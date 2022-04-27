外交部基層：台灣援烏熱過頭？退休大使不應成為失敗主義的傳教士

文：莫子傑、余承嶺（化名，外交部基層人員）

「大使」這個稱呼，應該是外交從業人員可以獲得的最高職銜之一，這象徵著他們對外交局勢有著過人的分析能力，有著過人的交際手腕，並且長年對國家忠貞奉獻，最終才能在駐在國成為我國的最高代表，向外國傳達台灣的政策及觀點，進而去說服並深入與其他國家交往。

但是在台灣，我們看到部分退休大使的投書文章，或是在政論節目上發表的議論，都讓人懷疑這些曾經受人尊敬的外交前輩，為什麼在退休後就成為失敗主義的傳教士，觀點只能透過抱持特定立場的媒體來發送，甚至被中國媒體拿來引用，變相成為打擊台灣民意及外交成果的樣板人士。

退休大使發言，儼然成為中國的在地協力者

以最多產的退休大使徐勉生為例，徐大使對於俄烏戰爭的看法跟中國的宣傳論述如出一轍，已近乎等同中國的在地協力者，例如在今年2月17日，徐大使投書媒體，認為「普京當然知道開戰必須付出代價，但是國家榮耀，尤其是國家安全無法妥協退讓」，似乎在暗示俄羅斯即便發動違反國際法的侵略行為也能夠理解，因為一切都是美國強勢外交作風的錯。這種同情獨裁者觀點，完全無視烏克蘭主流民意的論述，以及國際社會對戰爭的唾棄。

今年3月12日，徐大使再次投書評論，指出「烏克蘭近年積極推動『去俄國化』，並以武力鎮壓烏東親俄勢力，引起俄羅斯的猜忌與反感，使俄烏關係急轉直下，終引爆正面衝突。」進而帶出自己心中的想法「民進黨執政以來，依稀走烏克蘭式外交政策，聯美反中。以「仇中」心態進行「去中國化」，使兩岸敵意不斷升高。」最終可能導致「今日烏克蘭，明日台灣」的後果。

徐大使雖然曾經身為我國外交人員，但是對於他過去職業生涯中最大的對手——中國，如今幾乎找不到任何批評文章。難道在他的世界觀中，台灣應該要做的是取悅威權主義的獨裁者，而不是與擁抱民主的理念相近國家加強各種合作關係？暗示會造成兩岸緊張情勢的是我國民眾逐漸升高的自我認同，而不是中國解放軍派軍機越過海峽中線挑釁和改變現狀的行為？導致戰爭的會是我國民眾守衛主權、捍衛生活方式的決心，而不是習近平那荒誕不經、令人發噱的中國夢？

時至今日，仍有些曾經身處休兵時代的外交人員，以為口中只要念著自欺欺人的九二共識咒語就可以含混過關，歲月就會一切靜好，兩岸終將歸於和平；實際上，中國並沒有一刻停止擴張，也沒有一刻打消併吞台灣的意圖，在習近平不再掩飾心態的現狀下，台灣在外交上需要以更加靈活的方式應對才能夠生存。

台灣人自發的愛心，卻被當成「扈從美國的指使」

台灣在外交上近期展現出的靈活度，恐怕已經遠遠超越徐大使過去的經驗與知識。

在援助烏克蘭的作為上，台灣與理念相近國家一起站在道德制高點，譴責與制裁違反國際法的俄羅斯。徐大使過去做為外交人員，長年身處第一線對抗威權國家的無理打壓，相信應該不會認為俄軍轟炸醫院、姦淫婦女、傷害平民的行為是所謂的「恢復國家榮耀」吧！

徐大使近期在一篇〈台灣援烏熱過頭〉文中，再度發表了與事實相悖、令人失望的評論。

首先他認為烏克蘭對台灣態度一向極為冷淡，「台灣固然可以不計前嫌援助，但也不應一廂情願，甚至熱過了頭」；其次提到我國政府與民間捐贈烏克蘭「若不是基於同病相憐的反射心態，就是扈從美國的指使」；其三表示基輔市長克里契科只是地方政府首長，「吳部長與基輔市長對話有失對等」；其四又質疑「收到善款及物資的烏克蘭平民是否真知道這是台灣提供的援助」；最後還引錯誤的媒體報導訊息來懷疑外交部不知如何將物資送交烏克蘭。

我國以募集民間物資與捐款的方式來協助烏克蘭，透過烏克蘭週邊國家協助轉運物資到烏國境內，或是就地發放協助大批出逃家園的難民，與我國合作的歐洲駐台代表們也多次表達感謝；這些捐贈都是來自於成千上萬台灣民眾的主動與自發，如果徐大使當時曾到現場共襄盛舉，或是至少看看外交部放在社群平台上的影片就知道，連小孩子都帶著自己壓歲錢購買物資來捐贈，這可不是「扈從美國的指使」，而是出自於人性中最良善的同理與關懷。

Photo Credit: 中央社

基輔市克里契科市長是著名世界拳王，更是號召帶領烏國民眾齊心抵抗侵略者、守護家園的英雄人物，吳部長與克里契科市長視訊對話，宣布將800萬美元的民眾善款捐贈給基輔市政府與六家主要醫療機構，代表台灣人民直接傳達我們的衷心支持，這難道不是我國民眾與烏克蘭民眾間最對等的交流，更何況烏克蘭正面對戰爭蹂躪，我們還要堅守一昧講求名義上對等的守舊思惟？

不僅如此，外交部還透過社群媒體平台與烏克蘭民眾直接互動，徐大使如果有追縱外交部臉書，會發現有數篇純烏克蘭文的貼文內容，其下有數以萬計的烏克蘭人按讚與留言表達對台灣的感謝，在推特上，也有烏克蘭的國會議員分享推文，基輔市長也親自向吳部長表達對台灣人民的誠摯謝意，相信以上都能夠解答徐大使認為烏克蘭人不知善款與物資來自台灣的疑惑。

徐勉生大使過去駐節海地時，曾遇上大地震而身受重傷，堅守崗位的態度在外交部傳為美談，然而在退休之後，卻成為在特定媒體上宣講失敗主義的傳教士，實在令人不勝唏噓，也讓我們這些正在奮起、努力為台灣外交打拼的後生晚輩們，感到遺憾不已。