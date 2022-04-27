柯文哲宣布北市擴大「以篩代隔」適用對象，必要時將「軟性封城」

台北市市長柯文哲在疫情記者會上宣布擴大實施以篩代隔，並表示必要時將可能比照其他國家，不疫調、不匡列、不追蹤確診者，並實施軟性封城。

柯文哲：日確診千例是疫調極限，必要時將軟性封城

（中央社）本土疫情升溫，台北市昨（26）日新增1302例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土病例，市長柯文哲表示，日增千例就是疫調極限，未來若病人數量大到醫院處理困難時，就會實施軟性封城。

不過柯文哲也表示，他目前無法馬上給出軟性封城的條件，只能每天看數據並滾動式修正戰術。

台北市政府昨天下午舉行COVID-19防疫記者會，柯文哲表示，新增1302例本土病例，台北市12個行政區中已經有8個確診數破百，且7個社區篩檢站來篩檢的人開始變多，昨天將近5000人來篩檢，陽性率已經上升到7.4％，是不好的指標。

柯文哲說，根據每日新增確診數上升率推估，若什麼事都不做，台北市到了5月4日就會新增5000例個案、5月7日1萬例，且到了5000例個案，連做PCR都有困難了，將有很多黑數。

柯文哲指出，接下來要嚴肅思考一個題目，也許疫情嚴重、每日新增1萬例個案時，就要比照其他國家，不疫調、不匡列、不追蹤確診者，恐怕連安置都沒辦法，重症再送醫院。

柯文哲說，每日確診千例就是疫調極限，光是匡列就有技術上困難，因此必要時還是會軟性封城，降低人流活動，未來一週將是關鍵期。

媒體詢問實施軟性封城的條件，柯文哲表示，台北市有8家醫學中心，是全台醫療資源最豐富的，所以如果病人數量大到醫院處理有困難，就要踩煞車。

柯文哲說，他已經下令把醫院專責病房的床數從5％升到10％，並每天監看醫院量能，發現病房開始滿的時候就會踩煞車。他無法馬上給這個問題的答案，只能每天看數據並滾動式修正戰術。

北市擴大實施以篩代隔，防疫旅館、安養機構等5類人員納入

《自由時報》報導，柯文哲表示，確診人數持續上升，按過去疫調匡列模式將會「爆表」，將出現人已要解除隔離，卻還未收到居隔通知書情形，且快篩試劑如何送到被隔離者手中、如何確定該隔離者都被匡列，執行都會有困難，認為中央的3+4隔離作法「大概撐不了幾天」。

《中時新聞網》、《ETtoday新聞雲》報導，對此柯文哲宣布，台北市即日起第一（醫護人員）、二（中央及地方政府防疫人員）、三（高接觸風險第一線工作人員）、五（機構及社福照顧系統之人員及其受照顧者與洗腎患者）、七類（維持國家安全及社會機能正常運作者）人全部適用以篩代隔，只要人員打滿3劑疫苗，前3天不用居家隔離，但每天都要快篩。

《聯合新聞網》報導，對於北市將擴大以篩代隔適用對樣，陳時中表示，先前有公布過，請主管單位提出需要的對象群，因此只要向指揮中心報備就可以採取以篩代隔。至於快篩試劑有些地方購買困難，也請把地方政府把需求和使用計畫報上來，指揮中心都會全力支持。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：羅元祺