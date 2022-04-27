2022/04/27,
歐洲

烏克蘭示警俄羅斯「核恐怖主義」威脅上升，聯合國估今年烏難民可能上升至830萬人

烏克蘭示警俄羅斯「核恐怖主義」威脅上升，聯合國估今年烏難民可能上升至830萬人
聯合國秘書長古特瑞斯（左）與俄國外交部長拉夫羅夫（右）｜Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

烏克蘭國家核能發電公司警告說，俄羅斯的入侵會造成核災難。聯合國秘書長古特瑞斯訪莫斯科，呼籲迅速停火並結束烏克蘭戰爭。美國國防部長奧斯丁承諾傾全力幫助烏克蘭，支持「反擊俄羅斯的帝國侵略」。

文：德國之聲中文網（綜合報導）

根據烏克蘭國家核能發電公司（Energoatom）所發布的消息，俄羅斯軍隊的2枚巡航導彈週二（4月26日）一早低空飛過位於烏克蘭南部札波利沙市的核電站，該核電站同時也是歐洲最大的核電站。當地軍事管理局指出，俄羅斯的空襲擊中了札波利沙市的一棟商業建築，至少造成一人死亡。

烏克蘭國家核能發電公司指出，俄羅斯的核恐怖主義正在上升，威脅越來越大，在車諾比悲劇發生36年後，俄羅斯正將整個世界暴露在另一場核災難的危險中。

該公司的負責人柯亭（Petro Kotin）說：「導彈在低空被直接投向札波利沙核電站所在地，那裡有7個存有核原料的設施，風險極大。」柯亭強調，自3月4日以來佔領核電站的俄軍已在現場部署了重型設備和彈藥。俄羅斯於3月12日宣佈札波利沙核電站將成為俄羅斯國家原子能公司（Rosatom）的財產，並應按照其規範進行運作。

鄰國摩爾多瓦不平靜

位於烏克蘭南部邊境的摩爾多瓦最近瀰漫緊張氣氛，據俄羅斯非官方的國際文傳通訊社（Interfax）報導，兩座位於德涅斯特河沿岸衝突地區的無線電塔週二遭炸毀，這些無線電塔原用於傳輸俄羅斯的電台訊號。而且就在前一天，位於德涅斯特河沿岸提拉斯浦市（Tiraspol）的國家安全部才剛遭到炮擊。

兩起事件中沒有人員傷亡，摩爾多瓦總統桑杜（Maia Sandu）已就此緊急召開國安會議。

從摩爾多瓦共和國分離出來的德涅斯特河地區向來有俄羅斯士兵駐紮，基輔指責莫斯科挑起恐慌，稱俄軍可能試圖從那裡向黑海的敖德薩市方向攻擊烏克蘭；俄羅斯杜馬獨聯體委員會主席卡拉什尼科夫（Leonid Kalaschnikow）則稱，這樣的挑釁，目的是將俄羅斯捲入該地區的敵對行動。

古特瑞斯訪俄羅斯

聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）4月26日前往莫斯科拜訪，在與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）會晤時，古特瑞斯表示希望「盡一切可能」結束戰爭和人民的痛苦。古特瑞斯警告說，戰爭已經對糧食和能源價格產生了全球性影響。因此，有必要舉行對話並達成停火，以便尋找和平解決衝突的辦法，他預計還會與普亭（Vladimir Putin）談論關於烏克蘭戰爭的話題。

據聯合國估計，今（2022）年來自烏克蘭的難民人數可能上升至830萬。在2月24日俄烏戰爭剛開始時，聯合國曾預計總共有400萬難民。然而，根據聯合國難民署（UNHCR）截至4月26日的數據，已經有超過520萬烏克蘭人逃往國外。聯合國難民署估計，將需要18.5億美元來資助其和其夥伴組織的難民收容工作。

美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）4月26日在拉姆施泰因空軍基地參與防長會議時承諾，將「不惜一切代價」支持烏克蘭作戰。他說：「來自世界各地的國家團結一致，我們決心支持烏克蘭反擊俄羅斯的帝國侵略。」他也強調：「烏克蘭清楚地相信它能夠獲勝，這裡的每個人也是如此。」

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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