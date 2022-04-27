北農累計確診者140人，農委會：不休市如常交易，將申請密切接觸者「以篩代隔」

北農確診數破百，農委會主委陳吉仲今（27）日表示為維持大台北地區蔬果供應，不會休市，並宣布祭出3項措施，確保交易順利進行。

立法院經濟委員會今天審查「農民退休儲金條例第7條條文修正草案」等案，陳吉仲列席備詢。《中央社》報導，會前陳吉仲接受媒體聯訪，回應外界關切北農多人確診一事。

規定打滿3劑和通行證進出，拍賣現場卻沒戴口罩人擠人

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）延燒，北農多人確診。北農宣布自4月22日起，所有進入北農的人員都須打滿3劑才能進入。《上下游》記者曾在上週親自走訪北農，觀察北農目前防疫狀況。據北農規定，所有員工、承銷人、場內拖工，卡車司機等相關從業人員都必須申請通行證，非上述人員則須出示小黃卡，才得以進入。

然在檢查人員忙著量體溫和檢查通行證時，難防一些駕駛電動拖車、機車或步行的人隨意進出。不少承銷人、拖工或卡車司機會將口罩取下抽煙，或口罩未能完整遮掩口鼻。拍賣開始後，戴面罩的拍賣員並不多，承銷人也會不斷向拍賣台靠近。

《中央社》報導，截至昨（26）日晚間統計，確診者共計有140人，分別為第一果菜批發市場134人，以及第二果菜批發市場有6人；目前北農若有人員確診和隔離，採休假人員遞補，若未來感染人員擴大，可供調度人員是問題。因應疫情，北農已啟動相關應變措施，加強防疫和人力調度。

北農祭三大措施，穩定台北蔬果運銷

《聯合新聞網》報導，陳吉仲今上午至立法院備詢前受訪表示，跟台北市政府的態度相同，絕不會讓北農休市。針對人力備援方面，北農提出幾項措施：其中因為一市拍賣員確診較二市多，會將一市場人力調派1至2成至二市場交易。

陳吉仲說明會採取「預約交易」，也就是不經過拍賣市場，就可以送到通路業者。另外，北農一市場的拍賣台，本來只拍賣1到2個品項，現在拍賣3到4個品項，同時也會延長北農營業時間，確保交易完成。

至於北農是否會採取「以篩代隔」？陳吉仲說明會和台北市政府一起向指揮中心申請，讓北農員工比照醫事人員，密切接觸者採取「以篩代隔」措施，免除3天隔離期，確保農產品交易的穩定供應。

外界則擔心北農休市恐影響蔬菜供需與價格。《中央社》報導，市場處表示，昨日北市批發市場蔬菜交易量為1713公噸、價格為新台幣27.3元／公斤，相較19日（上週二）的1735公噸、32.5元／公斤，交易量平穩，價格略微下跌，暫無明顯異常波動情形。

《自由時報》報導，受烏俄戰爭影響、COVID-19疫情導致運費等高漲，國際原物料、糧食等都大漲，陳吉仲表示目前農委會會全力執行讓農產品的上游原物料肥料、飼料等降低成本，讓農民的負擔減少。

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責任編輯：陳禹蓁

核稿編輯：羅元祺