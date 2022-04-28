一圖看懂「該不該讓小孩打疫苗」：三種情況請盡快施打、不挑廠牌

文：臭寶爸 - 兒科陳敬倫醫師

拔拔麻麻應該陸續收到兒童COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗接種同意書了，不少人詢問我要不要給臭寶打疫苗、到底小孩要不要打疫苗？

因為疫苗嚴重副作用的機會很低，如果6～11歲兒童本身有糖尿病、先天心臟病、慢性肺病、肥胖（見下表）等危險因子，打疫苗絕對是利大於弊，完成疫苗施打可以明顯減少重症死亡，所以建議儘快完成疫苗施打、不挑廠牌。

如果是健康無慢性病的兒童，依據各國資料，染COVID-19的重症死亡機率比打了三劑疫苗的成人還低，其實拔拔麻麻不用過度擔心孩子。反而沒打疫苗的長輩，染病死亡率可以高達20％，所以儘快帶家中長輩去完成疫苗接種比較重要。若長輩不願意施打，只好家中所有可以打疫苗的人都儘快完成疫苗施打，保護沒打疫苗的人。（「都是因為阿公阿嬤不打疫苗，只好你們小孩去打疫苗」）（情緒勒索的正確用法？）

Photo Credit: 臭寶爸 - 兒科陳敬倫醫師

如果孩子沒有危險因子，而且家中大人都打好打滿疫苗，就看拔拔麻麻比較擔心什麼，擔心染疫重症就儘快打疫苗，擔心疫苗副作用多一些就選擇你信任的疫苗。

以上提供給焦慮、不知如何決定的拔拔麻麻做參考喔。

本文經臭寶爸 - 兒科陳敬倫醫師授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航