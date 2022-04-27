2022/04/27,
醫療

本土新增8822、2例死亡，今起取消實聯制、家用快篩實名制4月28日開賣

本土新增8822、2例死亡，今起取消實聯制、家用快篩實名制4月28日開賣

我們想讓你知道的是

今（27）日本土新增8822例確診，2名死亡個案，今起取消簡訊實聯制，現行防疫規範維持至5月底。陳時中表示，明（28）日新增本土病例可能就會破1萬，他呼籲民眾要自主防疫，一起度過難關。

中央流行疫情指揮中心今（27）日公布國內新增8923例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為8822例本土個案及101例境外移入（84例為航班落地採檢陽性）；另確診個案中新增2例死亡。

指揮中心表示，今日新增之8822例本土病例，為4268例男性、4551例女性、3例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，發病日介於今（2022）年4月1日至4月26日，其中包含4138例為無症狀感染。個案分佈為新北市（3241例），臺北市（1892例），桃園市（1452例），基隆市（476例），臺中市（356例），高雄市（268例），花蓮縣（237例），臺南市（179例），宜蘭縣（135例），新竹縣（110例），彰化縣（98例），新竹市（82例），屏東縣（63例），雲林縣（62例），苗栗縣（53例），南投縣（35例），嘉義縣（24例），臺東縣（23例），嘉義市及澎湖縣（各12例），金門縣（10例），連江縣（2例）。相關疫情調查持續進行中。

目前國內輕症率為99.69％，新增16例中重症（重症2名）。2例重症個案一名為80多歲男性、另一名為10多歲女性中學生，兩人皆有慢性神經性疾病。80多歲個案還患有癌症，具肺炎、呼吸窘迫症狀，使用高流量氧氣鼻管、面罩、與瑞德西韋治療。10多歲女性沒有接種過疫苗。14位中症個案為20至90多歲，有2位沒有接種疫苗，症狀皆為血氧濃度偏低或肺炎，使用瑞德西韋治療。

新增2名死亡個案分別為本土1例、境外移入1例。本土個案為70多歲男性，具癌症病史，因癌症住院，4月13日採檢楊性，有使用瑞德西韋治療，病況惡化引發多重器官衰竭，選擇安寧治療沒有入住加護病房。

境外移入個案4月17日出現咳嗽流鼻水症狀，具癌症和心血管心臟病史，當天採檢結果未出來先返家。兩天後被家人發現昏迷緊急送醫、死因為心肺衰竭和新冠肺炎。

今起取消簡訊實聯制，家用快篩試劑販售實名制明上路

陳時中表示，為兼顧防疫、經濟及社會運作，維持國內防疫量能與有效控管風險，經綜合評估疫情情勢，從今天起取消簡訊實聯制，現行戴口罩等防疫措施仍維持至5月31日。

陳時中亦宣布家用快篩試劑販售實名制自明（28）日上路，現民眾可由公費快篩、家用實名制、市場上販售如7-11等3個管道獲得快篩服務。家用快篩試劑實名制實施重點如下：

  • 販售模式：依循口罩實名制1.0於藥局通路販售模式。
  • 販售地點：全國4909家健保特約藥局及58個偏鄉衛生所。
  • 販售對象：持有健保卡／居留證之民眾；無年齡限制，每人均可購買。
  • 購買份數：每輪每身分證字號僅能購買1次（可代購），另視情況公布下一輪日期。1份5劑，每劑100元。
  • 販售價格：1人1份5劑，共500元（醫材原則售出，概不退換）。
  • 分流機制：比照口罩實名制1.0初期，以身分證字號尾數單雙號進行分流；單號星期一、三、五；雙號星期二、四、六；週日則開放全民皆可購買。
  • 販售份數：至少5000萬劑、1000萬份（人次）。
  • 販售資訊查詢：健保署、食藥署、藥師公會官網。
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機組員居隔5月1日起縮短為「3+4」

陳時中宣布，自5月1日零時起，完整接種的國籍航空機組員檢疫天數比照居家隔離天數縮短為「3+4天」。機組員追加劑疫苗完成率高達96％以上，加上嚴格的外站零接觸、機上全程防護與返臺後之定期檢測等措施，陳時中說明，考量機組人員長期居檢、飛行任務循環壓力，因此調整檢疫措施。

  • 入境旅遊疫情第三級地區（長程航班）：

1.已接種疫苗追加劑且滿14天者：

比照「縮短居家隔離天數為3+4天」，返臺後進行3天居檢（一人一室為原則，不得外出）及續行4天自主健康管理（D0-PCR檢測；D4-7每日快篩或PCR檢測）。

2.未接種疫苗追加劑（含已接種追加劑但未滿14天）者：

維持原檢疫規定5天居家檢疫（D5-PCR檢驗）+9天加強版自主健康管理（D9、D14-PCR檢測）；選擇家戶檢疫者，應由航空公司於入境日安排PCR檢測後，搭乘防疫專車至檢疫處所續行檢疫措施。

  • 當班往返且未入境旅遊疫情第三級地區（短程航班）：

1.已接種疫苗追加劑且滿14天者：調整為5天自我健康監測，且應每5天快篩或PCR檢測。

2.未接種疫苗追加劑（含已接種追加劑但未滿14天）者：維持原檢疫規定，7天自主健康管理，且每7天PCR檢測。

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陳時中補充，昨（26）日疫苗共施打9萬655人次，第1劑涵蓋率為84.63％，第2劑為79.9％，第3劑為58.55％，符合施打第3劑間隔者為82.62％。陳時中表示，疫情發展速度快，明天新增本土病例就會破1萬，而以模型推估，月底單日可能到1.3萬例到1.9萬例，他呼籲民眾要自主防疫，一起度過難關。

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核稿編輯：羅元祺


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