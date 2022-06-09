「死而復生」的五股箱屍案（中）：林小美驚奇「復活」，真正的死者究竟是誰？
我們想讓你知道的是
案件退到原點。到底被害人真實的身分是誰？誰又是殺害她的兇手？這樁命案到底隱藏了什麼故事呢？
文：香楠
這個扭轉案情的線索，是一張攝於江子翠大同水上樂園9月29日的照片。 照片中有一名穿著洋裝，嬌俏可愛的女子，這個驚天線索披露時，報紙一旁粗體字標題寫著〈她是「林小美」？〉——一個在22日已經死去多時的人，要怎麼於29日與友人相偕出遊，留下帶有日期的相片呢？
照片中真的是林小美本人嗎？照片上的戳印日期是否經過加工？倘若這是真的，警方之前宣稱的破案，豈非徹頭徹尾的謊言。而收到照片迅速刊登的報社，竟然比警方還要更早掌握關鍵線索，是否也說明警方的公信力甚至不如媒體？ 就在「箱屍案莫非大劈棺，被害人真的復活了」的譁然輿論中，刑事局探員終於在台中找到了活生生的林小美。
死者復活揭穿冤獄
本名楊麗珠的「林小美」早就聽聞了這個案件，卻由於與楊清炳分手時鬧得不愉快，才任性地不願直接出面還對方清白，想讓楊清炳多吃點苦頭。事件調查期間，她一直都在外逍遙，享受不被糾纏的自由呢。如此行徑，差點害死了百口莫辯的楊清炳與無辜的蕭姓少年。
「死而復生」的被害人，加上無中生有的殺人犯，自然證實了海市蜃樓般的真相背後有著近乎屈打成招的辦案手法。這讓急於立功的台北縣警局蒙羞，破案的榮耀有多燦爛，被拆穿的恥辱就有多難堪，尤其還扯出警方不當取得口供的醜聞，更使專案小組成員吃上官司。
案件退到原點。到底被害人真實的身分是誰？誰又是殺害她的兇手？這樁命案到底隱藏了什麼故事呢？ 這回警方每一個行動都在媒體的鎂光燈下被檢視，自然不敢馬虎辦案了。他們張貼啟事、放送廣播、利用消防車巡迴展示死者遺物，甚至還印製了彩色的傳單，但仍毫無所穫。
一籌莫展的他們，靈機一動，竟想到反過來利用媒體的方法。在只有公營三家電視台的年代，華視每週四晚間9點都會播出名為《法網》的紀實節目，節目中將以口述佐以圖片，娓娓道來當時的重大案件，最後再以「法網恢恢，疏而不漏」作為警世之語，吸引了不少觀眾。
由於當時節目分級還未發達，《法網》中甚至還會使用完全不打馬賽克、腫脹甚至腐爛不全的屍體照片。辦案人員黔驢技窮之下，決定在《法網》節目上公開五股箱屍案相關的證物與屍體照片，請求民眾提供線索，更希望能有家屬來尋，以驗證死者身分。
透過螢光幕找真相
「五股鄉發現一皮箱中有無名女屍，身高160公分，年約26歲，頭上有外傷……」類似的陳述與恐怖悽慘的照片，每週定時出現在家家戶戶的電視中。那口皮箱與死者腐毀的面容，成為當時瞥見電視的孩童們難以忘懷的噩夢，經歷過那個年代的人，或許在40多年後的現在還能回想起來吧？
無論如何，自消息公開後果然引起民眾的重視，前前後後有超過200人次的家屬前來認屍，烏龍事件層出不窮，承辦人員自然疲於奔命。有些家屬連箱屍案死者是男是女都沒弄清就匆匆趕來，在痛哭、昏厥又甦醒之後，才發現性別不對；而有些家屬則太富想像力，陳述了一長串自己親人死前的悲慘遭遇，卻牛頭不對馬嘴，根本不是警方要尋找的對象。
案發近五個月，線索通報的呼籲已經播出數週，辦案人員歷經了無數的的挫折和失望後，案情終於有了突破性的進展。民國66年農曆年前，《法網》節目不知為何，忽然想到可改以台語傳遞這則無名女屍的消息。或許正是語言的轉換，或許是機緣巧合，這則報導被一位家住宜蘭的婦人聽見了。
