烏克蘭男籃球員5月將來台移訓，防疫泡泡與訓練對手仍需跨部會協調

俄烏戰爭爆發以逾兩個月，烏克蘭男籃國家代表隊的成員，自從2月下旬在西班牙打完世界盃資格賽後，大多流亡海外聯賽無法歸國，其中4位隊職員更是由「約戰哥」林家暉牽線，於4月初來到台灣職籃PLG聯賽的高雄鋼鐵人隊躲避戰火。

如今烏國代表隊傳出有意於5月底來台移地訓練，備戰7月1日展開的世界盃資格賽歐洲區第三階段賽事。

立委莊瑞雄、 籃協秘書長李雲翔積極策劃

根據最新FIBA男籃世界排名，烏克蘭男籃位居世界第32名，而台灣則排在第69位，外界都相當期待這次的體育交流能夠順利成行。民進黨立委莊瑞雄表示，烏克蘭男籃已提出來台移訓訴求，暫定5月31日抵達，6月14日離台，再角逐7月世界盃資格賽。

《自由時報》報導，烏克蘭國家隊要能來台進行移訓，立委莊瑞雄點出兩大問題待克服，第一個是關於防疫的「體育泡泡」，他表示自己可以來促成，希望比照去（2021）年東奧泡泡模式，烏克蘭全隊包含工作人員都在封閉的環境下來台進行訓練，但必須和外交部、教育部體育署、疾管署展開跨部會討論才能找到合適的方法。

但第二個「跟誰比」就較為複雜，因為屆時台灣兩個職籃正在進行季後賽，烏國男籃來台後可能會找不到對手進行比賽訓練。

《中時新聞網》報導，籃協秘書長李雲翔表示，對於烏克蘭國家隊來台移訓，協會支持也樂觀其成，若能解決入境隔離等問題，可以考慮派出多隊進行練兵，包括國內三個聯盟籌組的明星隊、世大運培訓隊，甚至是國內單一球隊，「東歐勁旅實力堅強，我想這對台灣球員來說，應該是難得的對戰機會。」

李雲翔表示，屆時PLG、T1兩職籃聯盟適逢季後賽，SBL則已結束第19季，可把兩職籃未晉級季後賽球員，與有意願的旅外球星、SBL好手組成明星隊，與烏國進行友誼賽，「UBA新世代的成都世大運男籃培訓隊，或者其餘國內單一球隊，其實也都可以打，以對方的高度和實力，肯定能帶給國內籃壇震撼教育及良性刺激。」

PLG鋼鐵人隊協助烏國隊職員避難

烏克蘭男籃今（2022）年2月赴西班牙參與世界盃資格賽，因俄國軍事入侵烏克蘭，導致暫時流亡海外，PLG高雄鋼鐵人日前伸出援手，資助隊職員與眷屬共4人來台。

這次來台的包括烏克蘭國家隊經理、該國籃協的女性賽務人員、隊醫兼防護員及其家人共4人，鋼鐵人也提供來台機票、防疫旅館費用和零用金，並妥善安排住宿，前期費用推估將破50萬。

Photo Credit: PLG高雄鋼鐵人 烏克蘭國家隊職員前往我駐拉脫維亞代表處辦理來台簽證，與代表李憲章合照。

《自由時報》報導，促成此事的「約戰哥」林家暉表示，他在2017台北世大運之後一直與烏克蘭隊維持聯繫。他透露，烏克蘭隊結束世界盃資格賽後，全隊就隨拉脫維亞籍教練返國，並在拉脫維亞就地解散。大部分的球員都順利在當地的聯賽打球，但隊內行政人員因語言不通，難以在當地找到工作，生活上出現很大的困境。

林家暉曾在台北世大運期間透過社群網站，邀約烏克蘭男籃與富邦勇士進行友誼賽，自此獲得「約戰哥」的封號。他表示，「我只是一個熱愛體育的球迷，希望透過個人微小的力量，替台灣體壇盡一份心力。」

這次烏克蘭隊職員順利申請到商務簽證，加快入境的程序，也要感謝內政部的協助。林家暉表示，他們從未來過台灣，起初有些猶豫，所幸富邦勇士、烏克蘭籍洋將塞瑟夫（Ihor Zaytsev）分享很多經驗，才讓他們放心。

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：羅元祺