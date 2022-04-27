2022/04/27,
國際

美國副總統賀錦麗確診COVID-19，無症狀已服用輝瑞口服藥，近期與總統拜登無接觸

美國副總統賀錦麗確診COVID-19，無症狀已服用輝瑞口服藥，近期與總統拜登無接觸
美國副總統賀錦麗（Photo Credit: Reuters / 達志影像）

我們想讓你知道的是

賀錦麗的新聞秘書表示，賀錦麗將於副總統官邸進行隔離並繼續手邊的工作，「由於兩人各自近期的外出行程時間表不同，副總統與總統及其夫人並沒有密切接觸。她將遵照CDC的指引及醫師的建議，並在檢測陰性之後回到白宮。」

疫情以來，美國華府已有多位官員確診COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎），包括司法部長賈蘭德（Merrick Garland）、商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）、國防部長奧斯汀（Lloyd Austin），及原訂來台訪問的眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）等人。如今染疫層級又再往上升：美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）也宣布確診。

《CNN》報導，才剛從加州回來的美國副總統賀錦麗，於昨（26）日經檢驗後確診COVID-19。

賀錦麗在推特上寫道：「我今天COVID-19檢驗陽性，沒有症狀，我將持續自我隔離並遵守美國疾病管制與預防中心（CDC）的規範，我很感激自己有接種疫苗及加強劑。」

賀錦麗的新聞秘書艾倫（Kirsten Allen）表示，賀錦麗將於副總統官邸進行隔離並繼續手邊的工作，「由於兩人各自近期的外出行程時間表不同，副總統與總統及其夫人並沒有密切接觸。她將遵照CDC的指引及醫師的建議，並在檢測陰性之後回到白宮。」

白宮表示，美國總統拜登（Joe Biden）已在昨日下午與賀錦麗進行通話，「總統希望副總統在隔離時，確保她手邊擁有需要的一切資源。」

根據白宮發言人珍．莎琪（Jen Psaki）表示，拜登最近一次採檢是在25日，當時結果為陰性。

《全國公共廣播電台》報導，在確診前，賀錦麗已施打過三劑莫德納（Moderna）疫苗。賀錦麗的辦公室表示，她目前有在服用輝瑞的Paxlovid口服藥物。根據過往研究，Paxlovid抗病毒藥物能降低COVID-19患者90％的住院風險。

自疫情開始以來，美國最高層級官員染疫者為在2020年確診的前任總統川普（Donald Trump），政權替換後，賀錦麗目前是拜登政府染疫者當中，層級最高的官員。

賀錦麗的確診對其短期內的政治任務確實產生一個插曲，參議院正為至少一個原定於26日的提名表決重新安排時程，因為少了賀錦麗恐怕無法打破50：50的僵局。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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