她想起已經很久沒有見到自己的女兒林菊，她孝順的女兒啊，怎麼連要過年了都沒有跟家裡聯繫呢。雖然難以熟視彩色電視中的被害屍體照，但內心不安的林媽媽卻隱約感到這位死者與她女兒十分相像。 憑著直覺，懷著悲傷，她來到了警局。
死者的真實身分
經歷各種錯誤，心力憔悴的辦案人員變得謹慎許多。 他們請林媽媽收集女兒家中的指紋與毛髮進行比對，並且邀請權威的法醫葉昭渠博士與法醫楊日松博士兩位會同驗屍。由於被害人被發現時已經死亡多時，無法直接抽取血液、當初只依靠皮膚與毛髮判定可能為O型——現在法醫葉昭渠終於引進最新檢測儀器，利用內臟與骨骼證實了正是與林菊相符的O型。
除此之外，比對死者毛髮、僅有的兩枚完整指紋、從宜蘭送到的牙醫紀錄，以及於婦產科墮胎三次的手術證明，在在都加深了林媽媽內心的沉痛，死者果然就是失蹤已久的林菊。這位悲慟的母親終於可以喊一聲：「阿菊，是阿母啊，咱來轉去喔。」
在眾人悲嘆的同時，真相仍舊未明。究竟年方29的林菊為何而死？真正的凶手又躲藏在什麼地方呢？兇案發生至此已接近半年，許多線索都已經冷了，辦案人員只能先從人際網絡開始著手。
根據調查，林菊曾是台北市新嘉坡舞廳的伴舞女郎，也多次前往日本出差，與死者週邊的證物所描繪的人物特徵相符。她在9月初回到宜蘭，經由叔叔介紹與一位名叫吳朝光的青年相親。
9月11日，兩人相偕回到林菊在台北與姊姊、姊夫同住的公寓，感情逐漸加溫。在13日吳朝光返回宜蘭後，連兩日長途熱線，更是有論及婚嫁的趨勢。 然而，到了9月16日，吳朝光就再也聯繫不到林菊了。
究竟是誰殺了林菊？
頭號嫌疑犯是誰呢？看來不是這位痴痴守在電話另一端的男友。就在辦案人員還毫無頭緒的時候，另一位與林菊關係匪淺的男性主動走進了警局。他是曾與林菊同居多年的男友——高先生，林菊曾因男方移情別戀，吵得一哭二鬧三上吊，但兩人終究還是分手了。
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GARAOTUS首席策略長張祐誠：扭轉高速運算（High-Performance Computing, HPC）基因，讓「算力」成為產業轉型的新能源
我們想讓你知道的是
高速運算是數位轉型的最重要能源，未來所有的數據都會轉化成企業營運的決策判定，企業既然有高速運算需求，為何不能成為一種產業與商業模式？最主要的原因，就是思維。「高速運算絕對能幫助台灣走出半導體、生技以外的第三條路。」
HPC（high-performance computing）指的是高效能運算。對一般人而言，只是科技發展的專有名詞，對GARAOTUS首席策略長張祐誠博士來說，HPC卻像無限寶石手套，只要一個串連彈指，就可能為台灣打造另一座護國神山。
當理解他的思維，就知道這不是空談。張祐誠博士早期在牛津大學研讀的是醫學工程，從求學階段，產業發展與數據運用就整合在一個腦袋。他很早就意識到，產業升級不能自己做自己的，沒有數據與運算力，產業絕對無法前進。
高速運算技術，協助各產業加速轉型
從傳統生產流程、電腦跑圖、3D列印、虛擬世界物件運作、人臉辨識、自動駕駛、元宇宙系統等，若沒有具備「超級運算力」HPC元素，所有的科技發展都可能只是紙上談兵。
張祐誠博士畢業於英國牛津大學，早期在工研院、資策會和台灣大型教學醫院從事生醫資訊的相關研究，主持過多項大型跨國研發專案，並擔任政府多個部會的專家委員；之後選擇進入產業端服務，不僅在全球前百大科技製造業擔任要角，也在國際投資機構擔任專家顧問，在產、官、學、研各領域均累積了豐厚經歷。
