《讓腦袋大躍進的史丹佛超級筆記術》：溝通的成敗關鍵是什麼？讓你的簡報產生推力的三個必要條件

文：柏野尊德

讓人聽懂的簡報三要素

我在序章說過，左腦與右腦相輔相成。這一點在溝通上也非常重要。因為，儘管你可以採取只跟對方左腦對話或只跟右腦對話的溝通方式，但盡可能還是使用能刺激兩個半腦球的溝通方式比較好。

也就是說，如果你能在刺激聽者情感的溝通方式中，加入一點邏輯性，就能更令聽者印象深刻。

然而，實際上簡報光靠這兩點是不夠的。因為說話者本身是怎麼樣的人，也是決定成敗的關鍵。

因此，成功的簡報必須滿足下列三個條件。

左腦型的邏輯性「思維」 右腦型的感受性「情感」 說話者人格所產生的「信賴性」

下圖是根據古希臘哲學家亞里斯多德所說的「邏輯（logos）」、「情感（pathos）」及「人格（ethos）」所製作。我們當然要用左腦與右腦思考並進行簡報，但也必須讓聽者知道你是「值得信賴的人」。

而贏得對方信賴的關鍵，就是「引發對方的共感」。

在這一章節，我要介紹如何提升「共感力」，讓你的簡報獲得信任。

Photo Credit: 商周出版

共感思考法

有邏輯地轉達自己的想法固然重要，但表達清楚的簡報和不清楚的簡報之間，其實有一個很大的差別。這個差別就在於簡報能否引起他人共感，或者只是簡報者在自言自語。

「引發他人共感」之所以重要，是因為這樣才能透過溝通觸及聽眾的深入需求。

Photo Credit: 商周出版

相較於讓聽眾覺得「講者說的話根本不能信」，當他們感覺「講者知道我要什麼」的時候，就更容易接受你的意見。

亞當．史密斯（Adam Smith）將共感定義為「想像自己處在同樣困境時的情感」。

這是指透過理解他人的煩惱，並陪伴他人度過煩惱衍生出來的不安和痛苦，產生真正的共感。

「共感」思維相當重要，因此為了加深你對共感的理解，我想要來比較幾個與共感類似的用語。

與共感類似的情感是「同情」。同情與共感的差別在於「主動性」。

以英文來講，同情是sympathize 、共感是empathize 。「-pathize 」的意思是情感，個別單字字首的sym是指「同步」，em則是「設身處地」。

例如，假設你朋友掉了錢包。若你也掉過錢包，就會知道「錢包掉了很麻煩。

我最近也剛掉一個。有很多證件要處理，例如幫金融卡和信用卡辦停卡等等，非常麻煩」。

這種心情就是「同情」，也就是基於自己的經驗和想法，推測對方的心情。換句話說，就是「同化自己的經驗和對方的經驗」。

而共感則非根據自己的經驗，而是站在對方的立場理解他的痛苦。

就算你沒掉過錢包，是否也能感受到「他一定很懊惱。那個錢包好像是對他很重要的人送他的。真是很令人捨不得」，也就是「用對方的角度，同理他的經驗和狀況」。

「同情」是無法對自己沒發生過的事產生任何感受。只能被動地比較自己以往的經驗、狀況與對方的狀況。

而「共感」是主動思考對方的狀況和立場，想積極了解對方感受的態度。

與他人溝通時，不能片面把自己的經驗套用在對方身上，應該從理解對方的感受開始。也就是「是否能做到設身處地」。

為什麼共感很重要？

透過共感，我們可以理解對方如何看待事物以及對事物的感受。每個人的感受都不一樣，最有名的就是「半杯水」的例子，有些人看到杯子裡的水，會認為「還有」半杯水，有些人則會覺得「只剩下」半杯水。這沒有對錯問題，單純是每個人感受不同罷了。

若你跟認為「還有」半杯水的人說「如果水再多一點更好」，他們恐怕無法理解。

反之，若你對認為「只剩下」半杯水的人說「有這些水就夠喝了」，他們只會覺得「你在說什麼啊」。共感能力也能讓我們確認是否在不自覺中，強迫別人接受自己的感覺和想法。

共感之所以重要，是因為藉由理解對方的興趣和關心的事物，就能用對方比較好理解的方法進行溝通。

想要產生共感，須具備下列四項要素。包括二項外部要素和二項內部要素。

外部要素包括 ①發言和②行為。

對方平時喜歡聊什麼？經常做什麼？透過觀察即可找出這些要素。

內部要素包括③心情（情感）和④思考（邏輯）。

「他在什麼樣的心情下說出這些話？」、「什麼想法讓他做出那樣的行為？」，站在對方的立場體會看看。

有時會別人也會出現言行不一致或感受與想法產生衝突的狀況。展現人性，與別人這種不合邏輯的一面產生共感非常重要。

與他人溝通時，最重要的不是你的想法，而是了解對方平時有什麼興趣、煩惱、希望達到的理想狀態是怎麼樣等，理解他們目前狀況與期望差了多少。

當然，有人會說「哪有什麼理想......」。但是，身為人類的我們，多少還是會懷抱著如果現實「能變成這樣該有多好」的想法。與他人溝通時最重要的，就是站在對方的立場和角度，去理解對方所面臨的現實與理想的差距，並且告訴他你接下來要說的事，能夠如何幫他縮短現實與理想的距離。

以上是進行簡報時應有的心態。接下來我要介紹的是簡報應有的具體的要素。

溝通的成敗關鍵是什麼？

從大略來講，簡報算溝通的一部分。我想在這裡介紹溝通的基本理論，讓大家能了解大致上的溝通結構。

「想加強溝通能力」、「溝通不良」等，我們經常在日常生活中使用溝通這個字。

那麼，溝通的成功標準是什麼？什麼樣的狀態算溝通成功，什麼樣的狀態又算溝通失敗？

少了明確的成功標準，就不知道該加強哪項技能。簡報是溝通的一種，所以也是如此。我們必須先掌握溝通的規則。

這裡所說的「規則」類似運動比賽規則。