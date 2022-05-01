在部落每天都有文化震撼：「女人何苦為難女人」的社群媒體觀察
我們想讓你知道的是
我太常接收到類似的訊息，認為原住民部落婦女應該是怎樣生活，原住民女研究生應該是研究原住民議題而不是性別議題。糟糕的經驗是，就如同自己原住民的學者都在原住民學術研討會調侃著我的性別議題：妳是原住民，妳不自己先族群主流化，要先性別主流化？
文：余桂榕
一位來訪部落的女性友人，來台東布農族的部落參加打耳祭典活動，也是我在博士班期間遇見最特別且有趣可愛的研究生。她是在傳統性別家庭成長中的女孩，未婚但不婚主義；喜歡旅行，所以她去過很多國家及地方旅行。
這次友人用感恩的巡迴之旅，為她的學習階段劃下一個逗點。而我是很關心她研究論文及生活的台灣布農族朋友，也可能是她生命中第二個認識的原住民布農族女性。
女人，我們有共同的處境，也有各自的差異
我們一起去過日本和美國旅行，住在同一個房間吃喝拉撒睡，在彼此面前更換內衣內褲，我也常分享自己種植的農作物帶給她吃。在國外旅行時，我們成為一個代表亞洲國家之一的女孩團體（除了我是已婚媽媽之外，其餘同行的研究生都是未婚或已婚沒有小孩）。
為何特別提及這個旅行發表，因為行程中我並未參與發表，而當時同行就單純只是抽離日常生活的身分去探看另一個世界，是從部落媽媽角色需要喘息的位置出發。
當時我是一個哺乳期的媽媽，每天脹奶疼痛有擠奶的需求，但是單身行程並未顧及到我作為一個哺乳媽媽可能遇到的難題；在等候出門前的學妹面前擠奶、在行程中的廁所快速擠奶、遊覽車行進中脹奶疼痛到不得不跑去最後一排椅子上，躲起來偷偷擠奶於我的500CC的保溫杯中……最後都只能婉惜丟棄這樣珍貴的母奶，因為在國外且沒有冷藏設備的行程不便。
但是當時（約五年前）即使回到台灣，跳上台鐵的火車上，期待可以繼續擠奶收集在準備好的保冷袋帶回家時，使用哺乳車廂的需求，還需要在火車上打電話給服務專線請人開門進入使用。
還有已婚媽媽最大的旅行需求，可能是得每天或在終點視訊家人，關心孩子的三餐生活及報平安。因此行進中，我常一個人脫離團隊視訊關心孩子，哺乳也好，停留較多時間買孩子婦幼的紀念品也罷……還好學妹們都能體諒及哈哈大笑哺乳動物媽媽的辛勞。
因為我們是有一些性別意識素養的團體，讓我們在不論是幾天還是一個星期，甚或超過半個月的研討會發表兼旅行中，安然度過每一次難關。
回到日常生活中女人的情誼，我們有共同的女性經驗，享有某種程度在台灣共同的處境，但是我們也是有差異的，已婚的、已婚不生的、單身的、單身有小孩的、失婚的、失親的、再婚的或者女同志等等，各種樣貌的女人經驗。而我和女性友人在台灣最大的不同及辨認是，我是台灣的原住民布農族女性研究生。
她自己常在我面前說，她的原生家庭打從心底歧視「番仔」，所以這次她來找我這個行程，怎麼可以讓她的家人知道呢？尤其是媽媽一定會說（台語）：「番仔就是番仔，哪有時間跟他們543浪費錢。」
而我們的討論在研究議題時，常能聽到友人她的鋪陳：「我家就是傳統性別的閩南家庭，我阿嬤、媽媽迷信常去算命，也常帶我去宮廟拜拜，甚至為了我的幸福幫我算命改名字……」她說這就是現實世界（偽善世界）的潛意識，即使我們同在一起學習做學術並一起生活對話，但終究跨越不過彼此家族的文化與溝通。
學姊！我告訴你唷，在台東每天都有文化震撼！
言歸正傳，友人這次騎電動車來台東的感恩巡禮，除了到學姊（我）家接受招待，也有她傳播人拍攝的既定行程。
我們這次見面的第一句話，是友人在問好後，迫不及待打趣且偷笑的跟我說：「學姊！我告訴你唷，我這幾天的行程2266終於來到這裡，才知道你的「移動」（Mobility）論文太重要了，根本不用去國外弄個什麼文化震撼，在台東每天都有文化震撼！」
她在台東市區騎電動車，車子輪胎爆胎延遲行程抵達目的地，而她認為的台9線和台11線是平面的、是點與點很短距離，電池量應該是足夠的，因為在台灣旅行的她，是搭火車騎著電動車趴趴走。沒想到一個爆胎，讓她文化震撼四起：晚上出門除了來車照耀的車燈，巷子轉彎離開後，她變成前後沒有路燈的黑暗世界，無法前進心生恐怖。她住在車站附近的民宿業者告訴她：民宿後面是金曲村。她笑著說：「我生氣了！難道沒有錢蓋路燈嗎？」
而當她住到另一間更鄉間的民宿時，電動車更因為在鄉間無路燈，友人根本無法像在高雄市區趴趴走，去夜市還是超商的行動自如（她一邊分享，一邊笑死與氣死自己的空間想像）。
我們吃夜市，聊她的文化震撼，更談論彼此的研究議題，以促進思考以及交換心得。學術理論與女性主義、性別議題、社會新聞、大小人物故事及網紅與原住民部落時事議題，刀光劍影卻談笑風生。總有個關鍵字來來回回的討論彼此的觀點，而我總是笑她的外太空頻率，並且相對我這個世代保守的個人來說，將她的論述歸類為女性主義激進派。
例如，我們提及研究倫理的議題。研究倫理與學術研究如何能夠在雙方不受任何傷害的前提下，是真正能夠幫助到解決（自己）社會的問題，及回應隱性的社會現象？距離怎麼拿捏衡量，價值最終在自己與個人所處的群性關係裡，抑或是整體環境的預設裡？
然而，不管我們天南地北的將任何話題聊成學術，最終離不開現實社會的潛意識：女人為難女人。女性友人常說「群性」（sex group）議題和性別宰制，是跟她的研究論文有關，因此有她社會與媒體傳播專業的社會現象觀察。
而我常說的是部落老弱婦幼議題，感覺八輩子都不會有交集，但是，怎麼可能沒有交集？面前的學姊就是她一個（學術）性別、階級與族群、宗教議題與議題及交集，是她一個文化震撼的交集。