他認為，台灣的半導體、電子及生醫科技領域，在國際上交出了傲人的成績單；然而，台灣長年在各行各業所累積的豐富數據資料，卻由於沒有具規模的國際軟體廠商能夠落地運用，以致現階段這些數據尚未能轉化為真正的產業價值，非常可惜。因此，如何讓GARAOTUS扮演帶動產業數位轉型的角色，透過深厚的HPC技術功底延展出更多的產業應用，將是他帶領GARAOTUS的重點。
思維改變加上產官學研高度整合，將成為邁向國際的碁石
資策會曾提出高速運算是台灣半導體未來成長的主要驅動力，他更進一步解釋，各產業不論是國際或是中小企業，都必須透過數據科技才能帶來更大的成長。
張祐誠博士認為，高速運算是數位轉型的最重要能源，未來所有的數據都會轉化成企業營運的決策判定，企業既然有高速運算需求，為何不能成為一種產業與商業模式？最主要的原因，就是思維。「高速運算絕對能幫助台灣走出半導體、生技以外的第三條路。」
他說明：政府及產業在提升產業發展同時，需更關注「商業模式」的重要性。「就像水車系統，當有水（經費）注入就可以轉動，但不能沒有水就停擺。」他在這幾年帶新創團隊的經驗中，不斷灌輸團隊這樣的思維，如果沒有源頭，就要自己創造電力。
高速運算技術力就是這樣的「電力」，也就是所有產業轉動起來的關鍵。「從IT（資訊科技）到DT（數據科技），不論各行業、商業行為、生活模式都與這股浪潮息息相關。」他點出，理解這股浪潮的人，就知道透過數據科技的搜集與分析運算，才是改善商業模式與生活的最關鍵動力。
從IT到DT，關鍵在於「運算力能無痛交付到終端使用者手上」
早期高速運算考量的是硬體、軟體如何達到最佳效能以及平行化，但這些技術發展已純熟，「若要繼續往終端使用者推進，就必須要把運算力無痛交付到使用者。」
就技術發展進程來說，高速運算已推進到使各產業在不同工作流程中都能夠運作順暢的容器法（Container）、容器編排（Container Orchestration）。張祐誠博士指出，這仍不是企業產業升級或改善流程的最佳解決方案。目前產業升級面臨的最大問題，就是如何在軟硬體架構健全下，在應用層的服務能夠為各領域產業，所需的應用做客製化的發展。高速運算存在的重要價值，應該是要把運算力技術與終端使用者需求做連結。
以醫療影像AI判讀來說，如果醫生希望分析病人的病理圖像資料來優化醫療方向，以目前實務上的狀況來說，必須先要有一個完整的資訊團隊來處理高速運算所需的軟硬體問題，但並不是每位醫生都能有這樣的團隊支援，也就是說HPC的運算力並沒有真正傳遞到想要使用的人手上。「高速運算技術的應用若無法運用到終端使用者身上，改善醫療品質、數位轉型這些狀況會較難達成。」
高速運算技術也必須與時俱進。張祐誠博士說明，以AI運用來說，純數字的運算相當簡單，但隨需求演進，現在不僅有更多圖像，還有「聯邦式學習」（Federated Learning)）的趨勢演變。
舉例來說，以前若需集結多家醫療院所資料，必須由各別院將資料繳出，上傳到「中心」運算。但醫療領域的影像判讀需求越來越大，如果以傳統方式讓大量的影像直接上傳到所謂的中心電腦，經常會因為網路頻寬問題而造成上傳失敗。
