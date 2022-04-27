2022/04/27,
拉美

「浪費的時間已經夠多了！」布宜諾斯艾利斯市將接受民眾用加密貨幣繳稅

「浪費的時間已經夠多了！」布宜諾斯艾利斯市將接受民眾用加密貨幣繳稅
一名行人經過位於布宜諾斯艾利斯市的中央銀行。Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

布宜諾斯艾利斯市的新政策，是繼巴西里約熱內盧市以來，南美最新一個開放以加密貨幣支付稅款的城市。

阿根廷首都布宜諾斯艾利斯市週一（25日）提出數位計劃「布宜諾斯艾利斯＋」，發布了12項全新措施，包括將允許市民利用加密貨幣繳稅，另外新人也能透過線上登記結婚、免跑民政局一趟，市政府表示「浪費的時間已經夠多了」，號稱將透過科技簡化公民、企業與政府部門的聯繫方式。

布宜諾斯艾利斯納稅人口介於200-300萬之間。布宜諾斯艾利斯市長拉雷塔（Horacio Rodriguez Larreta）表示，布宜諾斯艾利斯未來將多一種支付方式，可以用加密貨幣來繳稅。不過布宜諾斯艾利斯市政府不會直接從市民那方收取加密貨幣，市府的帳戶也不會有加密貨幣，而是透過與加密貨幣公司合作，將加密貨幣轉換成當地貨幣披索（peso）。

布宜諾斯艾利斯創新和數位轉型部長Diego Fernández表示，這項服務將在未來幾個月內推出，當地的加密貨幣交易所SatoshiTango、Buenbit、Ripio和Belo以及總部位於墨西哥的Bitso將參與其中。

加密貨幣公司Bitso的發言人Julian Colombo表示，將盡快推出新的支付方式，保證可以在今年實施。他舉例說，市民可以透過Bitso的電子錢包發送加密貨幣，布宜諾斯艾利斯政府則會收到對等金額的披索。他強調，加密貨幣的額外價值是用戶可以在他們的虛擬錢包中擁有不同類型的加密貨幣，使他們能保護自己免受通貨膨脹、貨幣貶值。

這項政策也讓布宜諾斯艾利斯成為繼巴西里約熱內盧市之後，南美最近一個開放以加密貨幣支付稅款的城市。里約熱內盧市在今年3月宣布，將於2023年開始接受加密貨幣支付與城市房地產相關的稅款，市政府會聘請專門將加密資產轉換為巴西法幣（雷亞爾）的公司，確保能收到100%的貨幣金額。

阿根廷是全球第10大使用加密貨幣的國家，在這個年度通貨膨漲超過50%（今年預測會突破60%）的國家，民眾正用各式各樣的方式保護自己的資產。阿根廷號稱是全世界最愛美金的國家，民眾一拿到薪水，就立刻會將披索換成美金存在家裡，避免披索貶值。他們另一項新選擇，就是加密貨幣。

阿根廷政府目前對加密貨幣沒有具體的政策規定，限制比較寬鬆。有越來越多科技公司透過加密貨幣支付員工薪水，無論是所謂的穩定幣如USTD、USDC，或者比特幣、以太幣

除了同意採用加密貨幣繳稅以外，布宜諾斯艾利斯市也將開放民眾舉行線上婚禮，新人不用特別跑去民政局，可以透過線上預約法官在線證婚、透過網路上傳相關文件，新人和證婚人也能透過生物辨識系統認證身份。

「浪費的時間已經夠多了，我們必須把時間還給人民、企業，讓他們可以用來工作、承擔任務、去發展、去創造工作機會。」布宜諾斯艾利斯市長拉雷塔表示，在COVID-19疫情期間，公民身份發生了變化，因此國家也必須做出改變，為了實現這一目標，市政府矢言將「明智地使用科技」。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網成員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入成員！

核稿編輯：吳象元


猜你喜歡

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。