【居家隔離懶人包】確診後住哪裡？該準備哪些藥物、有哪些警訊症狀？

國內的Omicron輕症確診者越來越多。Omicron雖然輕症比率高，但老年人和未打疫苗者的致死率、重症率還是比較高，不能掉以輕心！

Omicron在成人／青少年造成的症狀主要是喉嚨症狀、咳嗽、流鼻水／鼻塞、發燒，而且在兒童造成的發燒比成人／青少年來得多，家長在照顧確診兒童時記得準備退燒藥。

確診者在家記得先準備可能會用到的藥物，另外也可以準備體溫計及血氧機。如果出現警訊記得趕快就醫，希望大家都能平安無事。

政府的政策開始改為輕症在家照顧，但還是很多人會擔心無法在家處理。只要好好了解，並知道怎麼處理，就不用太擔心。

這次的貼文就為大家帶來居家隔離懶人包。

Photo Credit: 林嘉俊醫師

Photo Credit: 林嘉俊醫師

Photo Credit: 林嘉俊醫師

Photo Credit: 林嘉俊醫師

Photo Credit: 林嘉俊醫師

Photo Credit: 林嘉俊醫師

Photo Credit: 林嘉俊醫師

本文經林嘉俊醫師授權刊登，原文刊載於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網成員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入成員！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航