行長不同，馬沙爾並不是知名人物。「馬沙爾」不是什麼家喻戶曉的名字，即便在避險基金的菁英圈裡，也沒有特別出名。默默無聞是他刻意選擇低調的結果，馬沙爾和Senvest管理共同投資長布萊恩．戈尼克（Brian Gonick）不太與避險基金圈打交道。一九九○年代初，他們的公司向親朋好友募得區區五百萬美元種子基金，到疫情前已滾出相對不多卻仍令人欽佩的二十億美元。

由於該公司的投資特性與眾不同，疏遠圈內人可說是必然的結果。在公開發行的股票交易方面，他們採取反其道而行的策略，這是非常小眾的做法；他們尋找並投資別人不看好、不屑一顧、不了解、不喜歡的股票，這種策略的風險相當高。投資其他多數基金避之唯恐不及，甚至選擇賣空的公司是非常不穩定的策略，因此公司的資產負債表總是大起大落。該公司獲利曾經跌破季線，甚至年線，不過只要馬沙爾和團隊押對寶，報酬就會相當驚人。逆勢而為的投資者不需要每次都押對邊，因為只要猜中一次，就能收穫爆炸性的利潤。

馬沙爾逆風而行的習慣，大概與他的背景有關，他在加拿大蒙特婁長大，不是紐約本地人。他的父親是一位企業家，在加拿大引進世界各地眾多零售商店中，服飾類商品衣袖或內襯常見的小型防盜裝置，以此建立財富。馬沙爾自華頓商學院和芝加哥大學畢業後，回到加拿大專心打理家族企業的上市股票部門，後來自行成立基金公司——Senvest管理，名稱取自父親的「sensormatic安全扣」，總部設立於世界金融中心紐約。

雖然接下來十年，Senvest管理幾次較為人所知的獲利主要來自賣空（尤其是做空Insys Therapeutics ，這家生醫製藥公司疑似向不道德的醫生提供回扣，推銷一種合成吩坦尼止痛藥）， 不過馬沙爾和戈尼克其實對於發掘璞玉更有興趣，也就是遭其餘華爾街基金背棄但仍有轉型潛力的公司。當Senvest管理選擇做多時，不會只在場邊旁觀祈禱，而是喜歡親自下場。當他們買入股票，就會認真看待自己公司股東的身分，積極參與公司管理，協助將公司推回正軌，創造雙贏。

低調進場，推動持股公司轉型當馬沙爾、戈尼克和Senvest管理團隊在二○二○年九月初注意到遊戲驛站這家公司時，當時股價約在六至七美元間徘徊，而且股價低迷並非毫無原因。當世界快速步入數位時代，遊戲驛站還陷於實體泥淖中：實體商店、實體遊戲卡帶與光碟、實體塑膠主機。公司管理似乎也陳舊而目光短淺，未能利用遊戲產業快速成長的天然優勢。難怪股票的賣空量那麼龐大，任何人只要讀過商業教科書，遠在數千英里外都能看出，這家公司就像冰塊，價值不斷消融。

不過，馬沙爾與戈尼克也嗅出轉機。和貝瑞所見略同，微軟Xbox與索尼PlayStation都將推出新一代遊戲主機，而且是實體主機，因此消費者必須透過商店購買，不能透過神通廣大的網路直接付費下載。其次，也許更重要的一點是，曾在產值數十億美元的寵物用品線上供應鏈中，擊敗亞馬遜的電子商務天才科恩也投資遊戲驛站股票，更親身跳入混戰，向遊戲驛站董事會發出疾言厲色的公開信。

對Senvest管理團隊來說，這就像一片虧損赤字中的兩道曙光，顯示轉型的機會不全然虛無飄渺。此外，當時的瘋狂賣空量已接近流通在外股數的一○○％。這種現象本身就很有吸引力；這些賣空者都需要借入股票才能賣空，而Senvest管理可以透過出借股票來獲得穩定報酬。

因此馬沙爾做出決定，Senvest管理團隊開始買進。一開始相當低調，因為基金公司最不想讓別人知道自己正在買進價值被低估的股票。一點一點持續買進，剛開始部位還小，不至於影響股價。二％，接著是三％，隨著馬沙爾和戈尼克越來越有信心自己撿到寶，繼續買進的決心就更堅定。