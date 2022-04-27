摩爾多瓦親俄分離地區「德涅斯特河沿岸」，為何在普亭「新俄羅斯」願景中深具戰略價值？

文：張瑞邦（Tucker Chang）

烏克蘭鄰國摩爾多瓦（Moldova）親俄分離地區「德涅斯特河沿岸」（Transnistria），於今（2022）年4月25日表示，位於其首府提拉斯浦（Tiraspol）的國家安全部辦公室，疑似遭到榴彈發射器（Grenade Launcher）擊中。

緊接著於4月26日，德涅斯特河沿岸內政部再次宣稱，該地區境內城市格里戈里奧波爾（Grigoriopol） 的馬亞克村（Mayak），於半小時內連續發生2起爆炸事件，造成部分蘇聯時代的無線電塔損毀，所幸初步調查並無人員傷亡。

對此，摩爾多瓦總統桑杜（Maia Sandu）隨即召開全國最高安全委員會緊急會議。卡達《半島電視台》（Aljazeera）則轉述摩爾多瓦外交部表示，提拉斯浦爆炸案其實是俄羅斯故意製造的事件，目的是要以「德涅斯特河沿岸地區安全情勢趨於緊張」做為往後軍事威脅摩爾多瓦的藉口。

根據《美國公共電視網》（PBS）闡述，摩爾多瓦與部分前蘇聯加盟共和國一樣，在俄羅斯入侵烏克蘭後，對其國家安全處境的堪憂日益增長，尤其對摩爾多瓦而言，俄羅斯軍隊多年來持續在德涅斯特河沿岸活動，皆讓該國擔憂自身會成為與烏克蘭相似的處境。

德涅斯特河沿岸與俄羅斯有何淵源？

美國《國家公共廣播電台》（NPR）提到，蘇聯雖已於30年前解體，但俄羅斯當前仍對東歐部分國家和地區產生重大影響。摩爾多瓦的德涅斯特河沿岸地區自1990年代以來，便長時間駐紮約1500名俄羅斯兵力，《莫斯科時報》（The Moscow Times）則表示，莫斯科當局在德涅斯特河沿岸擁有一處軍事基地，並儲備了2萬噸彈藥。

當前的德涅斯特河沿岸情勢可追溯至1991年，該年8月下旬，摩爾多瓦宣告自蘇聯獨立，德涅斯特河沿岸親俄群眾，則以宣布「脫離摩爾多瓦」獨立做為回應，雙方隨即於1992年短暫爆發「德涅斯特河沿岸戰爭」（Transnistria War），雖然德涅斯特河沿岸最終在俄羅斯的協助下贏得勝利，並讓摩爾多瓦失去這塊由烏克蘭邊界延伸的狹長領土之實際控制權，但國際社會仍然將該「獨立共和國」視為摩爾多瓦的一部分。

美國權威雜誌《外交政策》（Foreign Policy）觀察，時至今日，莫斯科當局不僅向德涅斯特河沿岸提供各類補貼，甚至還向居住於該地區的人民發放俄羅斯護照。

對於摩爾多瓦長期以來的處境，該國前副總理弗倫切亞（Alexandru Flenchea）表示，摩爾多瓦當然不希望自己國家領地出現外國的軍隊，因此早在1994年，摩爾多瓦便在憲法中規定自身的國際角色為「永久中立」。

「成為中立國是對俄羅斯的一種『保障』，我們想讓俄羅斯知道：『你看！中立的摩爾多瓦不會加入北大西洋公約組織（NATO，以下簡稱北約），所以你們莫斯科當局就算撤軍德涅斯特河沿岸，也絕對是安全的。』」

「但正如所有人現在看到的，我們並沒有成功。」弗倫切亞如此說道。

為什麼俄羅斯相當重視德涅斯特河沿岸？

摩爾多瓦外交官安德烈・波波夫（Andrei Popov）在接受美國《國家公共廣播電台》專訪時表示，德涅斯特河沿岸對於莫斯科當局而言，深具戰略價值，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin，港譯「普京」）可以利用德涅斯特河沿岸牽制摩爾多瓦的親西方政府，因為克里姆林宮深知，摩爾多瓦當前非常依賴德涅斯特河沿岸及俄羅斯所供給的能源。

「我們大約有75％的電力來自德涅斯特河沿岸及俄羅斯的能源發電廠。由此可看出俄羅斯對摩爾多瓦有相當大的影響力。如果俄羅斯切斷德涅斯特河沿岸至摩爾多瓦的電力供給，將使摩國的處境更加艱難。」波波夫解釋道。

紐約《新聞週刊》（Newsweek）亦認為，即使連當前的俄羅斯政府也沒有承認德涅斯特河沿岸的獨立地位，但德涅斯特河沿岸可被克里姆林宮用來做為「阻斷摩爾多瓦與歐盟、北約加強合作」的利器，同時捍衛俄羅斯自身在東歐的利益。

俄羅斯與西方關係研究專家、漢彌爾頓學院客座助理教授李維拉（David Rivera）分析，當初俄羅斯以「保護生活於烏克蘭的俄羅斯裔和講俄語的民眾，免受基輔當局的文化及語言壓迫」為理由入侵烏克蘭，而該邏輯同樣也適用於德涅斯特河沿岸。

「俄羅斯可利用德涅斯特河沿岸，將入侵烏克蘭的劇本套用在摩爾多瓦，例如指責摩爾多瓦正在對德涅斯特河沿岸的人民進行『種族滅絕』，這時摩爾多瓦就會有被俄羅斯入侵的風險。」李維拉在接受《新聞週刊》訪談時強調。

軍事新聞網站《特別作戰報導》（SOFREP）及《法國24電視台》（France 24）則轉述俄羅斯中央軍區副指揮官米聶凱夫少將（Rustam Minnekaev）的言論稱：「俄羅斯計畫全面控制頓巴斯地區（Donbas）及烏克蘭南部，以利於通往摩爾多瓦的親俄分離地區德涅斯特河沿岸，那裡也存在講俄語的民眾被摩國壓迫的情形。」

《特別作戰報導》指出，現階段雖然不能肯定米聶凱夫少將的說法是否全然反映俄羅斯擴張的企圖，但該言論已與俄方入侵烏克蘭的部份理由相呼應，且德涅斯特河沿岸的確是當前進入摩爾多瓦的門戶。摩爾多瓦政府於4日22日，也立即召見駐該國的俄羅斯大使，表示對米聶凱夫少將的言論「深切關注」。