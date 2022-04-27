世界首富用440億美元買下推特，阿根廷鄉民高喊「馬斯克，下一個買我們吧！」
我們想讓你知道的是
伊隆．馬斯克買下推特的成交價 — 440億美元—這個數字是阿根廷人所熟知的：它幾乎和阿根廷積欠國際貨幣基金組織 ( IMF ) 的債務一致。由於這樣的相似性，阿根廷推特上的迷因爆發。
特斯拉執行長、世界首富馬斯克（Elon Musk）昨（25）日以440億美元（約新台幣1.27兆元）買下推特（Twitter），外界都好奇Twitter的新主人將如何繼續引領這個社群媒體龍頭。不過在阿根廷，Twitter上卻出現一片「Twitter本來是我們的！」「馬斯克，下一個買下我們吧」的聲浪。究竟是怎麼一回事？
一早醒來，阿根廷的Twitter爆了。鄉民們瘋狂的tag馬斯克Twitter帳號，懇求他考慮下一個收購對象。
「嗨馬斯克，你下一個可以買阿根廷嗎？霸脫～～」
「幹得好馬斯克，下一個來買阿根廷！！我們比Twitter便宜唷～」
「伊隆！你為何不買阿根廷？我們有很多的天然資源和鋰可以給你的電動車用！喔對了，我們欠IMF大概440億美元，你還清我們就是你的了。」
也有球隊趁機推銷自己說，「我們有阿根廷最好的體育場—可以容納42069名觀眾，我們贏了7個南美自由盃和18個國際盃。好球隊，不買嗎？」
但多數的人還是鼓譟馬斯克「收購」阿根廷。有網友甚至說，「如果馬斯克買下阿根廷，我要搬過去！」
馬斯克花了440億美元買下Twitter，這價錢逼近阿根廷欠國際貨幣基金組織（IMF）的450億美元。
2018年，阿根廷前總統馬克里（Mauricio Macri）任內向IMF貸款570億美元，阿根廷已收到其中450億美元。不過許多民眾懷疑這些錢是給前政府拿去選舉用的（雖然後來他們輸了選舉），並沒有用在民生上。阿根廷前總統馬克里曾承認，與IMF借的鉅款能讓阿根廷政府不至違約，或能有助他續任總統。
也難怪阿根廷網友捶心肝痛哭說，「馬斯克買Twitter的錢和馬克里和IMF借來選舉的錢一樣多...我們本來可以買下Twitter的！！」
「伊隆．馬斯克花了440億美元買下Twitter。馬克里把它們花在一場輸掉的輸掉的選舉中。」
也有人嘲笑阿根廷前經濟部長Axel Kicillof，替他添加旁白說「（馬斯克花440億鎂買Twitter？）哈哈你可以免費下載啊。」
不只社群媒體，阿根廷報紙《十二頁》（pagina12）也在報導馬斯克收購Twitter時，諷刺的下標 —「伊隆．馬斯克買下Twitter：他將付比阿根廷欠IMF還少的錢」。
阿根廷政府今年3月與IMF達成債務協議，阿根廷將獲得額外4年的還債寬限期，得以延遲到2026年再開始償還債務，但應在2034年之前還完。
阿根廷是世界上通貨膨脹最嚴重的國家之一。在俄羅斯入侵烏克蘭後，戰爭對全球能源和食品價格的衝擊下，阿根廷今年3月的消費者物價指數上漲了6.7%，比去年同期漲55.1%，飆升速度創下20年來的月度新高。專家預測到今（2022）年底，年度物價漲幅預測將提高到60%以上，阿根廷政府將在今年5月與IMF重新審視協議內容，因為協議中預估阿根廷今年通膨目標（控制在38%至48%之間）恐怕無法達到。
另一方面當地貨幣披索（peso）嚴重貶值，雖然政府官方匯率是1：100（美元：披索），但黑市的價格已經飆升到1：208，政府一方面努力控制外匯，但民眾普遍沒有安全感，找到機會無不趕快把披索換成美金藏在自己家裡，或者投入加密貨幣的市場（當地加密貨幣的普及，連布宜諾斯艾利斯政府都考慮開放民眾用加密貨幣納稅）。
阿根廷是不是能順利還債前景堪憂，也難怪當阿根廷鄉民看到馬斯克大手筆的買下Twitter，成交金額直逼阿根廷欠IMF的外債，乾脆在網路上認新總統。
另一方面，外界也期待馬斯克買下Twitter後，將會改變該平台的言論自由和內容審查。馬斯克昨日在一份聲明中說，「言論自由是民主政治正常運作的基石，Twitter就是一座數位言論廣場，對人類前途攸關重大的事情可在這裡討論。」
阿根廷一間書店也不忘拿右派報紙《號角報》（Clarín）開玩笑說，「馬斯克買下Twitter後，這是明天的《號角報》頭版」：
《號角報》以批評阿根廷政治人物克里斯蒂娜．費南德茲（Cristina Fernandez，曾任兩屆阿根廷總統、現任阿根廷副總統）聞名，這個貼文笑說不管馬斯克有沒有買Twitter，這家報紙都會毫無節制的攻擊克里斯蒂娜。
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核稿編輯：吳象元