未來HPC的發展會走向去中心化，由許多中型的HPC在local端形成的協作運算網路取代中心化的超大型HPC，協助local端蒐整自有資料做成模型，再去上傳到中心做整合，以醫院的例子就是把自身院所的數據拋到內部伺服器運算，當做出屬於自己院所的數據小模型，之後再上傳公有雲端成為一個大的模組。而金融領域的區塊鏈也是這樣的概念，虛擬貨幣是運用多個中型運算的核心做為節點，再依各節點的協作形成驗證共識，以張祐誠博士的觀察「未來在各產業中，所謂的『去中心化』發展會越來越明顯。」
帶領全球HPC技術領先團隊，準備扭轉台灣產業
而GARAOTUS這個2021年獲頒亞洲企業組織的IIA國際創新獎、也是首家以HPC技術獲得肯定的企業，身為首席策略長的張祐誠博士，要如何帶領團隊？
靠著深厚的AI雲端服務和HPC專業技術，GARAOTUS不論是在硬體技術與軟體服務均游刃有餘，前幾年在基因醫療領域，新的次世代定序標準製程，讓基因醫療能更快驗證預測結果，香港中文大學的生命科學發展領域也導入研究；此外，2020年更打進印度地區，為全球首屈一指的大型醫療實驗室，提供重大疾病的解決方案。除了在醫療領域以外，GARAOTUS的解決方案也在大氣模型預測以及及災害防治等方面，都有著顯著發展。
GARAOTUS在發展之初，就已經打破傳統思維，注入HPC as a Service的概念，已經創新的模式，除此之外，身為首席戰略官，張祐誠博士將帶領GARAOTUS前進的重要任務之一，即是主動連結客戶（夥伴）的需求，並共同建置生態系統。
因此，GARAOTUS接下來的重點發展是與七大產業別共同協作，除了原來的醫療基因領域，還包括環境（石油探勘、氣候）、傳統製造商、半導體、能源、金融、零售。張祐誠博士解釋，GARAOTUS會以既有的IaaS、PaaS硬體與軟體服務基礎，向上發展SaaS層來銜接各產業領域，提供各領域專業模組解決方案。
連結七大產業領域，打造全新商業模式
身為引領產業潮流的先驅，GARAOTUS希望提供企業長期解決方案，不只是在技術面，更希望提供各產業別的工作流程解決方案，並以co-develop方式創造出生態系統。
「GARAOTUS未來也會成為一個平台角色，提供不同的解決方案模組，平台會開放與合作夥伴共同擁有。」這七大領域合作對象都是戰略夥伴，一起共享商業模式。「透過GARAOTUS既有的運算力基礎，在與這些領域的整合當中找出生態系統的商業模式，就能協助產業的真正轉型。」就像水車系統一般，找到模式就能夠自動運轉。
張祐誠博士認為，數位轉型是一個持續性的過程，最初HPC是研究單位的小眾在使用；但當DT時代來臨，運算力已經躍升為重要指標。HPC不侷限於學術單位研究，而是深入至各行各業在思考商業模式上，同時必須落實到對終端使用者才有意義。
「這股浪潮才正興起，未來十幾年絕對還有很大的市場發展空間。」在創新團隊首要具備平台思維與國際觀，未來會持續網羅各產業領域專家，技術面持續深化在SaaS在前端以較彈性的架構來銜接各產業端需求的夥伴，期許成為客戶拓展亞太地區市場的最佳後盾。
張祐誠博士強調，未來的世界充滿智慧、運算；產業要轉型升級，已無法埋頭自己做自己的。他期望HPC在未來的發展不是封閉式，而以平台概念共享讓產業、企業都能有效運用資源；在技術面上能夠簡化像瀏覽網頁一樣簡單，不用IT人員也能快速處理。
「在這個被數位空間包圍的生活，運算力是最重要的『能源』。張祐誠博士期望產業在升級發展的同時，都能夠找到最好的方式將運算力發揮到百分之百。」相信這不僅帶動企業發展，也是讓台灣邁向具備國際競爭力的重要發展方向。
本文章內容由「GARAOTUS」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。