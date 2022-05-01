在部落每天都有文化震撼：「女人何苦為難女人」的社群媒體觀察

文：余桂榕

一位來訪部落的女性友人，來台東布農族的部落參加打耳祭典活動，也是我在博士班期間遇見最特別且有趣可愛的研究生。她是在傳統性別家庭成長中的女孩，未婚但不婚主義；喜歡旅行，所以她去過很多國家及地方旅行。

這次友人用感恩的巡迴之旅，為她的學習階段劃下一個逗點。而我是很關心她研究論文及生活的台灣布農族朋友，也可能是她生命中第二個認識的原住民布農族女性。

女人，我們有共同的處境，也有各自的差異

我們一起去過日本和美國旅行，住在同一個房間吃喝拉撒睡，在彼此面前更換內衣內褲，我也常分享自己種植的農作物帶給她吃。在國外旅行時，我們成為一個代表亞洲國家之一的女孩團體（除了我是已婚媽媽之外，其餘同行的研究生都是未婚或已婚沒有小孩）。

為何特別提及這個旅行發表，因為行程中我並未參與發表，而當時同行就單純只是抽離日常生活的身分去探看另一個世界，是從部落媽媽角色需要喘息的位置出發。

當時我是一個哺乳期的媽媽，每天脹奶疼痛有擠奶的需求，但是單身行程並未顧及到我作為一個哺乳媽媽可能遇到的難題；在等候出門前的學妹面前擠奶、在行程中的廁所快速擠奶、遊覽車行進中脹奶疼痛到不得不跑去最後一排椅子上，躲起來偷偷擠奶於我的500CC的保溫杯中……最後都只能婉惜丟棄這樣珍貴的母奶，因為在國外且沒有冷藏設備的行程不便。

但是當時（約五年前）即使回到台灣，跳上台鐵的火車上，期待可以繼續擠奶收集在準備好的保冷袋帶回家時，使用哺乳車廂的需求，還需要在火車上打電話給服務專線請人開門進入使用。

還有已婚媽媽最大的旅行需求，可能是得每天或在終點視訊家人，關心孩子的三餐生活及報平安。因此行進中，我常一個人脫離團隊視訊關心孩子，哺乳也好，停留較多時間買孩子婦幼的紀念品也罷……還好學妹們都能體諒及哈哈大笑哺乳動物媽媽的辛勞。

因為我們是有一些性別意識素養的團體，讓我們在不論是幾天還是一個星期，甚或超過半個月的研討會發表兼旅行中，安然度過每一次難關。

回到日常生活中女人的情誼，我們有共同的女性經驗，享有某種程度在台灣共同的處境，但是我們也是有差異的，已婚的、已婚不生的、單身的、單身有小孩的、失婚的、失親的、再婚的或者女同志等等，各種樣貌的女人經驗。而我和女性友人在台灣最大的不同及辨認是，我是台灣的原住民布農族女性研究生。

她自己常在我面前說，她的原生家庭打從心底歧視「番仔」，所以這次她來找我這個行程，怎麼可以讓她的家人知道呢？尤其是媽媽一定會說（台語）：「番仔就是番仔，哪有時間跟他們543浪費錢。」

而我們的討論在研究議題時，常能聽到友人她的鋪陳：「我家就是傳統性別的閩南家庭，我阿嬤、媽媽迷信常去算命，也常帶我去宮廟拜拜，甚至為了我的幸福幫我算命改名字……」她說這就是現實世界（偽善世界）的潛意識，即使我們同在一起學習做學術並一起生活對話，但終究跨越不過彼此家族的文化與溝通。

學姊！我告訴你唷，在台東每天都有文化震撼！

言歸正傳，友人這次騎電動車來台東的感恩巡禮，除了到學姊（我）家接受招待，也有她傳播人拍攝的既定行程。

我們這次見面的第一句話，是友人在問好後，迫不及待打趣且偷笑的跟我說：「學姊！我告訴你唷，我這幾天的行程2266終於來到這裡，才知道你的「移動」（Mobility）論文太重要了，根本不用去國外弄個什麼文化震撼，在台東每天都有文化震撼！」

她在台東市區騎電動車，車子輪胎爆胎延遲行程抵達目的地，而她認為的台9線和台11線是平面的、是點與點很短距離，電池量應該是足夠的，因為在台灣旅行的她，是搭火車騎著電動車趴趴走。沒想到一個爆胎，讓她文化震撼四起：晚上出門除了來車照耀的車燈，巷子轉彎離開後，她變成前後沒有路燈的黑暗世界，無法前進心生恐怖。她住在車站附近的民宿業者告訴她：民宿後面是金曲村。她笑著說：「我生氣了！難道沒有錢蓋路燈嗎？」

而當她住到另一間更鄉間的民宿時，電動車更因為在鄉間無路燈，友人根本無法像在高雄市區趴趴走，去夜市還是超商的行動自如（她一邊分享，一邊笑死與氣死自己的空間想像）。

我們吃夜市，聊她的文化震撼，更談論彼此的研究議題，以促進思考以及交換心得。學術理論與女性主義、性別議題、社會新聞、大小人物故事及網紅與原住民部落時事議題，刀光劍影卻談笑風生。總有個關鍵字來來回回的討論彼此的觀點，而我總是笑她的外太空頻率，並且相對我這個世代保守的個人來說，將她的論述歸類為女性主義激進派。

例如，我們提及研究倫理的議題。研究倫理與學術研究如何能夠在雙方不受任何傷害的前提下，是真正能夠幫助到解決（自己）社會的問題，及回應隱性的社會現象？距離怎麼拿捏衡量，價值最終在自己與個人所處的群性關係裡，抑或是整體環境的預設裡？

然而，不管我們天南地北的將任何話題聊成學術，最終離不開現實社會的潛意識：女人為難女人。女性友人常說「群性」（sex group）議題和性別宰制，是跟她的研究論文有關，因此有她社會與媒體傳播專業的社會現象觀察。

而我常說的是部落老弱婦幼議題，感覺八輩子都不會有交集，但是，怎麼可能沒有交集？面前的學姊就是她一個（學術）性別、階級與族群、宗教議題與議題及交集，是她一個文化震撼的交集。