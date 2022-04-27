「浪費的時間已經夠多了！」布宜諾斯艾利斯市將接受民眾用加密貨幣繳稅

阿根廷首都布宜諾斯艾利斯市週一（25日）提出數位計劃「布宜諾斯艾利斯＋」，發布了12項全新措施， 包括 將允許市民利用加密貨幣繳稅，另外新人也能透過線上登記結婚、免跑民政局一趟，市政府表示「浪費的時間已經夠多了」，號稱將透過科技簡化公民、企業與政府部門的 聯繫方式。

布宜諾斯艾利斯納稅人口介於200-300萬之間。 布宜諾斯艾利斯市長 拉雷塔（Horacio Rodriguez Larreta）表示 ，布宜諾斯艾利斯未來將多一種支付方式， 可以用加密貨幣來繳稅。不過 布宜諾斯艾利斯市政府不會直接從市民那方收取加密貨幣， 市府的帳戶也不會有加密貨幣，而是 透過與加密貨幣公司合作，將加密貨幣轉換成當地貨幣披索（peso）。

布宜諾斯艾利斯 創新和數位轉型部長Diego Fernández表示，這項服務將在未來幾個月內推出，當地的加密貨幣交易所SatoshiTango、Buenbit、Ripio和Belo以及總部位於墨西哥的Bitso將參與其中。

加密貨幣公司Bitso的發言人Julian Colombo表示，將盡快推出新的支付方式，保證可以在今年實施。他舉例說，市民可以透過Bitso的電子錢包發送加密貨幣，布宜諾斯艾利斯政府則會收到對等金額的披索。他強調，加密貨幣的額外價值是用戶可以在他們的虛擬錢包中擁有不同類型的加密貨幣，使他們能保護自己免受通貨膨脹、貨幣貶值。

這項政策也讓布宜諾斯艾利斯成為繼巴西里約熱內盧市之後，南美最近一個開放以加密貨幣支付稅款的城市。里約熱內盧市在今年3月宣布，將於2023年開始接受加密貨幣支付與城市房地產相關的稅款，市政府會聘請專門將加密資產轉換為巴西法幣（雷亞爾）的公司，確保能收到100%的貨幣金額。

JUST IN: Rio De Janeiro 🇧🇷 will accept #Bitcoin and #crypto for tax payments.https://t.co/f4V8YvGKy3 — The Moon (@TheMoonCarl) March 27, 2022

阿根廷是全球第10大使用加密貨幣的國家，在這個年度通貨膨漲超過50%（今年預測會突破60%）的國家，民眾正用各式各樣的方式保護自己的資產。阿根廷號稱是全世界最愛美金的國家，民眾一拿到薪水，就立刻會將披索換成美金存在家裡，避免披索貶值。他們另一項新選擇，就是加密貨幣。

阿根廷政府目前對加密貨幣沒有具體的政策規定，限制比較寬鬆。有越來越多科技公司透過加密貨幣支付員工薪水，無論是所謂的 穩定幣如USTD、USDC，或者比特幣、以太幣 。

除了同意採用加密貨幣繳稅以外，布宜諾斯艾利斯市也將開放民眾舉行線上婚禮，新人不用特別跑去民政局，可以透過線上預約法官在線證婚、透過網路上傳相關文件，新人和證婚人也能透過生物辨識系統認證身份。

Pagos con criptomonedas, casamientos virtuales y nuevos usos para Boti: las ideas del Gobierno porteño para la Ciudad https://t.co/FUwfBuD73z — minutouno (@minutounocom) April 26, 2022

「浪費的時間已經夠多了，我們必須把時間還給人民、企業，讓他們可以用來工作、承擔任務、去發展、去創造工作機會。」 布宜諾斯艾利斯市長 拉雷塔表示，在COVID-19疫情期間， 公民身份發生了變化， 因此國家也必須做出改變，為了實現這一目標，市政府矢言將「明智地使用科技」。

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核稿編輯：吳象元