世界首富用440億美元買下推特，阿根廷鄉民高喊「馬斯克，下一個買我們吧！」

特斯拉執行長、世界首富馬斯克（Elon Musk）昨（25）日以440億美元（約新台幣1.27兆元）買下推特（Twitter），外界都好奇Twitter的新主人將如何繼續引領這個社群媒體龍頭。不過在阿根廷，Twitter上卻出現一片「Twitter本來是我們的！」「馬斯克，下一個買下我們吧」的聲浪。究竟是怎麼一回事？

一早醒來，阿根廷的Twitter爆了。鄉民們瘋狂的tag馬斯克Twitter帳號，懇求他考慮下一個收購對象。

「嗨馬斯克，你下一個可以買阿根廷嗎？霸脫～～」

Hi @elonmusk

Argentina is cheaper than Twitter. Buy us please! pic.twitter.com/F3CDgxRKQs — Mariana 🪖 🇺🇦 🤍❤🤍 (@MamuJam) April 25, 2022

「幹得好馬斯克，下一個來買阿根廷！！我們比Twitter便宜唷～」

「伊隆！你為何不買阿根廷？我們有很多的天然資源和鋰可以給你的電動車用！喔對了，我們欠IMF大概440億美元，你還清我們就是你的了。」

Elon!! There’s a better deal! Why don’t you buy Argentina 🇦🇷?? It’s a poor African country in south America but with a lot of resources and lithium! For electric cars!! We own 44billion to IMF. You can pay our debt and we’ll yours! — Franco Rositano (@RositanoFrank) April 15, 2022

也有球隊趁機推銷自己說，「我們有阿根廷最好的體育場—可以容納42069名觀眾，我們贏了7個南美自由盃和18個國際盃。好球隊，不買嗎？」

The best stadium in Argentina with a capacity for 42069 attendees#Independiente is the top winning football (i.e. soccer) in America with 7 #Libertadores and 18 International Cups.



42069 is a magic number. Would you buy it @elonmusk ? pic.twitter.com/4U2OX0NyRV — 🇦🇹Peña Independiente de Madrid🇦🇹 (@PeaIndependien1) April 22, 2022

但多數的人還是鼓譟馬斯克「收購」阿根廷。有網友甚至說，「如果馬斯克買下阿根廷，我要搬過去！」

If twitter buys Elon Musk I’m moving to Argentina https://t.co/7m7v8CRkUp — Jimbo (@mewbat79) April 26, 2022

馬斯克花了440億美元買下Twitter，這價錢逼近阿根廷欠國際貨幣基金組織（IMF）的450億美元。

2018年，阿根廷前總統馬克里（Mauricio Macri）任內向IMF貸款 570億美元， 阿根廷已收到其中450億美元。不過許多民眾懷疑這些錢是給前政府拿去選舉用的（雖然後來他們輸了選舉），並沒有用在民生上。阿根廷前總統馬克里曾承認，與IMF借的鉅款能讓阿根廷政府不至違約，或能有助他續任總統。

也難怪阿根廷網友捶心肝痛哭說，「馬斯克買Twitter的錢和馬克里和IMF借來選舉的錢一樣多...我們本來可以買下Twitter的！！」

La misma guita que Elon Musk usó para comprar Twitter es la que Macri le pidió al FMI para despilfarrar, podriamos haber comprado twitter! pic.twitter.com/bb42drFL8t — Donny No🇦🇷📈 (@turbonifo) April 25, 2022

「伊隆．馬斯克花了440億美元買下Twitter。馬克里把它們花在一場輸掉的輸掉的選舉中。」

Elon Musk se compró Twitter con 44 mil millones de dólares. Macri se los gastó en una campaña para perder en primera vuelta. pic.twitter.com/iOD0sUwy7U — El tanke (@dariomaceiras1) April 25, 2022

也有人嘲笑阿根廷前經濟部長Axel Kicillof，替他添加旁白說「（馬斯克花440億鎂買Twitter？）哈哈你可以免費下載啊。」

不只社群媒體，阿根廷報紙《十二頁》（pagina12）也在報導馬斯克收購Twitter時，諷刺的下標 —「伊隆． 馬斯克買下Twitter：他將付比阿根廷欠IMF還少的錢」。

阿根廷政府今年3月與IMF達成 債務協議，阿根廷將獲得額外4年的還債寬限期，得以延遲到2026年再開始償還債務，但應在2034年之前還完。

阿根廷是世界上通貨膨脹最嚴重的國家之一。在俄羅斯入侵烏克蘭後，戰爭對全球能源和食品價格的衝擊下，阿根廷今年3月的消費者物價指數上漲了6.7%，比去年同期漲55.1%，飆升速度創下20年來的月度新高。專家預測到今（2022）年底，年度物價漲幅預測將提高到60%以上，阿根廷政府將 在今年5月與IMF重新審視協議內容，因為協議中預估阿根廷今年通膨目標（控制在38%至48%之間）恐怕無法達到。

另一方面當地貨幣披索（peso）嚴重貶值，雖然政府官方匯率是1：100（美元：披索），但黑市的價格已經飆升到1：208，政府一方面努力控制外匯，但民眾普遍沒有安全感，找到機會無不趕快把披索換成美金藏在自己家裡，或者投入加密貨幣的市場（當地加密貨幣的普及，連布宜諾斯艾利斯政府都考慮開放民眾用加密貨幣納稅）。

阿根廷是不是能順利還債前景堪憂，也難怪當阿根廷鄉民看到馬斯克大手筆的買下Twitter，成交金額直逼阿根廷欠IMF的外債，乾脆在網路上認新總統。

Why don’t you buy Argentina’s debt with IMF and become the president? — Juampi.eth (@HooCrypto) April 14, 2022

另一方面，外界也期待馬斯克買下Twitter後，將會改變該平台的言論自由和內容審查。馬斯克昨日在一份聲明中說，「 言論自由是民主政治正常運作的基石，Twitter就是一座數位言論廣場，對人類前途攸關重大的事情可在這裡討論。」

阿根廷一間書店也不忘拿右派報紙《號角報》（ Clarín ）開玩笑說，「馬斯克買下Twitter後，這是明天的《號角報》頭版」：

Elon Musk compra Twitter | Filtran la tapa de Clarín de mañana pic.twitter.com/X9hMHZupfk — Revista Barcelona (@revisbarcelona) April 25, 2022

《號角報》 以批評阿根廷政治人物克里斯蒂娜．費南德茲（Cristina Fernandez，曾任兩屆阿根廷總統、現任阿根廷副總統）聞名，這個貼文笑說不管馬斯克有沒有買Twitter，這家報紙都會毫無節制的攻擊克里斯蒂娜。

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核稿編輯：吳象元